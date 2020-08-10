若川普對台軍售武裝無人機，美台關係幾乎等同回到「黑貓中隊」的時代

上星期傳來了一個消息，雖然還沒有獲得證實，卻也已經振奮人心，那就是美國正在考慮向台灣出售四架海上守護者（Sea Guardian）無人機，即海軍版本的MQ-9B死神無人機。目前關於相關軍售細節也還不得而知，但可以確定的是MQ-9B無人機具備攻擊能力。今年1月份，炸死伊朗恐怖份子首腦蘇萊曼尼的就是被由死神發射出的地獄火飛彈所擊殺。

四架MQ-9B的價格為六億美元，如果能夠成交的話，將會是川普任內的第一筆對外無人機出售案。美國政府為了防止無人機技術，尤其是武裝無人機技術流入恐怖份子手中，曾制定《導彈及其技術控制制度》（Missile Technology Control Regime）。根據這個制度，只有與美國關係非常緊密的一級北約國家，如英國或者法國可以採購美製武裝無人機。

若川普確定允許台灣採購的海上守護者加裝武器彈藥，顯然將突破《導彈及其技術控制制度》的規範。中華民國將成為東亞國家當中，第一個採用MQ-9B武裝無人機的國家，就連日本、南韓與新加坡都沒有。在軍事合作的關係上，美台幾乎等同回到過去黑貓中隊的時代。目前亞洲的海上守護者使用國，則還有宣佈採購30架的印度而已了。

2018年7月，筆者到英國採訪皇家國際航空展（Royal International Tattoo），曾親眼目睹到與海上守護者同等級的天空守護者（Sky Guardian）到訪。天空守護者與海上守護者的差異，基本上就在於前者是為空軍所設計，以英國皇家空軍為主要銷售目標來取代老舊的MQ-9A死神無人機。兩者的共同點，都是續航力十分頑強，海上守護者可連續飛行40小時不中斷。

海上守護者若進入台灣服役，筆者認為不會如同過去的U-2偵察機一樣投入對中國的偵察活動，而是更有可能如P-3C一樣部署到屏東基地的第六聯隊。目前除台灣海峽之外，南海情勢也越來越不穩定。海上守護者的到來，對中華民國鞏固南海固有疆域有很大的幫助。更重要的是，中華民國空軍還能進一步與美國空軍的情報供應鏈整合到一起，提高現有無人機隊的戰鬥能力。

從各個角度來看，無論是執政黨還是在野黨都實在沒有必要反對這項軍售案的成立。川普之所以會考慮出售武裝無人機給台灣，似乎也是受到中共向發展中國家，包括伊拉克與阿拉伯聯合大公國等親美國家出售武裝無人機的刺激。《導彈及其技術控制制度》約束的只有美國，卻無法管控以色列及中共等其他的無人機生產國，對許多美國人而言是一個必須要廢除的不平等條約。

責任編輯：彭振宣

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