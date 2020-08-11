工業 4.0 浪潮席捲全球，從系列展看台灣「智造」趨勢

近年機器人、智慧製造等技術日趨成熟，成本不斷降低，加上少子化、高齡化以致缺乏人口紅利的情況下，人機協作已經是勢不可擋的趨勢，自動化製造的下一個領域，許多世界大廠早已搶灘於前。

舉例來說，電商龍頭亞馬遜（Amazon），為滿足客戶需求，讓客戶購物體驗更便利、個人化、沒有障礙的購物流程，將過往倉儲內數萬名接單與撿貨的人力，改以十萬台以上的機器人協作，依據接受到的訂單，自動化撿貨包裝，並輔以無人駕駛飛機，直接送往客戶手裡，使物流時間大幅縮短，客戶早上下單，亞馬遜下午就送貨到家。

圖片來源：展昭展覽

以人類的智慧結合機器人的精度與準度，「人機協作」可望帶動生產效率與彈性的提升。在台灣，機械手臂暨關鍵零組件龍頭上銀、自動化生產製程設備大廠盟立、協作機器人先驅達明、運動控制及伺服馬達巨擘台達電子、工廠升級自動化決方案供應商廣運機械，以及 AI 3D 機器視覺專家所羅門、工業電腦領導者研華等企業，都是該領域的佼佼者。

工業4.0：「智慧製造」成不可或缺的商業思維

而「智慧製造」也是第四波工業革命的變革核心，運用先進製造技術、大數據、雲端計算、人工智慧與物聯網等新一代的資訊技術，徹底顛覆過往製造思維。除了重新整合產品生命週期各個環節，從市場、研發、生產到最後端的銷售服務，也更著重在客戶對產品使用後的反饋，將傳統生產方式轉為高度客製化的商業模式，快速且少量多項產製商品，以因應不斷變化的市場。

例如，知名運動品牌耐吉公司（NIKE），過往針對運動明星量身打造專屬商品，藉此塑造品牌知名度，每次推出便造成銷售熱潮；現今改變作法，以「客製化運動用品服務」為主，讓消費者透過網路訂製「個人化」的鞋子，自行選擇喜歡的材質、顏色、款式，製作完成後直接專送到家。

這些是過去「以量取勝」的製造業思維，難以想像的創新作法。而台灣也有類似例子，像是台北科技大學的大量客製化積層製造研究中心，利用「熔融擠製成型列印技術」結合「臉部掃描技術」，製作出高貼合，可更換濾心的客製化面罩，幫助防疫做得更精準確實。

醫療與工業級機台應用廠揚明光學（MIICRAFT）、實威國際、品測、工研院、中佑精材、可成、勝博、茂太等，消費型設備供應商天馬、達億、三帝瑪、新光合纖、明燿、普羅森、元力智庫、邁雅等，也透過「智慧製造」縮短產品研發週期、降低製造成本、提高生產效率，進而達到高度客製化的生產模式。

圖片來源：展昭展覽

Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展，8/19-8/22 台北南港展覽館登場

對於想要轉型的台灣企業，若想一窺人機協作、智慧化工業等工業4.0趨勢，不妨從近期的《工業 4.0 系列展》著手，不僅邀請逾千家國內外廠商與會，集結諸多指標企業，除前述提及的先驅企業，還有模具產業、智慧物流等各方業者，並邀請上銀、研華、穩懋、東元四大企業領導人針對全球布局、數位化趨勢、產業轉型等面相提供領袖觀點。

Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展，將於 8/19 - 8/22 在台北南港展覽館一、二館舉辦，為期四天的展期將有 8 大主題齊聚一堂，包括：「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨模具製造設備展」、兩年一度的「台北國際流體傳動與智能控制展」與「台北國際數位化機械要素展」以及第二屆「台北國際冷鏈科技展」。

同時，以未來工廠為主題，展示從製造端到應用端的軟硬體設備及整合系統，提供業者改善製程、提高附加價值的升級轉型策略。會展中也提供企業「智造四診」的免費工廠健檢服務，讓不同類型及規模的企業主，都能藉此為自家工廠施行年度體檢，更順利邁向工業 4.0 時代。詳細資訊請鎖定「展昭展覽」官方網站，或按此參觀登記：www.chanchao.com.tw/IntelligentAsia