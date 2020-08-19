《話語權的世紀角力》：如果現實世界是一場電玩遊戲，「異性戀白種男性」應該是初學者的設定

文：丹尼爾・德雷茲納（Daniel W. Drezner）

以推特傳播理念，或「社群媒體的必然景象」

推特代表言論自由，

對權勢說真話並且增強對話能力。

一切始於安全。——傑克．多西

理念市場的不同組成部分顯然具有不同的亞文化。即使哈佛大學的教授、布魯金斯大學的研究員和麥肯錫的顧問受教育方式彼此類似，他們的專業環境也無可避免地影響了他們對於理念的思考方式。他們都在乎「影響」（impact），但是出於各種理由，而且程度各不相同。不過所有這些不同群體的思想領袖和公共知識份子都有一個共同點：他們會在推特上販賣自己的貨色。

若說理念市場的每個組成部分都有一個共同點，那就是使用網路來宣傳和辯論外交政策概念。越來越多具有同行審查機制的期刊、智庫報告和多媒體諮詢文件僅在線上呈現，因此撰寫這些長篇作品的知識份子作者便盡可能藉著上網撰寫簡短摘錄、發送大量電子郵件以及利用社交媒體來加以推廣。線上社交網路的確變成思想領袖和公共知識份子以及其他任何人可以互動的地方。即使是最古板的學者也認識到，利用線上管道來促進學術工作有其必要。

從理論上講，線上互動的便利性應該可以促進理念市場的發展。很多人都認為重點在於使用社交媒體作為推銷、宣傳已完成作品的手段，然而這種聚焦使得以線上互動來改善仍不斷變化的論點的作法處於邊緣地位。部落格和社交媒體實際上是剛冒出頭之理念的筆記本。在臉書或推特上，對引文和資料來源的查詢可能比透過其他方法得到更快速的答覆。它開啟了大家對政治和政策的辯論，而且參與討論的對象遠遠超出當事人自己的觀點和專業領域。正如經濟學家布拉德．德隆（Brad DeLong）所說的，這是一所「隱形大學」。

在我自己的學術研究以及面向公眾的著作中，我發現作為共鳴板的社交媒體非常有用。這些互動使我認識了對外交政策感興趣的精明專業人士，而且他們的經歷和訓練與我自己的是截然不同的。他們正是我在發想新理念時可以提供多樣化反饋的人。各位正在閱讀的這本書就是藉此才得以做出無數次改進的，因為我在推特上認識的人十分好心，願意幫我讀讀草稿。

儘管具備這些好處，但是線上論述還是有其弊端。隨著社交媒體增加了理念市場的產出，這種情況變得越來越令人憂心。塑造現代理念市場的同一股力量也降低了知識份子線上辯論的品質。權威的削弱增加了線上互動的成本。政治兩極分化的加劇惡化了「團體內部意識型態衝突」（internecine ideological conflict）的程度。最後，理念市場本身不平等現象的加劇，激發人們對知識巨星的作品做出更極端的反應。作家使用社交媒體的必要性也導致許多知識份子（包括本人在內）暴露出他們性格中不那麼討人喜歡的一面。這些綜合效果使得超級巨星更容易忽視所有的線上批評，但這對他們而言是有損無益的。

線上論述如何能引起所有這些問題呢？為了正確理解知識份子網路世界的弊端，讀者有必要先了解一個名為「政治科學謠言」（Political Science Rumors，簡稱PSR）這個令人搖頭的小型網站。

谷歌的對PSR的描述是：「政治科學家（原文如此）討論政治科學和業內謠言的論壇。」其他人對於該網站的描述就沒那麼寬厚了。有位政治科學家在部落格中寫道：「PSR中所呈現的政治科學家是憤怒的、飢渴的、焦慮的人，是你不想加入其行列與之為伍的人。」他又假設道：「說實在話，描述PSR的各種誇張說法已經達到登峰造極的地步，你想不出更強的了。」當PSR與其先驅在十多年前出現時，其心態還是相當健康的。

諸如PSR之類「謠言工廠」網站的創建是為了提供有關學術工作市場的資訊：政治學系真正想聘用的是什麼人、他們正在面試什麼人、誰獲得了工作機會、誰接受了工作等等。此類「情報交換所」性質網站的實用性是不容置疑的。其他社會科學學門也產生了類似於PSR的網站。

然而，說到提供就業市場準確訊息的核心任務這件事，PSR卻是失敗的，因為它並沒有對工作機會提供事實檢驗的流程來追蹤後續的詳細訊息。PSR上面有關誰在何處進行面試以及誰接受或拒絕某個工作機會的消息可以說是錯誤連篇。某位同事獲得了學系的終身教職，可是同一天PSR上登出的消息卻是她的申請被拒絕了。幸好錯誤一方總是PSR。

在「政治科學謠言」這網站出現之前很久就已存在假的消息。PSR的顯眼之處在於，它那放大不良訊息的能力。一個明顯的原因是可以匿名發布消息的機制。有些人明明對大家正在討論的求職之事一無所知，卻還要冒充成消息靈通的人在放消息。難怪這主要就成了一個充滿惡意八卦、胡亂猜測與卑劣之暗箭傷人的謠言源頭網站。這又造成了可靠訊息缺乏的另外一個可能原因：求職者很害怕成為PSR的討論對象。PSR所提供有關何以某人找到工作的解釋，使得其他偏執妄想的陰謀網站都相形見絀了。

PSR最明顯的缺陷就是它無法實現其最初始之標的任務。它最大的失敗在於，網站百分之九十的精力沒有用於協助求職的事。十年前，隨著謠言網站的興起，美國政治科學協會主席便警告「張貼於這些網站上的匿名意見對政治科學家進行了種族主義、性別歧視以及恐同攻擊」。自從PSR一枝獨秀、擠下了其他謠言工廠性質的網站後，這個問題又變得更嚴重了。PSR裡最典型的討論盡是憤怒與怨恨交織成的惡毒言語，最類似於《辣妹過招》 裡的「麻辣書」 。

紐約的科學記者傑西．辛格（Jesse Singal）將該網站描述為「污水池」，教他看了「眼睛開始流血」，並得出結論：「上面的貼文往往會演變為人身攻擊、謠言亂飛以及酸楚怨恨，而這往往是受到慘烈的學術工作市場所刺激的。」PSR的創建者嘗試邀請政治科學家的同行擔任網管以導正這個問題。但是，即使PSR的用戶也承認，評論的匿名性正是人身攻擊（從性別歧視的羞辱到實際的人肉搜索都有）的理想溫床。那些網管也承認自己不斷在檢討自己對該網站究竟有無貢獻。

政治學家公開談論起PSR時，說出的話不會是太好聽的。杜克大學教授麥克．芒格（Michael Munger）在《高等教育紀事報》中寫道： PSR是「幼稚的，充滿八卦消息和粗鄙的辱罵，專門說些例如『沒人能複製柏拉圖！』之類的話」。喬治城大學政治學教授兼《國際研究季刊》（International Studies Quarterly）的共同編輯丹尼爾．尼克森（Daniel Nexon）這麼形容「政治科學謠言」：「這網站使我們所有人都覺身為政治科學家是丟臉的事。」

曾經淪為PSR刻毒攻擊目標的政治科學家對它就更反感了。約書亞．科恩上網讀了PSR上有關他最近工作異動的討論後指出： PSR的話題包含「四個斷言，每個斷言都說確有其事，但每一個都澈底錯誤」。他總結道：「這些主張不僅錯誤而已，還都胡說八道，而且是最令人憎惡的那一種……〔PSR〕不僅表現出對事實的不在乎。它自稱積極擁護真理的價值，卻絲毫沒有服從於真理的紀律。」

我從未在PSR上發表過評論，但我也曾偶爾成為該網站討論的話題。那些批評不太好聽。有個討論的主題為「為什麼沒有人出來打德雷茲納一巴掌？」後來才被網管刪除。以下是二○一四至二○一六年間PSR未被刪除的一些評論樣本：

「德雷茲納是一個混帳冒牌貨。我認真考慮要寫一封公開信給他，詳細說明我認為他行騙的伎倆。」

「媽的，丹．德雷茲納，老了就認老吧。」

「德雷茲納，你真是個大魯蛇。沒有人喜歡你，大家都說你是不中用的爛貨。」

「如果國際關係理論方面的書你只讀過德雷茲納寫的，那就表示你所知甚淺。」

「德雷茲納已被證明是個白痴。我認為他周圍的人只是不想把這事說穿，因此他才能繼續大放厥詞，就好像他不是白痴那樣。」

坦白說，我遇到的問題不太嚴重。我是異性戀的白種男性，對於美國外交政策抱持主流觀點。正如科幻小說家約翰．斯卡齊（John Scalzi）所指出的，如果現實世界是一場電玩遊戲，那麼「異性戀的白種男性」應該就是初學者的設定。如果我是女性、少數族群或是在學門中做的研究較非主流，那麼我聽到的羞辱將會更加不堪。

我認為很容易就能證明「政治科學謠言」網站對我著作的分析根本站不住腳。該網站的首要目標就是對哪怕只是取得一點成就的任何人發洩恨意。PSR評論者的匿名身分使該網站成為無的放矢的園地，裡面的評論從憤世嫉俗的怒吼到火力全開的誹謗都有。PSR似乎和任何理性批評的作為全然無涉。

我們從PSR汲取的一個明顯教訓是：對於任何想為公共領域做出貢獻的人而言，學習如何過濾掉脫序的批評乃是至關重要的。外交政策或是國內政治的相關網站甚至可以產生更多的流量和謾罵。對於任何想為理念市場做出貢獻的人來說，必須培養出對誇大不實的惡評一笑置之的本事才好。但是，這種輕鬆態度卻也包含了現代理念市場一個日益嚴重問題的核心。

成功的知識份子在理念市場會產生兩個相反的影響。第一個反應就是單純的隨波逐流。理念市場中的資淺成員會推崇資深前輩的作品。這當然可能是出於真心的認同，但也有可能只是出於自利的盤算。名牌思想領袖具有吸引注意力和寫暢銷書的能耐。出版商和編輯不一定會排拒他們可疑或是靠不住的想法。

例如，托馬斯．佛里曼就曾在採訪中承認，他幾乎可以出版任何他想要出版的書：「我站在一個令人既驚訝又羨慕的位置。我可以去出版商那裡對他說：『我想寫一本書。』『這是支票。』『你難道不想知道我想寫些什麼？』『無所謂，我們不在乎。』過程也許不是那麼簡單，但八九不離十了。」來自各方的不斷索求意味超級巨星知識份子可以選擇發揮的場域，因此在出版之前面臨的把關人便比較少。知識份子過去的努力越成功，未來他們就越容易為自己的努力找出路。

此外，出了名的知識份子也在理念市場上發揮巨大的力量。他們可以透過自己的管道人脈來引起世人關注理念市場中其他人的作品。不妨把這視為「表揚經濟」（mention economy）。對於低階的外交政策作者而言，如能獲得前輩的公開「提攜表揚」，比方保羅．克魯曼、佩吉．諾南（Peggy Noonan）或是法蘭西斯．福山，那麼就可以提高該作者的網路點閱率以及書籍的銷售量。

我的聲望比上述那些人要小得多，但近年來，我發現不少資深學者紛紛要求我在他們的新書廣告中掛名推薦，或是為他們的新書寫點什麼或發表一篇推文。名牌思想家引起注意力的本事讓那些低階的知識份子亟欲獲取他們青睞。這種情況不可避免地導致對超級巨星知識份子的批評變緩和了。為什麼要為難一個也許在一年內能為你在新書廣告中美言幾句的人呢？

對於功成名就的知識份子而言，這可能變成一個問題。如果他們聽到的只是正面反饋，那麼他們將如何改善自己的論點呢？為了使理念市場產生高質量的作品，知識界如能對他們的理念提出建設性的批評，那麼他們便能受益。高素質的批評確實應該構成理念市場健康的組成要素。但是所謂的「表揚經濟」可能會削弱許多外交政策觀察者的批判能力，這也是人類弱點的表現。

當然，並非所有的低階知識份子都會走上隨波逐流的道路。理念市場中的成功也會激起對「人捧人高」之流俗的相反反應，亦即嚴苛的批判。

理解有關二十世紀知識份子惡性競爭的人都知道，這種嚴苛的批判並非只存在於線上，只是網路加劇了其惡毒的程度。線上論述互動式的本質與以前知性交流的形式很不相同。現代網路的先驅早在社交媒體出現之前就警覺到了這一問題。一九八五年，蘭德智庫的一項分析即曾警告線上交流的不同性質：

也許最能使線上交流與其他形式的溝通區別開來的屬性是：前者容易挑起接受訊息的人的情緒（很可能是由於對消息的形式或者內容某些部分的誤解），而此人隨後的反唇相譏則會令形勢惡化……這些媒體與其他任何交流方式都大不相同。許多舊規則都不再適用。

同樣，高德溫法則（Godwin’s Law）的說法是：「當線上討論不斷拉長時，參與者把其他用戶或其言行與納粹主義或希特勒進行類比的機率會趨於百分之百。」而這想法是在一九九○年首次提出的，比紅迪、臉書或推特出現的時間還早十多年。自從網路發明以來，線上論述的不良一面就出現了。在討論負面反饋的現象時，我們需要從下開始然後逐步走高，因為知識份子在職業生涯中通常會經歷這樣的過程。

最底部的是像PSR那種線上評論板的惡毒謾罵，這類評論板顯示了前面段落中提到的一切病態。這些線上論壇的攻擊是如此荒唐可笑，以至於人們不禁質疑起貼文者的精神狀態。參考一下PSR上的憤怒和怨氣，然後將其放大幾個等級，就可以得出近似巨星所承受的負面反饋。法理德．札卡利亞告訴我，他因寫作專欄而收到的所有負面反饋中，大約有三分之一是種族仇恨的。他強調，在處理負面反饋時需要有副刀槍不入之身才挺得過。他也承認：「這比大家想的要難。」

書籍介紹

本文摘錄自《話語權的世紀角力：從TED、論壇到智庫，公共知識份子及意見領袖面對「思想產業」的理念拉鋸與道德考驗》，麥田出版

作者：丹尼爾・德雷茲納（Daniel W. Drezner）

譯者：翁尚均

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知識「經紀」時代

思想「營利」傾銷

理解大眾意見領袖與公共知識份子「話語權角力戰」的第一本書！

如果一場演講酬勞是七萬美金，知識份子還需要潛心學術、力保學院飯碗嗎？

在「思想產業」中，為何經濟學一枝獨秀，而政治學卻僅勉強圖存？

TED Talk的十八分鐘，成就了多少幕後財閥的金流事業？

內容簡介

公共知識份子作為輿論守門人，根源已久，這批滿腔抱負的學術精英在各類高端媒體上，針對國際事務與政府政策發表真知灼見。但近年來，公共知識份子卻被另一類善於包裝理念、引領人氣、將思想「變現」的「意見領袖」所取代。

這是一個知識創造利潤的時代，傳統的學院派知識份子亦不得不適時迎向大眾、轉型求生，接受贊助者的資金奧援。當他們能一稿多用、四處宣揚理念，而單場演講的酬勞是七萬美元起跳時，還需要苦苦鑽研、以保學院飯碗嗎？當推特帳號或謠言網站的酸民口水蓄意誹謗他們的學術權威，使之疲於應付時，該如何守住精英形象，維繫優質的思想交流環境？在紅遍全球的TED講壇背後，又是哪位商人巨富的金流之手，操縱著以十八分鐘為單位的「意識型態實境秀」？所謂的智庫，真的有「思想坦克」的征服力道嗎？

作者為美國知名國際關係學者、思想部落格經營者，身處在「思想產業」的核心地帶，他費時多年，對這個理念交流的「話語角力場」提出最深刻的觀察報告。他認為，政治兩極化、不平等加劇以及對權威專家的信任度衰退等因素，拆解了思想的壁壘，成就了財閥、黨派與意見領袖的「品牌市場」。他們猶如刺蝟，抓牢一樣東西，反覆兜售，至死方休，翻轉了過往的話語權光譜。品牌大於內容，如果真出了錯，只要繼續談下一個重要的議題就行……

作者認為，公眾思想領袖有兩種……一者是狐狸，一者是刺蝟

公共知識份子：批評家／狐狸／懷疑論者／演繹的／專業優先／悲觀主義者

意見領袖：創造者／刺蝟／福音傳播者／歸納的／經驗優先／樂觀主義者

公共知識份子是狐狸，思想領袖是刺蝟。前者是懷疑論者，而後者是真正的信仰者。前者是批評家，後者是創作者。公共知識份子已準備就緒，並且有能力告訴你，其他人的世界觀有何錯誤。意見領袖則不顧一切要告訴你，他們的「遠大理念」（Big Idea）多麼正確。如果歐巴馬和川普算得上知識份子，那麼前者扮演的是公共知識份子的角色，後者則是檯面上最厚顏喧鬧的意見領袖。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航