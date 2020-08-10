遭外國駭客鎖定的美國大選：美情報揭中國、伊朗反川普，俄國反拜登

距離美國總統大選（11月3日）剩下84天，然而美國政府近來連續發出警告，意指懷有敵意的外國勢力，可能會滲透美國選舉系統，破壞選舉基礎設施。

上週五美國國家反間諜和安全中心（NCSC）主任埃瓦尼納（William Evanina）才發表聲明警告，外國正試圖左右選民的偏好。今（10）日，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）又直指，中國駭客已經鎖定美國選舉基礎設施，涉嫌意圖干預選舉。

（中央社）白宮國家安全顧問歐布萊恩今日受訪表示，跟中國政府有關的駭客在2020年美國總統大選前，一直鎖定美國的選舉基礎設施，這代表中國涉嫌干預選舉的行動更為活躍。

歐布萊恩接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問說：「他們希望總統（川普，港譯「特朗普」）輸掉大選。」

白宮國家安全顧問歐布萊恩（右）。Photo Credit: 中央社

「中國就像俄羅斯、伊朗一樣，他們發動網路攻擊和網路釣魚之類的事情，涉及到我們的選舉基礎設施、網站等等。」

他還指出：「這確實是個問題，不僅僅是俄國而已。任何試圖干預我們自由且公正選舉的國家都會有嚴重後果。」

《路透社》報導，美國政府聲稱，中國針對美國企業、政治人物或政府機構發動駭客攻擊，但中國當局始終否認這些指控。

歐布萊恩這番言論看來比美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence，ODNI）7日發布的聲明語氣更重。

國家情報總監辦公室的聲明指出，中國「一直在擴大自身影響力」，且俄國早已在設法削弱美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）選情，但沒有明確指控北京當局試圖對美國選舉相關系統進行駭客攻擊。

美國國家安全會議（National Security Council）沒有立即回覆置評請求，國家情報總監辦公室也拒絕評論或澄清歐布萊恩的言論是否與他們自身觀點有所矛盾。

中國、伊朗不希望川普連任，俄羅斯試圖詆毀拜登

《路透社》報導，8月7日，美國國家反間諜和安全中心主任埃瓦尼納發表聲明表示，其他國正試圖左右選民的偏好，改變美國的政策，「增加國內的不和諧」，「並破壞美國人民對我們民主程序的信心」。

埃瓦尼納說，這些國家「對誰贏得選舉有偏好」，中國不希望川普連任總統，而俄羅斯在試圖詆譭民主黨候選人拜登。伊朗則正試圖破壞美國的民主體制，及川普本人，並在投票前透過在網上傳播虛假信息和「反美內容」來分裂美國。

不過，當時埃瓦尼納說：「我們的對手很難大規模地干預或操縱投票結果。」這與今日歐布萊恩所稱「將帶來嚴重後果」論調不盡相同。

NCSC Director William Evanina has today issued another election threat update for the American public, building on his July 24, 2020 public statement on foreign threats to the #2020Election. See: https://t.co/0eRd6GgMgF pic.twitter.com/fyXmLIbBQ1 — NCSC (@NCSCgov) August 7, 2020

美眾議院議長：俄國干預美大選，程度比中國嚴重

歐布萊恩矛頭直指中國。然而美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）認為俄羅斯干預美國大選的程度比中國更嚴重。

根據《德國之聲》報導，裴洛西認為即便知道中國人比較希望川普敗選，但「他們並沒有真正參與選舉，但是俄羅斯在2016年已經干預過選舉，現在還依然繼續這麼做」。裴洛西在接受《CNN》採訪時說，不會容忍任何干預選舉的行為：「我們會採取一切必要行動阻止他們，不論是來自中國、俄羅斯、伊朗、古巴、委內瑞拉還是哪個國家。」她呼籲情報機構公開更多資訊，具體說明威脅的性質。

2016年發生了什麼事？

《BBC中文網》報導，一些美國情報機構和官員已經得出結論，俄羅斯影響了2016年的總統選舉。前聯邦調查局局長穆勒（Robert Mueller）被任命為特別顧問進行調查。他沒有明確指出川普與俄羅斯有所勾結，但他的報告並未免除川普的責任。

報導指出，穆勒所調查的對象、川普競選班底中有些人已經被監禁。前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）被控在與俄羅斯政府官員接觸的問題上撒謊，他最初認罪並被判刑，不過今年7月定罪被撤銷，上訴法院將重新審理。而川普的長期盟友斯通（Roger Stone）因干擾證人，及向國會撒謊而被判入獄40個月，今年7月獲川普特赦減刑。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡