在全球第三大疫區印度新德里，賣口罩的投資報酬率幾乎是零

新冠病毒席捲全球逾半年以來，身在台灣的我們，生活步調大抵安穩，沒有感受到太大恐慌；即使有許多重要親友都困在印巴世界這個重疫區的筆者，也很難感受到他們在生活上的巨變，偶爾「孤枕難眠」時，甚至還要找他們訴苦。

直到印度摯友蘇尚（Sushant Grover）寄來他的「封城日記」，我才隨著他的文字，有了身歷其境般的「時代體驗」。

一起來看看，人在全球第三大疫區——印度——的蘇尚，是怎樣在經濟幾乎停擺的首都新德里「夾縫中求生存」。

自從三月份搭乘最後一班由歐洲出發返回印度的班機，並接受長達18天的檢疫隔離、回到家裡後，印度一再延長封城、封鎖國境，轉眼已經超過四個月。雖然我在落地印度後，順利申請到西班牙居留權，然而，重返西班牙之日，卻是遙遙無期，因此，我不得不在印度嘗試做一些事。

打從肺炎時代開始以來，我的一些朋友便計畫購買黑酒，並將其提高價格來出售，因為所有酒類商店都將關閉；這是一件了不起的生意，但卻是暫時的。

我則致力於口罩、消毒劑與民生必需品的市場，甚至註冊了自己的品牌。

這生意聽起來不錯，但是，對整個印度95％的人口來說，都不錯。以至於，不管是太富有的人，或是太貧窮的人，每個第二方都陷入同樣的困境：每個人都有自己提供的報價，買主變成賣主，這個生意變得太過混亂而難以經營。

雖然仍有一些成功的交易，但我已經發現，這太消耗能量了，隨著時間的推移，整體的投資報酬率，幾乎是零。

網飛（Netflix）以及亞馬遜（Amazon）等應用程式，成了時代亮點。此外，通過觀看YouTube來學習烹飪，也成了新時代流行；線上遊戲的需求量尤其大增。

在這期間，我用自己的名字，開了一間線上公司，以此進行線上交易，這讓我有了自己當老闆的責任感。然而，線上業務推行得並不順利，即使我非常努力，也嘗試了亞馬遜系統，但銷售額並不理想，最後都失敗了。

儘管我還沒有結束進行中的營運，但是，現狀卻令人沮喪。你不能遇見人、你不能聚會；你可以去商店，可你時時刻刻活在病毒的恐懼中。

我在印度的親密朋友們，因為害怕這個病毒，都不願意出門；我曾經嘗試和他們一起訓練更強的肌肉、讓身材更勻稱，但他們都懶於這些事物，真不知道他們在家裡做什麼？

影片說明：在家無聊的蘇尚

我也嘗試在YouTube上學習西班牙文，並以此獲得更多知識。我想要回去西班牙，然而，我是家裡最年輕的一個，這導致我在家裡的地位雖然重要，卻又像個僕人般，他們事事都依賴我。我在西班牙生活過，我想讓家裡有不同的生活。

在西班牙，經濟上我是相對貧窮的，可我的精神卻十分富有。 在印度，儘管我是屬於富裕的一群，可我卻覺得精神非常貧瘠。

我認為，每個人都應該過自己的生活，享受生活，並學習生活。 在這裡（印度）的生活並不有趣，但我會努力創造。

然而，時間卻變得越來越難度過，並不是因為無聊，而是來自寶萊塢令人心碎的消息。

只有54歲的伊爾凡・汗（Irrfan Khan）離開了世界！不知這是怎麼會冒出來的消息，真是太令人震驚了！如此一個慷慨的演員、出色的演講者，以及，如此一個演過無數熱門電影的人！

然後，Rishi Kapoor（筆者註：印度知名演員、製作人與導演，Kapoor是印度演藝圈的重要世家、集團），從1980年代開始，幾乎統治整個寶萊塢電影圈的家族領導之一，也於隔天離開了！

人們哭泣著向這兩位巨星致敬，人們討論著他們對寶萊塢的貢獻，並詛咒2020年，希望這一年可以快點結束。

然後，人們開始從占星學角度來討論，為什麼這些厄運接二連三發生？令人難以承受的是，地震也同時發生了……

電視與廣播開始報導彗星即將撞擊地球的新聞，各式各樣的「世界末日說」開始傳出，人們意識到，在這樣的時刻，只能藉由更多的祈禱來獲得拯救。

但是，像我們一樣的中產階級，商業活動仍在持續進行；我持續努力想要賣出我的商品。可惜，到了後來，商業的競爭已經不是取決於質量和內容，人們只看價格。

接著不久，寶萊塢再次傳出噩耗，Sushant Singh Rajput自殺了。這位34歲的影星，曾經是一個物理工程師，他甚至透過NASA在月球擁有一塊自己的土地；之後，他克服自己內向個性的許多挑戰，在注重家族裙帶關係的寶萊塢工業圈，取得舉世矚目的地位，贏得許多人的心。然而，他的歌曲、他的表演、他禮貌與謙卑的身影，都在他34歲的時候停止了。許多人為他的殞落哭泣，因為他實在太年輕了。

一波未平，一波又起，接著印度和中國又因邊境衝突，導致抖音、微信……等數十種來自中國的應用程式被禁止在印度使用。

對我個人來說，這是令人感到難過的，因為政治，人民總是遭受痛苦，我們既不能製作有趣的影片，也不能和我們的中國朋友交談。不過，就某種意義來說，也許也是值得讚賞的，因為中國絕不允許他國的某些應用程式在中國使用，例如臉書；但同時他們又花費大量資金進行高科技資訊發展。

而既然中國殺死了印度士兵，那麼，印度也應該尋求對自己而言重要的發展，例如：製造業和勞動力。

總是會有一些黑暗處，即使在完全光明的世界裡。這是我所能說的。

印度疫情仍在持續擴張中，我的製造商朋友、進口商朋友，有的已經退出口罩這個喜劇般的生意，而我還在堅守在不知是否有所收穫的果樹下。

感謝我的製造商朋友來找我合作，他買了一輛新車，特地開車到我家來，我們一起出去喝了點飲料和食物，藉此消磨緊張的時光。這是我在這幾個月以來，唯一的人生享受。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航