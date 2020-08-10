「原本打算將祕密帶進墳墓」：美國老人高齡90歲才出櫃，呼籲別等到來不及向摯愛說再見

誠實面對自己，永遠不會太晚。美國《國家廣播公司》（NBC）8日節目揭露，1名科羅拉多州居民日前鼓起勇氣向女兒出櫃，而他已經高齡90歲；經人們協助，他找到過去傾慕的對象，但對方已經過世，讓他相當遺憾。不過對於能夠自由說出心中想法，他仍認為是件開心的事。

據《NBC》旗下節目《3rd Hour Today》報導，費爾茨（Kenneth Felts）90年人生多數時光都隱瞞著自己的性向，他說，原本打算將這個秘密帶進墳墓。今年疫情爆發後，大多時間都只能待在家的他，開始想動筆寫自己的回憶錄，卻發覺這部作品不可能在完全不提及性向的狀況下完成。

費爾茨說，他在1942年，也就是12歲時發覺自己是同性戀。當時他住在堪薩斯州，家裡虔誠信仰基督教，不可能與人發展同志情誼，甚至很難找到能夠傾訴或討論性傾向的對象。

直到1950年代，他離開家之後，曾與其他男性交往過，但從來沒對人提起過這些事。尤其在50、60年代的社會，這絕對會帶來大麻煩：

「如果你那時出櫃，真的會付出一切代價，失去你的家庭、工作，所有的人際關係。你也會馬上被指為『變態』。」

費爾茨加入海軍時，遇到一生摯愛菲利浦（Phillip Allen Jones）；兩人相處了2年，彼此都覺得愉快。費爾茨描述，那種感覺就像是一段空虛的生命忽然被填滿，而對方和他都需要這份充實感。

然而，有一天費爾茨上教堂做周日禮拜後，發覺信仰和感情有所衝突，無法取得平衡，最終他選擇結束與菲利浦的感情。數年之後與1名女性結婚，生下女兒黎貝卡（Rebecca Felts），但沒過幾年就和太太離婚了。

費爾茨始終沒有出櫃，反而是黎貝卡在1995年時，先向他承認自己是女同志。不過，這並沒有激勵費爾茨也誠實以對；又過了25年，今年某天他和女兒聊天時才提起這件事。當時他跟女兒說，他真希望自己沒有離開菲利浦。

向女兒吐露事實後，似乎也有了勇氣告訴其他人。費爾茨在自己的臉書上表明性向，獲得許多溫馨回應，網友們更希望他能和菲利浦重聚，甚至有陌生人幫忙尋人。

只可惜，菲利浦已經過世了。菲利浦的姪女告訴費爾茨，菲利浦生前過得很幸福，有1位長期伴侶，不過在伴侶數年前過世後，菲利浦至臨終前都是獨自一人生活。

費爾茨在臉書表示，他覺得自己曾和菲利浦共度美好的青春時光，這份回憶他仍深藏心中，沒能說最後一聲再見，實在非常遺憾。但至少，現在他大聲能告訴全世界，菲利浦在他心中是多美好的人。

費爾茨出櫃後，也開始和有困擾的LGBTQ族群年輕人分享自己的心路歷程，鼓勵他們活出自我，別像他一樣拖了90年。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡