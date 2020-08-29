美國扶持、法國寄予厚望，歐洲的未來將由波蘭主導？

白羅斯總統大選令當地掀起前所未見的大型示威活動。歐洲多國均讉責「歐洲最後獨裁者」盧卡申科（Alexander Lukashenko）透過武力鎮壓及網絡封鎖等手段去消滅反對聲音，歐盟亦拒絕承認選舉結果並對相關官員進行制裁。

然而，面對白羅斯危機作出最強烈反應的卻不是歐盟的「核心國」德國及法國，而是面對地緣政治風險較大的波蘭及波羅的海三國。向來野心不少的波蘭在白羅斯危機上不斷發聲，加上最近與美國不斷加強合作從而增強其在國際上的實力與地位，不難令人感到波蘭希望加強在歐洲的影響力。

國家實力顯著提升 漸成中東歐領導者

波蘭作為中歐最大經濟體以及歐盟第5大國，於歐洲的地位日益重要。2019年，意大利（台譯：義大利）副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表示希望意大利和波蘭能夠一起重塑歐洲秩序，終結由德國及法國領導的統治地位。2020年2月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，台譯：馬克宏）會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）時表示，在英國脫歐後，認為波蘭、德國和法國能夠一起領導歐洲的未來。

Photo Credit: AP/ 達志影像 法國總統馬克龍（左）與波蘭總統杜達（右）。

經濟上，波蘭自加入歐盟後在2014年至2020年間獲得超過860億歐元資助，是歐盟結構和投資基金（European Structural and Investment Funds）的最大受益國。由1995年到2020年，波蘭的GDP年均增長率為4.05％。近年來不少跨國企業均看中波蘭的低廉成本、科技發展成熟及位處歐洲中部的地理優勢，而在當地設立企業的中歐總部，國內生產總值亦長年維持高成長，經濟實力顯著提升。

政治上，波蘭與愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛（波羅的海三國）在歷史上有著共同抵抗蘇聯的歷史背景，加上現時仍各自面對著從俄羅斯而來的威脅，猶如命運共同體的背景令4個國家一直保持著良好關係，尤其波羅的海三國在軍事實力上難以抗衡俄羅斯，軍事實力較強的波蘭就成為他們對抗俄羅斯的「領導者」。

另一方面，波蘭在中歐擁有不俗的影響力，1991年成立的V4集團（Visegrad Group）就是由中歐的波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克等4國所組成的政治及文化合作組織。V4集團在2015年的歐洲難民危機成為「反對派」，對歐盟要求成員國按比例分配接收難民的計劃作出強烈反對，當中在歐盟影響力較大的波蘭就擔當著領導的角色。

Photo Credit：AP / 達志影像 左起：波蘭、斯洛伐克、匈牙利、捷克4國代表參加2018年V4集團經濟會議。

此外，早前舉行的歐盟峰會雖然能成功達成協議，但波蘭繼續成為歐盟中的「壞孩子」，與匈牙利聯手爭取更多資助。協議達成後，匈牙利總理奧班（Viktor Orban，台譯：奧爾班）更向傳媒表示波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）是他們能達成協議的關鍵。

而基於地緣政治風險，波蘭一直都密切留意白羅斯的動態，當地媒體《白羅斯衛視》（Belsat TV）就是由波蘭外交部資助，以讓白羅斯人能夠獲得資訊的獨立媒體。在白羅斯危機上，除了持續聲援示威者之外，波蘭政府更計劃為在鄰國白羅斯受欺壓的人民開放邊界和勞動力市場，同時向民間社會提供財政支持及獎學金等，意圖透過今次危機加強在東歐的影響力。

美國「扶植」 國際地位日見重要

立場親美的波蘭政府長期與美國保持盟友關係，近期更在不同範疇上加強合作。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前到訪波蘭首都華沙簽署了《加強防務合作協議》，美國將向波蘭增派約1,000名駐軍，由現時約4,500人增加至約5,500人。

Photo Credit: AP/ 達志影像 美國國務卿蓬佩奧（左）與波蘭國防部長布拉茲札克（Mariusz Blaszczak，右）。

波蘭與美國的的關係愈見緊密，今年6月已進行了大型聯合軍事演習，是美國與北約的大型軍事演習的主要舉辦國。波蘭亦向美國購入了32架F-35A戰機並計劃購買美製M-1坦克，務求軍備現代化。波蘭現時為常駐美軍提供免費食宿、固定額度的燃油費，武器及軍事設施使用的部分費用，期望美國可以增加在波蘭的駐軍人數，更提議斥資約20億美元興建「特朗普堡」（Fort Trump，台譯：川普堡），從而吸引美軍永久駐紮波蘭以增強軍事實力，取代德國成為北約抵抗俄羅斯威脅的最前線。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2010年美軍和波蘭軍共同在波蘭參加典禮。

蓬佩奧此行更宣布將會再次於華沙和波蘭合辦「中東會議」，並認為這個在2021年2月舉行的會議將是一個「歷史性的會議」，能夠促進中東和平與安全。此會議無疑能夠提升波蘭於國際上的形象、加強其於國際上的地位，更展示了美國對波蘭這位親密戰友的信任。

保守主義主導 與歐盟關係備受考驗

毫無疑問，波蘭在中歐及東歐具有難以取代的影響力，但實際上波蘭距離成為歐洲的「領導者」仍有很遠的距離。縱然波蘭與美國的盟友關係非常緊密，但在國際事務的參與度及影響力就仍有所不及，其領導能力難以說服其他歐盟成員國。

此外，由右翼主導的社會保守主義政府多次與歐盟在不同議題上出現磨擦。2017年，波蘭司法改革引發歐盟強烈不滿，歐盟更首次啟動歐盟條約《第七條》暫停波蘭在歐洲議會的投票權以表示不滿。同性戀議題亦成為了令歐盟與波蘭產生分歧的重要因素，今年6月歐盟就拒絕向6個宣稱為「無LGBT地區」的城鎮提供共同舉辦活動及交流的資金，以發揮警戒及示範作用，表明歐盟以尊重人權為核心價值的立場。

Photo Credit: AP/ 達志影像 波蘭極右翼團體本月16日在華沙進行示威時，將象徵LGBT的彩虹旗踩在腳下。

最近，波蘭政府更表示會退出歐洲各國共同簽署，針對保護女性避免受到暴力傷害的《伊斯坦堡協定》。該協定內容要求學校在教導兒童時需以「多元角度看待性別議題」，波蘭政府認為此規範將會損害波蘭傳統價值觀，因而拒絕接受。歐洲議會多名議員強烈譴責波蘭政府損害人權，事件更於引發過千波蘭人上街示威，令歐盟各國與波蘭的關係再次面臨考驗。

波蘭在區域內的勢力日益上升，但單靠在中歐及東歐地區的影響力確實未能讓其於歐盟取得領導地位，加上一直以來與歐盟大大小小的磨擦，崇尚自由主義的西歐及北歐國家絕不會輕易將主導權落入波蘭手中。

然而，由美國「扶植」的波蘭近年在經濟及國際地位上都得到顯著提升，總統杜達更表明希望增強國家的軟實力及建立國家地位，波蘭希望主導歐洲的野心仍然有跡可尋。雖然歐洲的未來未必會由波蘭主導，但其保守主義立場對歐洲的影響也絕對不能看輕。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：林宜萱