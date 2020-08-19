《超速寫作》：讓人一口氣讀完的四種文章結構模板，有哪些使用技巧與亮點？

文：呂白

讓人一口氣讀完的四個結構模板

開頭是文章主體裡最重要的部分，但是絕不代表其他的內容可以隨心所欲地創作，虎頭蛇尾是萬萬要不得的，必須把握好文章整體的內容框架。因此我們需要學習如何系統地搭建文章的整體框架結構。我以一些成熟的自媒體社群為例，拆解、分析它們的文章框架，整理出四個可以直接套用的結構模板，提煉出其中的使用技巧和亮點。

一開始萌發說明搭建文章框架結構的想法，是因為發現很多剛開始接觸網路寫作的人，或者寫作技巧不夠熟練的人，在確定了要寫的選題內容之後，可能會出現兩種情況。

第一種情況：滿腦子都是想法，可是不知道從何入手，一篇兩百字的文章，別人可能一、兩個小時就可以完成，他可能要花費三、四個小時，甚至大半天的時間都未必能寫出來。

第二種情況：思想如脫韁野馬，想到哪寫到哪，雖然寫作速度快，可是寫出來的文章自己讀都費勁，邏輯混亂，偏離主線，明明要去的是羅馬，結果卻去了希臘。

這兩種情況，根本原因都是沒有提前搭建清晰的文章框架結構。清晰的文章框架結構，可以讓你毫不費力地沿著一條主線寫下去。你寫得順暢，讀者也讀得輕鬆。很多爆紅文章的作者寫稿速度非常快，正是因為他們有自己特別擅長使用的一套框架結構。他們想到一個選題，收集好素材之後，就能根據自己擅長的文章結構，很快地把內容整理出來。

透過分析一些社群的爆紅文章，總結出了四種用得最多的文章框架。可以毫不誇張地說，這四種框架結構都經過無數篇超過十萬瀏覽量的文章檢驗。接下來我以三個具有代表性的公眾號文章為例，包括公眾號「拾遺」、「新世相」、「視覺志」等，闡述這四種文章結構模板。

模板一：觀點加上多個事例

觀點加上多個事例，就是指先根據「選題」的方法，選取一個具有爆紅潛質的「核心觀點」，提出觀點之後，再用多個事例去印證它。

首先，我們來看一篇文章，來自公眾號「拾遺」，標題是〈好的婚姻，都需要江湖義氣〉。這篇文章講述的主題是在一些婚姻維持比較久、感情狀況比較好的夫妻之間，不僅要有愛情，還要講江湖義氣。

在文章的開頭用熱門事件引入婚姻的話題，講了當時的三個熱門事件：某男星被爆是「渣男」、另一位中年男星被揭頻繁「劈腿」、某息影多年的女星被傳「巳經離婚」。由此，引出了這篇文章的觀點和主旨，文章裡是這樣說的：

我覺得最好的婚姻狀態，並不是一生浪漫、一生激情，而是充滿江湖義氣。

接下來，就採用三個名人的故事來印證這個觀點，即我們方法論中說的「多個事例」。

第一個故事講的是演員葛優和他的妻子賀聰。

葛優沒有名氣的時候，賀聰願意跟著他，兩人一起吃了很多苦，最後葛優終於熬出了頭，出了名，成了影帝。反觀賀聰相貌平平，似乎配不上影帝葛優。

於是總有一些愛瞎操心的人，嚷嚷著：「葛優都成了影帝了，怎麼還沒換老婆啊？」

葛優聽到了，只說了一句：「當初人家跟我好的時候，我什麼都不是，她跟著我同甘共苦，一句埋怨都沒有。現在我好了，就把人家給端了，咱真幹不出這樣的事兒！」

這就是他們夫妻倆的江湖義氣，賀聰與葛優共苦，葛優與賀聰同甘。

第二、第三個故事分別講的是梁家輝和他的妻子江嘉年、李安和他的太太林惠嘉。同樣的敘述方式，都是在講同一個主題：

年輕時陪男人過苦日子的女人，富裕時陪女人過好日子的男人，這是夫妻之間的義氣。

文章最後一段，作者重申了自己的觀點：

這世上，沒有十全十美的伴侶，也沒有十全十美的愛情，那些能白頭偕老的婚姻，都充滿了江湖義氣，你不欺我少年窮，我不負你糟糠恩。

這就是第一種文章框架模板，觀點加上多個事例。來總結它的使用方法。

第一部分，即開頭，引入主題和觀點。在選取觀點時可以結合「選題」的方法，選取一個具有爆紅潛質的觀點。

第二部分，透過多個故事解釋、分析這個觀點。比如在〈好的婚姻，都需要江湖義氣〉一文中，就用三個故事解釋了有義氣的婚姻是什麼樣子，並且在三個故事的最後，分析婚姻和江湖義氣的關係，得出觀點——「義氣」是除了「愛」以外，婚姻長久所必需的。

第三部分，即結尾。透過重述觀點，再反映到現實，給讀者一個行動的召喚。如〈好的婚姻，都需要江湖義氣〉這篇文章結尾的「無論愛情還是婚姻，它的真諦只有一個：當我與你在一起的那一刻，我便放棄了其他可能，這是咱倆之間的義氣」，抑或「一個講江湖義氣的人，無論男女，他在做任何事之前，會首先考慮會不會傷到對方」，都是在召喚被利益蒙蔽本心的婚姻，多點「義氣」，才會行之遠、行之堅。

需要特別強調的是，成就這篇文章的關鍵一點在於選取的事例，選取的事例除了要與觀點切合，事例的主角還需要有一定的知名度和話題性。在講故事的過程中，作者要緊扣觀點，努力呈現能展現觀點的細節。

模板二：核心觀點加上多個分論點

如果你的觀點足夠有趣，能夠打破慣性思維，就可以嘗試使用這個結構模板——核心觀點加上多個分論點。

核心觀點加上多個分論點，該如何呈現呢？首先，需要提出一個核心觀點。其次在這個核心觀點之下，提出幾個分論點。注意，這些分論點是為核心觀點服務的。最後，運用一個或多個事例解釋每個分論點。

透過一篇引起熱議的文章〈大S憑什麼讓汪小菲給你剝蝦？〉來解析核心觀點加上多個分論點。

這篇文章開頭就提出了一個打破慣性思維的觀點——被愛，就是要這麼做。在常規認知中，大家會覺得女生這麼做是不對的，沒有人會喜歡。但是這篇文章的開頭就直接反其道而行之，開門見山地表明「被愛，就是要這麼做」，這就是文章的核心觀點。

緊接著，圍繞核心觀點「被愛，就是要這麼做」，列出四個分論點，正是為核心觀點服務、「怎麼做」的四種方法。諸如「學會麻煩對方，坦然提出要求」、「高明地要求，不露痕跡地要求」、「享受被愛」、「教男生怎麼愛你」等。

這四個小觀點都很打破常規、顛覆人們固有的認知。因為一直以來，我們都是這樣被告誡的：有事情要自己解決、被愛之後應該要付出。但是在這篇文章裡，四個分論點打破了人們的普遍共識，因此整篇文章會給讀者帶來很多有新意的想法，讓人覺得驚喜不斷。

對創新的觀點進行闡述後，要用具體的事例來逐個解釋。這篇文章是透過一些細節描寫來分析大S的行為，進而解釋四個分論點在大S身上為什麼成立，以及具體而言要怎麼付諸實施才是正確的。文章最後，對觀點進行辯證的昇華。因為開頭說的核心觀點是「被愛，就是要這麼做」，雖然出色，但是比較偏激，容易引起讀者的不滿，因此，文章最後進行補充：

我們說學會被愛，不是要學會不勞而獲，而是要學會如何用溫柔交換溫柔，以愛交換愛。

這樣的觀點能被更多讀者更容易地接受，也對整篇文章帶來的「驚喜」起到了緩衝作用。

總結這種文章框架的使用方法。首先，如果你的觀點足夠精彩，可以嘗試用一個核心觀點，圍繞它提出幾個看似反常規的分論點，給讀者製造意外和驚喜；其次，用事例闡釋這些分論點，要解釋到位；最後，在文章的結尾，辯證分析反常規的觀點，以進行緩衝，使讀者更容易對新觀點產生贊同感，文章的接受度也提高了，並對讀者的生活產生參考價值。

模板三：觀點加上多個角度

如果你的寫作素材比較豐富，用這個框架進行寫作再合適不過了。自媒體的意見領袖「新世相」最擅長使用這種範本。它的文章總是描繪出很多真實又心酸的生活場景，讓讀者感到扎心，這和它平時經常做募集活動、收集許多素材有密切關係。我們熟悉的「尋找重慶淩晨四點的人」、「十五個問爸媽的問題」、「壓力大的時候，你會怎麼發洩」……這些募集而來的各式素材，都可以作為其文章的內容。

以新世相發表的〈月薪兩萬的我，在老家生活的同學面前抬不起頭〉這篇文章為例。文章將在大城市裡打拚的年輕人與其在老家的同學做對比，從吃飯、工作、玩樂、車房、交友這五個日常生活角度切入描寫。

文章的語言其實非常樸實簡單，每個角度下都引用一些粉絲精彩的留言，拉近與讀者的距離。敘述中營造出一些生活場景，將獨自在大城市打拚的人與在老家生活得很體面的同學進行對比，進而引出一些非常扎心的事實：

回家對比一下才知道，我確實不想過吃外賣的日子了；在老家的深夜加班，別人覺得你是神經病；見了很多有趣的靈魂，但有趣的靈魂，很可能不回你微信；猛一回家，才驚覺同齡人都有房子了，晚上下班回家，有客廳、有電視，還有無敵大江景。

文章結尾，再次重申作者的觀點，進一步「打擊」在大城市奮鬥的年輕人，同時，也給予他們正能量的鼓勵：

回去之後才發現，我們在大城市的驕傲，有時只是錯覺。還好我們的自癒能力也比較強（畢竟假期時間也比較短）；短暫打擊一下，還有力氣回去上班，並且保持平靜；所以別沮喪啊，沒什麼可怕的；每個在城市打拚的年輕人，都有本事在暴擊中笑著活下去。

另外，新世相的文章結尾都很有特色，它有個專門的區塊，叫作「寫在最後」，常常會用一些金句，一針見血地重申觀點，發人深省。

這就是第三種文章框架模板：觀點加上多個角度。

前提是你的素材足夠豐富，使用這種方法會是非常突出的選擇，可以從不同的角度和場景切入。

首先，引出一個比較簡單明白、有畫面感的觀點，例如上述的這篇文章，從標題就營造了在大城市打拚和留在老家的年輕人，兩者之間對比的畫面感。

其次，從不同角度描繪你的觀點，如這篇文章中描寫的不同場景，就是從吃飯、工作、玩樂、車房、朋友五個角度進行描寫。當然，也可以從其他不同的角度進行描寫，比如選題元素中講到的不同情緒組合。

最後，在結尾將讀者拉回現實，或像這篇文章一樣給予激勵，或講述在現實中我們可以怎麼做，又或者也可以學學新世相「寫在最後」的技巧，寫出發人深省的金句。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《超速寫作：30秒寫出攻心關鍵句，零基礎也能成為文案行銷高手》，遠流出版

作者：呂白

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

想標題想到失眠？寫不出快狠準的金句文案？

這本書就是你的超速寫作捷徑！

社群網路上的內容寫作，完全不同於傳統的文學創作。

在自媒體時代，想打造個人品牌、經營網路社群，

你都需要「寫作」這項基本賺錢技能。

寫作，沒有你想的那麼難！

25歲當上內容行銷總監，操刀電影文案的作者呂白，是各大媒體集團強捧的實戰派。他如何靠「寫作」脫穎而出？不是天賦，而是方法！下苦功深入研究社群網路上五千多篇爆紅文，他發現，無論是數千字的長篇文章，或是緊跟時事脈動的網路行銷文案，只要學會在有限的選題中寫出無限的角度，你也能成為下一個意見領袖。

引發瘋傳的優質好文，蘊藏著什麼樣的寫作技巧？

會爆紅的文章就像金子，只要一眼就能認出來。本書特別針對社群網路文章，拆解分析其選題、標題、架構、爆點，搭配來自知名電影、書籍、爆紅文章範例，精煉出50個「即戰力」寫作技巧。不須繁複步驟，人人都能學會；就算沒有深厚的寫作底子，也能無痛上手。

如何讓讀者注意你？關鍵在於「標題」

商業寫作不能孤芳自賞，而要以讀者願意接受的方式來表達自己的觀點。掌握標題，文章就成功了一半；若時間有限，更應該下功夫寫好這一塊！然而，標題愈長愈好嗎？訊息量要多？要概括文章內容嗎？本書深度剖析下標的3大誤區，提供8種檢視標題的方法，讓你寫出真正有效的好標題。

那些富含哲理、觸動人心的「金句」，是怎麼誕生的？

想靠寫作翻紅變現，千言萬語，不如巧寫一句「文案金句」。當別人還在苦苦思考、等待靈感，你只要從「句法」切入，運用4大句型公式，30秒就能輕易寫出攻心關鍵句！

文案行銷已是最快創造財富的方法之一，如果你還沒找到寫作的訣竅，不妨從「超速寫作」開始，從此擺脫「打開電腦，從第一個字開始寫」的痛苦階段，寫出受歡迎的好文章。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬