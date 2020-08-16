《習慣力》：一個簡單的健康行為，得重複66天才會感覺到它自動進行

文：溫蒂．伍德（Wendy Wood）

魔法發生的瞬間

你每晚幾點入睡？

我不是指你幾點上床或你想要幾點睡覺，我是指——你幾點睡著。你小時候會想要知道自己幾點睡著嗎？你是否上床後，在半夢半醒間問自己「我睡著了嗎？」你當然馬上就醒了。

事實是，我們不可能知道自己幾點睡著。你先爬上床，然後變得很睏......接下來就是太陽升起，該起床了。

習慣——我們獨特的魔法——也是一樣，你開始讓家人共進晚餐，或是每週存錢，然後你持續下去……直到你不用刻意去做為止，你的第二自我接手，然後你發現你已經持續十年這麼做了，聽你大兒子向他的未婚妻描述家庭聚餐是你家的傳統，多好！

魔法是默默展開的，開始發生時你不會知道，你必須相信它一定會發生，因為那是重覆獲得獎勵的行為，改變訊息在大腦儲存方式的標準模式。在那之前，得先費一番工夫才行。

我們必須打定主意，一再重複一個新動作，遇到瓶頸也不罷休，然後它才會在神經網絡和記憶系統中形成習慣。在某個時刻，它變成我們的第二天性，我們就能放手讓它自動進行。

但一個動作到底要重複多少次，才會自動進行呢？也許你聽過，連續二十一天做同一件事，它就變成習慣。也就是說，只要連續三週強迫家人一起吃晚飯，大家就會開始互相聊天。只要連續二十一天在一大早先規畫當天預算，你就會節儉成性。

這是個迷思。二十一這個數字應該是來自於自助大師麥斯威爾． 莫爾玆（Maxwell Maltz）一九六○年的暢銷書《心理控制論》（Psycho-Cybernetics）。他猜測人們要花多久時間才能適應像整型這樣的自我改變。這個理論存在已久，但沒什麼真實性。

養成健康習慣要多久？

研究提供了更好的見解。我實驗室裡的博士後研究員琵帕．拉利（Pippa Lally）測試了行動需要重複幾次才會有自動進行的感覺。她找來九十六名倫敦大學的學生，付給每人四十美元，請他們參加為期三個月的研究。每位學生要講出一個目前還沒做到、但想要固定執行的健康行為，並找出和這個新行為有關的日常事件，有人決定每天午餐吃一份水果，有人選擇晚餐前跑步十五分鐘，還有人決定午餐時喝掉一瓶水。

每天結束前，參與者登入研究網站，報告他們當天是否執行計畫，另外也要表明他們覺得這項行為自動進行——「自動地」、「不假思索地」、「我還沒意識到就展開」——的程度。

研究剛開始的時候，學生的給分很低，在零到四十二分的範圍中，只有約三分。他們在學習新的行為，完全沒有自動進行的感覺。一如預期，重複的次數越多，他們越覺得它自動發生。在最初的幾週，自動化程度成長的速度最快。參與者第三次做同樣的動作時，評分可能增加整整一分；第四次重複時，可能只多一半的分數。一開始，執行起來最艱難的時候，習慣記憶的學習效果最顯著。

順帶說明一下，諷刺的是，許多學生無法持之以恆，提供有效的習慣形成資訊。這顯示，即使新的行為很簡單，但要每天重複還是很困難。九十六人當中，有十四人提前退出。剩下的八十二人平均只有一半的時間會登入網站。當新行為的驅動力只有內在動機，無論是想這麼做或知道這這麼做對你好，還是想拿到研究參與費，執行起來都很困難。學生們沒有安排外部力量來驅使他們持續這個行動，敦促他們傍晚慢跑（遛狗、去信箱拿信）或多吃水果（去供應水果的餐廳吃午餐）。

對於想養成新習慣的我們來說，最令人感到寬慰的是，受試者即使一、兩天沒做到預定的行為，再度開始的那一天，自動化程度跟之前幾乎一模一樣。偶爾停頓並不會移除正在形成的習慣。

這一點很重要，你可以錯過一、兩天而不會回到原點，你大可不必為此作弊或放棄。形成中的習慣沒有脆弱到需要嚴密執行的程度，它需要的是持續、重複，以及上一章提到的那種明智的情境安排。如果你一天沒做到，也別灰心，反之，利用這個機會把周遭情境安排得更萬無一失，你的習慣依舊在形成當中。

習慣形成的研究顯示，不同的行為需要不同的重複次數，才能變得自動化。想要吃得健康，受試者得重複行為達六十五天，才能不假思索地進行。喝得健康，所需要的重複天數則少一點，約五十九天。運動則需要重複九十一天，才能變成習慣。

某些動作需要重複較長的時間才能變得自動化，這是可想而知的事情。如果你在學鋼琴，你知道蕭邦協奏曲比〈小星星〉要花更多時間練習。簡單的行為比複雜的行為更快學會。涵蓋多重因素的行動，像是上健身房健身等，要形成習慣可能得花一番工夫。

為一個動作的自動化程度評分，給了我們一個答案，平均而言，一個簡單的健康行為，受試者得重複六十六天，才會感覺到它自動進行。一項新行為重複兩個月又一週，就可以大幅提高那種自動進行的感覺。

書籍介紹

本文摘錄自《習慣力：打破意志力的迷思，不知不覺改變人生的超凡力量》，天下雜誌出版

作者：溫蒂．伍德（Wendy Wood）

譯者：劉復苓

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生活中，43％的行動出自習慣，是被忽視的高效潛力！

掌握科學驗證的簡單4步驟，不再懊惱為什麼總是做不到。

不論學習、健身、儲蓄、提升工作效率、增進家庭關係……

善用習慣，改變可以毫不費力！

你知道美國前總統歐巴馬與臉書創辦人祖克伯共同的服裝原則是什麼？

比爾．蓋茲輟學創業，為什麼突然改變學生時代臨時抱佛腳的做事方式？

為什麼健康知識倒背如流，下了決心還是控制不住吃垃圾食物，真的是沒意志力？

我們43%的行為都來自習慣。把想達成的目標變成習慣，

不用意志力就能持續做下去，還可以空出腦力做複雜決策，更有效率！

作者溫蒂．伍德是習慣科學領域權威，她研究發現自制力評量得分高的人，其實多是因為有好習慣才很少背離目標。我們高估了毅力、恆心、自制等美德，對於意志力的迷思，才是我們為改變所苦、一再陷入欲望糾結與自我否定的原因。

我們生活中有近乎一半的行為是不假思索進行。如果每件事都要思考、決策，不但沒效率，心智也難以負荷。善用習慣，可以省下更多心力聚焦複雜的事。

成功與理想人生不是專屬於某些受到眷顧的人，

4個步驟，每個人都能戒掉壞習慣，養成達成目標的好習慣。

伍德對於習慣的見解已成為科學主流，更被許多國際媒體、暢銷書籍所引用。她提出一套形成習慣的科學方法，簡單4個步驟，就能用習慣達成我們想要的改變。

情境（在同一時間、地點進行，為習慣創造固定的情境） 阻力（移除阻力，設定正確的驅動力，讓好習慣自然融入生活） 獎勵（當行動帶來的快樂程度總是高於期望，習慣便逐漸養成） 重複（每重複一次，行動就會越來越容易、越來越自動化）

無論你是想過更健康的生活、想當用功的學生、更謹慎的消費者、更有生產力的工作者，或是更負責任的父母與另一半……了解習慣的形成機制，從環境著手，形塑我們的自動反應，改變就會在不知不覺中發生。

建立好習慣、破除壞習慣，

你可以這麼做——

想要吃得健康，只要把高熱量零食放遠一點，距離會產生極大的阻力。

想要存錢，最好使用現金，少用信用卡，這會讓你覺得商品的價值沒那麼高。

想養成運動的習慣，把運動用品放在你一回家就會看到的地方，讓情境提示觸發行動。

想戒除手機癮，戴手錶是個有效的替代方案，能避免因需要看時間、日期，結果順便打開臉書……

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航