用「農夫與紅蘿蔔」的比喻來理解電力供輸交易市場

文：楊雅雲（綠學院創辦人）、吳進忠、魏兆廷（綠學院帶路人）

一天上午我們幾個人在LINE上討論電力交易要怎麼寫才能讓大家看懂，因為電力交易的專有名詞非常多，但每次專欄寫電力專業的名詞例如「日前機組排程作業」，讀者都沒有什麼反應，反而是用「斜槓青年」、「救援投手」、「板凳球員」等比喻，人人都朗朗上口，連業界都在用。

在之前文章中，我們把電力系統比喻為一個超大的人體系統，電力系統做的事情簡單來說就是發電、輸配電和售電，簡稱「發輸配售」。

惟人體系統有物質流、資訊流、能量流，卻沒有金流，為了讓你用簡單的方法理解複雜的電力交易，接下來我們將改用「農產品批發市場交易」的邏輯，重新建構有交易和買賣行為的電力市場。

電力和蔬菜都是民生必需品，而且比起看不見又不能吃的電力，我們更容易理解蔬菜的物流和金流。

這是一個全新且大跨度的嘗試，邀請你專注在我們未來十年可執行的電力交易，不需要一直覺得國外好棒棒、或是糾結於我們使用的比喻是否得當，比喻終究只是比喻，每種市場都有自己的底層邏輯，真實的電力市場比農產品批發市場還要複雜地多。

目前的電力市場共有八位主角，接下來我們將一一介紹主角們登場。請先花一分鐘看下面這張電力系統運作圖：

電力系統的發電、輸電、配電結構 | 資料來源：台電

登場主角一：發電業者，種紅蘿蔔的農夫

發電業者像種菜的農夫，大型發電機組例如新式燃氣機組、核能機組就好比是大菜農，一次可以生產大量的紅蘿蔔；小型發電機組例如傳統燃煤機組、（抽蓄）水力機組像是小菜農，生產的紅蘿蔔較少。目前市場上概分四種業者：

登場主角二：台電的供電處和配電處（輸配電業），運送紅蘿蔔的大菜車

紅蘿蔔透過大菜車由產地送達台北果菜批發市場，電力也需要傳輸與配送。不同的是，紅蘿蔔有好幾個物流同時在跑，電力系統的物流業者，基本上只有台電，因為這個「大菜車車隊」從國民政府播遷來台時就建好了，秉持著一個都不能少的服務精神，家家戶戶都可以送電，沒有任何業者能有這種本事。

有趣的是，各種不同發電設備發出來的電，無論是灰電或綠電，上了輸配電系統之後全都混在一起，根本沒有差別，也分辨不出來，因此我們不會知道自己得到的是哪一種電。我們大部分的人其實也不特別在意，反正打開開關有電用就可以了。

有少數比較挑嘴的用戶非得吃產地直送的再生能源，但再生能源發電業者目前都繼續使用台電輸配電系統送電，只能通過生產追溯的方式腦補，安用戶的心，這就是我們常聽到的「轉供」。若有一天再生能源算一算養自己的「大菜車」也划算，就會出現「直供」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

登場主角三：台電的電力調度處，紅蘿蔔收購商

在Google上搜尋，你會看到許多從國外翻譯過來的文章，有SO、ISO等酷炫的英文名詞，其實這就是台電電力調度處扮演的角色，也稱電力調度中心（System Operator, SO）或獨立電力調度中心（Independent System Operator, ISO）。

用紅蘿蔔白話文來解釋，現在台電的電力調度處做的事情，就像是要掌握所有的紅蘿蔔供應量、紅蘿蔔需求量及可配送紅蘿蔔的路線，接著進行優化的排程及調度，確保能以最安全、穩定及損耗最少的路線，將紅蘿蔔由產地送達至用戶手中。

電力調度中心要先預測5~10年、48小時、即時的供電及用電量，提早準備並安排最合適的電力調度策略，這就是之後我們要介紹的電力交易的實際運轉手。現在因為還沒有電力交易，台電的電力調度處只負責到兩年的規劃，也就是包含48小時、即時的供電及用電量，還沒有管理更長期的5~10年。

電力交易就跟紅蘿蔔批發市場交易一樣，沒這麼難理解吧，當然，若更深一層看，電力交易也同時是Game of Powers，至於權力遊戲的部分，歡迎你報名電力交易產業小聚了解更多。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航