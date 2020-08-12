【美股實境秀】回不去的使用者體驗！從投資視角看Spotify

文：鬼宿

買進大趨勢裡的領頭羊，是一個絕佳好方法。有多好呢？如果你手上籌碼是各個趨勢的領頭羊，那麼2020別人的災難年，其實是你的豐收年。想知道Spotify是否具備投資價值？就得先回答「串流音樂是大趨勢嗎？」鬼宿認為，能寵壞使用者，讓人從心裡覺得「我們回不去了！」它就是「大趨勢。」

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你回不去了嗎？

有哪些公司的產品或服務，能讓你在體驗過後「有回不去的感覺。」提供這項服務或產品的公司，通常會是很不錯的投資標的。這種讓人回不去的感覺就是「大趨勢！」例如：YouTube免費又豐富的視頻、Facebook風靡全球的社交功能、Netflix獨家且高品質的影視體驗。都讓使用者有回不去的感覺，毫無疑問！他們都是各大趨勢裡的領頭羊。

卡帶跟CD隨身聽是老一輩的回憶，裝滿一千首歌的ipod是老爸那年代的標配，打開Spotify聽著你專屬的歌單，是年輕人聽音樂的態度。鬼宿幾年前買了AirPods也順手訂閱了AppleMusic，真心覺得這是好東西，每個月只要149元讓你聽遍全世界。

後來因為身邊的朋友都在使用Spotify，鬼宿也去下載來試用，純粹因好奇而接觸了Spotify。沒多久鬼宿退訂了AppleMusic，因為Spotify總會知道我喜歡聽什麼類型的歌。音樂是一種很個人的東西，你不喜歡的音樂，聽著都覺得浪費生命！

鬼宿因為AppleMusic喜歡上了串流音樂，遇見Spotify後有了相見恨晚的感受。幸好跟AppleMusic分手沒有太高的代價，Spotify給了鬼宿回不去的感覺。除非你沒有聽音樂的習慣，否則你真的很難抵抗Spotify帶給你美好的體驗。簡潔的使用者介面，懂你的AI人工智慧，為你挑選或推薦你喜愛的音樂。無論從市佔率或使用者體驗來評論，Spotify豪無懸念是串流音樂的領頭羊。

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評估Spotify價值

股票的價值是最難評估的，沒有任何可靠的標準可以依循，想要評估成長股更是難上加難。「科學」是數字與理性的產物，「藝術」是感性與想像力的結晶，而「股票投資則是80%的感性加20％的理性。」這也是為什麼通常經濟學家與會計師，在股票投資上會表現不佳。

他們過於依賴「數字！」缺乏必要的「想像力。」經濟學家多數是股票空頭言論者，通常會先天下之憂而憂。他們憂心政府印鈔救市，會帶來「通貨膨脹」同時重創經濟，前幾年同一批人，卻是憂心「通貨緊縮」會傷害經濟，你總是能從他們口中聽到壞消息。

重點來了！我們應該如何評估Spotify，這一類成長股的投資價值呢？透過串流音樂業者的努力，音樂產業的經濟價值，正在逐年大幅成長。音樂是無國界且非常個人化的東西，鬼宿認為Spotify的使用者，最終會如同Facebook一般，在全球擁有近30億的活躍用戶。當你知道Spotify目前的會員總數為2.86億，就表示，它還有十餘倍的成長空間，才會到達行業的天花板。

未來成長力道無虞，但要如何評估Spotify能為股東創造多少報酬？這會需要一點想像力！網路世界有大者恆大且「贏者全拿的特性」鬼宿認為Spotify最終將能獲取，全球串流音樂市場經濟總價值的20%，因為Spotify承諾會將80%的收益，回饋給歌手、音樂創作者與唱片公司。

所以，Spotify正在全力佈局的「播客」Podcast會是提升獲利的重要業務，自製或獨家簽約的Podcast能為Spotify持續加寬企業護城河。

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重要的是公司市值

對成長股的估值，一般會聚焦在主要業務的成長潛力，拿Spotify來說，自然是付費訂閱會員總數，關注其訂閱成長率是否能與公司市值匹配。鬼宿寫作的當下Spotify股價為273美元，公司市值為503億美元。由於Spotify仍處於全力擴充業務的大撒幣時期，收入全用在擴充訂閱業務之上，以至於沒有盈餘可供計算本益比，這時用股價來衡量Spotify投資價值就不會是好方法。

「快速成長股」鬼宿習慣用「公司市值」來評估。例如：全球最具影響力的社群媒體Facebook市值為6667億美元、全球最大的串流影視Netflix市值為2165億美元，全球最大雲端軟體公司Salesforce市值為1719億美元，它們都是該行業的領頭羊。那麼，Soptify作為全球最大串流音樂領頭羊，大家認為市值應該是多少？才會是合理且可能達成的呢？

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鬼宿認為只要其他串流音樂競爭者，投入資金太少且回防的速度太慢。讓Spotify用Podcast這項新業務築起了寬廣的護城河，那麼在一、兩年內Spotify公司市值來到1000億美元大關，鬼宿認為是非常有可能的。通常也是超過千億美元市值之後，才算是真正「轉大人」。

擁有夠大的市值，通常也是另一種形式的企業護城河。在資本市場，只要你市值不夠大，競爭者又打不過你，財力雄厚如蘋果公司、亞馬遜、Google，它們就有能力把你整家買下來，成為它的子公司只為它賺錢，這樣的案例多不勝數，Google只花了16億美元就將YouTube給買了下來，現在YouTube每年為Google賺進140億美元，你能想像如果現在的YouTube仍然是獨立的上市公司，它會是市值多龐大的一家企業呢？

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航