首次與美國衛生部簽備忘錄，陳時中：台美醫衛合作一大突破

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今（10）日上午晉見總統蔡英文後，下午抵達中央流行疫情指揮中心展開交流，下午3時出席台灣與美國衛生部簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」儀式，擔任見證人。

陳時中致詞時表示，這是台美醫衛合作的一大突破。去年於世界衛生大會（WHA）期間，他對艾薩提出此構想，很高興今天完成簽署。他感謝艾薩百忙之中，前來見證這一刻。陳時中強調，「醫衛合作瞭解備忘錄」的簽署，將增進台美人民健康福祉，亞太區域人民健康安全，展開台美關係新的一頁。

艾薩致詞時，表示感謝陳時中及中央流行疫情指揮中心的接待、歡迎。他對於過去在世衛大會與陳時中的交流，表達感謝。他強調這次是一個很棒的機會，跟台灣學習世界級的防疫能力。艾薩打趣地說，「我發現陳部長和我一樣，今年愈來愈習慣記者會，也許可以分享開記者會的技巧。」

艾薩強調，「醫衛合作瞭解備忘錄」的簽署能幫助延續，台美在公衛領域過去數十年來的合作。

衛福部指出，台灣與美國在醫療衛生等領域合作超過20年，包括新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。此次簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，除提高行政層級由台美衛生部簽署，更將合作範圍擴大，包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防治、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

雙方將透過辦理合作計畫、科學及研究專案，人員交流、訓練及互訪等，並將建立聯繫窗口進行最佳作法、專業知識及資訊的交流。在備忘錄架構下推動相關實質合作，增加台美人民健康福祉，並共同促進全球衛生安全。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範