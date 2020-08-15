【圖表分析】民眾黨支持的親民黨議員吳益政，為什麼補選結果是「1+1<2」？

圖：林奕甫｜文、採訪：李秉芳、林奕甫

在此次高雄市長補選當中，代表民眾黨參選的資深親民黨籍議員吳益政，在此次補選中，雖然民眾黨傾全黨之力助選，但最後僅獲3萬8960票，得票率僅4.06%，不只慘敗，連200萬的參選保證金都拿不回來。然而比對民眾黨、親民黨在2020年1月大選時的表現，不免讓人意外，為何擁有「雙重黨籍身份」的吳益政，反而在這次兩面不討好？當初支持民眾黨或親民黨的民眾跑去哪裡了？

不只沒轉換還減少，吳益政催票率遠低於民眾黨催票率

不同於一般慣用的「投票率」，「催票率」在這次高雄市補選當中，是比「得票率」更可靠的指標。因為催票率的分母是「選舉人數」，而不是有效票數，反映某黨或是某個候選人，能夠從「所有選民」當中獲取選票的能力；因為補選的選情，相對於大選都比較冷，民眾投票不踴躍投票率也相對低，因此使用催票率來檢視。

在2020年1月時，民眾黨在高雄拿下6.48%的政黨票，約14萬票；而親民黨則在高雄拿下2.16%的政黨票，約有將近5萬票；也就是說，即使分裂投票，有約20萬的高雄市選民在投票時，將自己的政黨票給了「非藍也非綠」的小黨們。最後雖然親民黨全軍覆沒，不過民眾黨則在全國拿下5個立委席次。

然而這次吳益政雖然在最後一刻獲得民眾黨提名，競選期間民眾黨也出錢出力出人替吳益政打選戰，不過最終吳益政在整個高雄市僅有1.693%的催票率，遠低於親民黨或是民眾黨的催票率。兩個政黨品牌的效果不但沒有「1+1>2」的加乘效應，反而讓吳益政選得不如預期。

熟悉高雄地方政治的人士分析，吳益政的身份對高雄市選民來說「很尷尬」；過去大家對他的認識，就是一個親民黨的資深議員，結果在這次選舉中，忽然掛上了民眾黨的品牌，支持親民黨的人，可能會有點「被背叛」的感覺，加上吳益政在選戰過程中，也沒有獲得親民黨主席宋楚瑜的任何背書，甚至傳出「提名了才知會」，反而更不願意投給吳益政。

那麼民眾黨的支持者呢？為什麼在民眾黨政治明星柯文哲的強力催票下，也沒有把自己的支持轉換成吳益政的選票？地方人士分析，就跟親民黨的支持者一樣，民眾黨的支持者也對於這個突然殺出來的「親民黨議員」感到有些陌生，難以在短時間內建立信任，認為吳益政之前和民眾黨並沒有太多關係，加上競選時間又短。不如當時的親民黨和宋楚瑜，就算是柯文哲本身，也催不出太多票。

在上述兩種情況之下，就導致了吳益政雖然拼命地呼籲高雄選民「跳脫藍綠」，但事實上他自己標榜的「第三選擇」身份，也難以從原本願意支持第三勢力的選民當中獲取支持；加上大選時選民可能一票投給自己喜歡的總統、一票給照顧自己選區的立委，最後就願意把政黨票「支持小黨」的分裂投票情況不在，一人只有一票的情況下，吳益政自然就成了「被放棄的選項」。

吳益政在哪區選得比較好？

除了從整體催票率來外，也進一步從高雄市所有行政區的催票率來看，吳益政的選票是否和民眾黨的政黨票有關？下圖是38個高雄行政區，每區2020民眾黨政黨票催票率，與這次高雄補選吳益政催票率的比較，每個點代表一個行政區。

從整體來看，大多數行政區在這2次選舉的催票率，呈現正相關，也就是說2020年民眾黨催票率較高的行政區，在這次補選吳益政的催票率也較高；反過來，當初民眾黨政黨票催票率較低的區，吳益政的催票率也較低。例如那瑪夏區與桃源區，就是2次選舉催票率都較低的區域。這幾個區域也向來都是國民黨的「鐵票倉」，不容易將票投給第三勢力及其候選人。

而前金區、新興區、苓雅區，這3個區，當初民眾黨政黨票有比較高的催票率，這次補選吳益政的催票率也高過其他區，同時更是吳益政催票率最高的3區。

地方人士指出，這是因為這3區本來就是吳益政擔任市議員，已經耕耘超過18年的選區，對這幾區的選民來說，將票投給吳益政，也可以說是一種「惜情」的表現。另外對民眾黨來說，也許這也可能是當初民眾黨願意與他合作的原因，因為這幾區，也是民眾黨2020年1月大選時，催票率相對較高的區域。

地方人士分析，民眾黨本來就是比較都會型的政黨，擅長空戰；而在擁有230萬選舉人口的大高雄地區，如果沒有綿密的地方組織，事實上是很難打大型選戰的，這也是為什麼吳益政雖然在自己的市議員選區有較高的催票率，但出了這些選區，等於「沒人知道他是誰」，就算知道他或是知道柯文哲，也很難在短時間內建立信任，將選票投給他。

另外一個較特殊的區域是茂林區，這個區一直是國民黨的鐵票區。而2020年民眾黨在此的催票率相對很低，但這次吳益政的催票率卻相對較高。這個情形不容易解釋，唯一一個比較可能的原因，是因為茂林區選舉人口是高雄市最少的地區，2020年不分區立委選舉時僅有1522人，本次補選則只有1524人。而民眾黨與吳益政在此的得票數都只有二位數，分別是17票與31票。所以因為數字較小，些微差異就會造成差異很大。

合作失敗代表了什麼？

曾經操盤過多場選戰的政治公關專家指出，這場選戰打從一開始，他就認為吳益政的參選是很「欠缺考慮」的。因為這場選戰對高雄來說，其實是「罷韓」的延伸戰，大抵上還是會聚焦在藍綠的對決，而民眾黨臨時找來吳益政上陣投入補選，對大部分的高雄市選民來說，只會讓他們感到莫名其妙。

他也認為，柯文哲的聲勢已經不若以往，單靠他的個人品牌，是不可能在短短的52天選戰就把一個地方候選人救起來；未來民眾黨如果真的想要擴展自己的勢力版圖，還是要誠心與他人合作、結盟；掌握三大基本盤：國民黨本土派、討厭民進黨的選民、喜歡柯文哲的選民，甚至是喜歡學姊的選民。

地方人士也指出，民眾黨成立不到1年，就很積極參與各地方的大小型補選，但在他來看，其實是一種「炒短線」的做法，因為這些和民眾黨合作，或是被提名的人，短時間內很難和民眾黨的招牌柯文哲建立連結。而且沒有組織經驗下，民眾黨擅長的空戰離開都會區，就不容易派上用場。

但民眾黨的失敗，是否顯示高雄人就不支持第三勢力政黨？這倒也未必，地方人士表示，像是長期在高雄經營的基進黨，就在高雄擁有一定影響力，2020年大選時也選出很好的成績；另外時代力量也在高雄有兩席議員和地方黨部，持續累積政治能量；「民眾黨還是可能要從市議員選舉慢慢來，一下子就跳到選高雄市長，反而是資源的錯置。」

核稿編輯：翁世航