《工作最重要的投資》：身在職場不需要積極社交， 先分享資訊和乳酪就好

文：喬恩・阿考夫（Jon Acuff）

不需要積極社交，

先分享資訊和乳酪就好

我希望你擁有一個能一起大哭的朋友，也就是了解你的人，你懂吧？一個閨蜜，一個跟你穿同一條褲子長大的姊妹，一個為你指點迷津的人，一個會跟你說「嘿，給你吧，這是我的腎臟」之類的話的朋友。這對於你一週除了工作以外的40小時來說，是很美好的事情。但是當你身處在職場中，我並不擔心那個為你擋在手榴彈前面的人，我注意的是能為你轉介你的履歷的人。

我過去常在想，為了要擁有一個堅如磐石的職涯，你需要堅如磐石的友誼。於是我開始認真檢視自己的職涯：

巴儂．高登，曾經見過一次面，他是我第一本書的編輯。普通朋友。 貝絲．柯貝特，曾經與我共事六個月，共同編輯我的第一本書。普通朋友。 紹納．卡拉漢，曾經見過一次面，在我上一次有意識地建立職涯之後為我建立部落格。普通朋友。 安迪．左普，通常跟我在網路上互動，在我上一次職涯重建之後幫助我重新站起來。普通朋友。 尚恩．漢克斯，已經一年沒見了，在我上一次有意識地建立職涯之後幫助我開展演講事業。普通朋友。

我試著回憶在面臨職涯變遷時，一生摯友圍繞在我身邊的那一刻。然而事實卻是，對我出力最多的朋友，一開始都只是普通朋友罷了，但並不表示這些友誼很膚淺。

就以艾維為例。在九年期間，我只跟他有過一面之緣。1999年時我們曾經在同一家公司共事過十二個月，2010年時我幫助他得到了一個很棒的工作。為什麼呢？因為小別勝新婚嗎？不是，因為我知道他是個寫作高手，而我知道有一家公司正需要一名寫作高手。普通朋友用處良多，尤其是對我們的職涯存摺來說，這些友誼可以讓你的人生維持在一個平衡點。

存下你的第一本人際存摺

你知道哪種職場人際關係，有一天對你來說會變得一點也不重要嗎？不，你不知道。某個你好幾年都沒想起的人將會幫助你，某個表親或是朋友的朋友將會介紹你一份工作。如果這件事情還沒發生，那只是遲早的事。而如果你希望它快一點發生，則你需要盡可能地丟出回力鏢。

回力鏢亦即不會結束的職場人際關係，它們只是先飛往某個遙遠的目標罷了。你對那個人並不會感到生氣，這可不是什麼職場人際關係的終結儀式。一些你認識的前同事往某個地平線大步向前，而你往其他方向邁進。有一天，在你最意想不到的時候，他們就會帶著工作機會，像回力鏢一樣飛回你的生活中。

這正是發生在我最大的客戶喬伊納身上的事情。2004年時我到他的公司應徵一份工作，我丟出了一個回力鏢，杳無音訊。幾年之後，我透過一個共同認識的朋友，寄出一些我的寫作範例到他的公司，還是杳無音訊。再過幾年之後，我在某場活動的後台遇見他，接著我們共進午餐也喝了杯咖啡。當我開始進行上一次的有意識地建立職涯時，他主動連絡我並為我指引方向，那年我們一共碰面了三次。

沒關係，親密的人際關係往往始於泛泛之交，這也是所有密切的職場人際關係共通的道理。所以我們為什麼會認為自己在還沒累積足夠的普通友誼之前，就能擁有穩固的人際關係呢？我們何不丟出更多回力鏢，尤其是身處於現代的環境中，我們所擁有能凝聚普通人際關係的工具，已經多不勝數了。

我們總是對於簡訊、臉書與推特等工具侵蝕了友誼的深度感到遺憾。這麼說或許沒錯，但如果是回力鏢的話，其實現在的我們正活在回力鏢的黃金時代！只是簡單傳一封鼓勵的簡訊或推特留言，就能發揮神奇的效用，重新連結你好一陣子都沒跟對方說上話的職場友誼。

我可以告訴你類似瑞吉的故事，我的生命中還有許多跟他一樣的人。我主動聯絡他們，共進午餐，或者在某個活動上跟他們談天。回力鏢、回力鏢、回力鏢。他們現在不是你的客戶，但這也正是回力鏢友誼的有趣之處。當它們飛回來的時候，你根本就不需要加以控制。

但如果你停滯不前，不願主動丟出回力鏢，那只是在向自己證明，你根本就沒有能力這麼做罷了。

開口聊天氣不如簡單分享資訊

除非你的朋友有乳糖不耐症，我不知道還有什麼方法，能比一碗乳酪更完美地培養普通人際關係了。

但是除了這一碗宛如融化的天堂般的美食，普通人際關係最需要的東西就是資訊了。

如果別人不知道你需要幫助，他們就沒辦法幫助你。

你討厭尋求別人的幫助嗎？我也一樣，我絕對不會一開始就想要這麼做。相信我吧，如果我可以像隻穿山甲一樣，把自己蜷縮成一顆小球，一路完美地滾過我的職場生涯，永遠都不需要任何人的幫助，我一定很樂意。但是我做不到，你也沒辦法。我們之所以不求助，是因為都覺得自己是唯一需要幫助的人。我們不自覺地會將朋友在Instagram上發布的美甲照片，與自己混亂的現實生活相互比較，然後就產生了自卑感。我們覺得每個人都讓自己過得很好，所以也假裝自己是其中一份子。

但若仔細檢視任何一位成功人士的人生，就會發現他們所擁有的成就絕對不只是靠一己之力。明星四分衛需要前鋒，iPhone也不是賈伯斯一個人設計的，而歐普拉也不會操作攝影機。

我們都需要別人的幫助，尤其是那些與我們擁有普通友誼的人，他們唯一能幫助的方式，就是我們得先提供資訊。你不需要提供所有的資訊，只要告訴他們事情的真相就好。如果你正在求職，如果你需要與某個人接上線，就直接說出來，因為我們的朋友可不會讀心術。

卡洛斯．惠特克（Carlos Whittaker）以一介音樂家的身分，耗費多年的時間在全國各地建立普通人際關係。他在數百個活動場合中唱歌與演奏，最後他終於決定了，唱歌並不是他想要的職涯，公開演講才是。問題在於，大家都知道他是那個歌手卡洛斯，而不是演講家卡洛斯，根本沒有人請他去演講。我問他：「你跟朋友圈中的人提過，現在自己要專心發展演講事業了嗎？」他回說：「沒有。」然後我說：「那他們要怎麼知道你會演講呢？」他寄出了一封簡短的電子郵件，解釋他的有意識地建立職涯目標，然後漸漸地開始用真正的演講機會填滿他的工作月曆。

無論你正在追尋新的夢想，或者試著在職場階梯往上攀爬，除非你開口尋求幫助，否則與你擁有普通友誼的朋友都不會知道要怎麼幫助你。你還沒開口嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《工作最重要的投資（新編版）：打破表現出色等於職涯成功的迷思，經營4件事， 你可以控制的事比你想像中更多》，天下雜誌出版

作者：喬恩・阿考夫（Jon Acuff）

譯者：董文琳

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

生涯難免面臨必須轉折的關卡，

改變不會一步到位，需要你步步累積。

本書作者喬恩．阿考夫是《紐約時報》暢銷作家，也是超人氣部落格格主，工作經歷豐富，歷經大企業、小公司、被開除又東山再起。阿考夫發現，表現出色的人都有一本職涯存摺，就像銀行的存摺一樣，即使丟了工作、職銜，職涯存摺中的累積都是被人拿不走的厚實本錢。只是一般人很少有意識地持續累積自己的職涯存摺，該如何為自己打造價值千萬的職涯存摺？他提出顛覆傳統的方法，帶你刻意練習4件事，建立一生受用的本事。

職涯存摺＝人際關係╳技能╳態度＋努力

人際關係——帶你走出事業低潮

應酬、聚餐、送禮物還要主動問候……想建立有效的關係其實不用這麼費力，

你可以從寫筆記卡開始，用六個問題篩出你需要認真維護的關係；

若想啟動新連結，比起萬用天氣開場白，不如從分享資訊開始。

技能——助你突破升遷觸頂的限制

每當被問到「你的專長是什麼？」九成的人會沉默，

問題不在於能力不足，而是你對技能的定義需要重新設定：

會修印表機、熟背同事生日、辦公桌隨時保持整潔……都能成為職場生存強技術，

重點是你必須讓你的技能價值與公司價值產生加乘效果。

態度——幫你快速融入新環境、建立正面形象

認真卻無法得到賞識，聽話反而成為缺點？

與其發展多數人認定的「正向態度」，根據你的技能與組織環境有意識地建立態度，

更能讓你快速融入職場，走到哪裡都能讓人稱讚你很專業。

努力——集中火力把握每個機會

多數人以為努力與成功一定成正比，遇到任何新契機總是先努力，

實際上努力有時節，什麼都做不如做好一件事，專心比勤分更能幫你爭取好機會。

職業會隨需求消失，但你的生涯不必跟著消失！

面對工作重大轉折，只要經營四件事累積職涯存摺，

你也能將所有努力都兌現成實際資產，擁有不畏時局變遷的本事。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航