《為什麼這麼荒謬還有人信？》：關於人類溝通，比「軍備競賽」更好的類比是「雜食性演化」

洗腦者與隱藏的說服者

對一九五○年代的美國來說,對操控的恐懼是一種時代精神。面對約瑟夫.史達林(Joseph Stalin)掌權的蘇聯,共產黨帶來的威脅感達到最高點,美國也進入麥卡錫主義的高峰。當時的人覺得「紅色勢力」已經滲透一切,包含政府、學術單位、國防計畫等,這些勢力在不知不覺中應該也侵入最捨身愛國的美國軍隊裡。在韓戰期間,成千上萬美國士兵遭到北韓和中國俘虜,那些成功逃跑的人帶回恐怖的虐待與折磨故事,從剝奪睡眠到水刑都有。

戰爭結束後,這些戰俘被遣返回國,當初的虐待則蒙上更陰暗的意義,這些行為不只示範敵人的凶殘,還被視為企圖洗腦美國士兵投向共產黨陣營。有二十三位美國戰俘選擇追隨俘虜他們的中國,拒絕返鄉,這絕對是《紐約時報》(New York Times)所說的:「活生生證明了,共產黨的洗腦確實會在某些人身上奏效。」

洗腦的作用方式應該是動搖一個人較高層次反思的能力,因為它涉及「制約」、「削弱」及「分離—催眠—可受暗示性」。對美國海軍少將丹尼爾.加萊瑞(Daniel Gallery)而言,它會讓人「成為介於人類與鼠輩間掙扎求生的曖昧存在」。北韓與中國使用這種技巧,據信脫胎自蘇聯先前發展出將戰俘變成「巴伐洛夫的囚犯」做法。巴伐洛夫(Pavlov)是以用鈴聲讓狗流口水而著名的心理學家。諷刺的是,美國人在自己的「反恐戰爭」裡,為了從恐怖分子嫌疑犯身上獲得資訊,也使用很多這樣的技巧,水刑就是很好的例子。

一九五○年代的美國,在另一種非常不同的情境裡也出現「人在不能思考時較容易受影響」的觀點。在這個情境下,目標不是在北韓煉獄般監獄裡的那些戰俘,而是舒服觀賞好萊塢最新強片的電影觀眾。在電影播放中,會快速出現「喝可樂」之類的訊息,因為速度太快,所以觀眾不會意識到,這些訊息很快被稱為下意識的(subliminal),也就是「只出現在意識的門檻之下」。下意識的訊息創造出延續數十年的恐懼,甚至到了二○○○年都還傳出醜聞,指稱由共和黨贊助,抨擊民主黨總統參選人艾爾.高爾(Al Gore)的政策廣告裡出現鼠輩(rats)這個字眼,意圖影響觀眾的下意識。

但是也有人為了實現更崇高的理想,想要駕馭下意識訊息的力量,有些公司開始製作幫助人們提高自尊等治療用錄音帶,讓人們在睡眠中聆聽。因為人在睡覺時不會傾向對意識做太多控制,這些錄音是直接以潛意識為目標,所以大家相信它們特別有用。

對於洗腦和下意識影響力的恐懼,建立在「較差的認知能力與易受騙性間有關聯」的普遍想法,我們思考得越少,越容易被有害的訊息影響。認為缺乏智力成熟度與易受騙性間有關聯的想法,在歷史上非常普遍。早在西元前五○○年,赫拉克里特就說過:「那些對演說者言聽計從的人啊,身處人群之中,毫不考慮身邊的愚人與竊賊有多麼多。」他說的就是一般人,而不是貴族。

兩千五百年後,群眾心理學家的論述裡也充斥相同的比喻。十九世紀後半葉,從革命的暴徒到罷工的礦工,群眾對政治的影響力日益成長,於是許多歐洲學者努力想要解決這個問題,發展出群眾既暴力又容易受騙的觀點。這個觀點大受歡迎,啟發貝尼托.墨索里尼(Benito Mussolini)和阿道夫.希特勒(Adolf Hitler),時至今日依舊是包括執法單位成員在內那些必須應付群眾者的普遍想法。

群眾心理學家中最知名的古斯塔夫.勒龐(Gustave Le Bon),提出群眾「缺乏……批判性思考……就像在較低等的生命體,如婦女、野蠻人和孩童身上看到的。」 勒龐的同僚加布里埃爾.塔德(Gabriel Tarde)在清楚說明動機推理(Motivated Reasoning)時提出,由於「群眾會順從、輕信……因此是陰性的」,儘管他也承認,「通常組成群眾的是男性」。另外一位群眾心理學家希波李特.泰納(Hippolyte Taine)補充,人在群眾中會降低到自然的狀態,就像「互相模仿的卑賤猴子」。大約同時,在大西洋的另一邊,馬克.吐溫(Mark Twain)筆下的吉姆就是「快樂、容易受騙、天真的奴隸」。

在二十一世紀,還是會看到呼應這些令人不快關聯性的論點。《華盛頓郵報》與《外交政策》(Foreign Policy)的記者聲稱,唐納.川普(Donald Trump)之所以當選美國總統,都要感謝那些「容易受騙」的「無知」選民。針對英國脫歐(Brexit)也有類似看法,投票要脫離歐盟(European Union)的都是「教育程度低的平民」,投票留歐的則是「成熟、有文化的都會人」。

在當代學術文獻中,天真與輕信他人間的關聯主要以兩種形式呈現。第一種是兒童,他們缺乏認知成熟度,經常與容易受騙連結在一起。近期的心理學教科書主張,隨著兒童能掌握更複雜的認知技巧,會變得「較不容易受騙」。其他較概括而論的說法則認為,「兒童看來是廣告主的夢想:容易輕信他人、脆弱又很容易買單。」

第二種將缺乏認知成熟度與輕信他人特質連結在一起的形式,則是將思考過程分為兩種類型的熱門看法:所謂的「系統一」和「系統二」。這個觀點在心理學界歷史悠久,最近則因為心理學家丹尼爾.康納曼(Daniel Kahneman)的《快思慢想》(Thinking, Fast and Slow)一書而更普及。根據這種觀點,有些認知過程是快速、輕鬆、主要在無意識中發生,屬於系統一;閱讀簡單的文字、對某人建立第一印象、在熟悉的街上行走等都屬於該系統。

整體來說,形成系統一的直覺能力是有效的,但也可能受制於系統性偏見。例如我們似乎會以臉部特徵為基礎,判斷一個人的能力或是否值得信賴。這樣的判斷也許可靠度有限,但應該能被更強烈的線索輕鬆取代,好比這個人實際上的行為,這就是系統二應該發揮作用的時候。系統二靠著較慢、要花力氣、反思的過程,會在系統一失效時介入,用較客觀的過程及更理性的規則,修正錯誤的直覺想法,這就是常見的雙軌過程敘事(Dual-process Narrative)。

這種雙系統作用最為人所知的範例,可能就是「球棒與球」的問題:

一根球棒和一顆球共一.一美元,球棒比球貴一美元,請問球是多少錢?

如果你沒計算過這種問題,先試著計算,再接著閱讀。

這個問題讓心理學家深深著迷,因為儘管看起來很簡單,但大多數人的答案都是錯誤的○.一美元。這個答案就是系統一的完美範例,大多數人看完這個問題,腦海中第一個跳出來的數字就是○.一美元,但這不可能是對的,因為這樣球棒就要一.一美元,加上球總共是一.二美元。大多數人要靠系統二才能修正這個直覺錯誤,算出正確答案其實是○.○五美元。

如果系統一是由粗略、隨時做好準備的機制組成,系統二則是由緩慢、仔細的思考組成,我們可能會預期系統一和輕信他人有關,系統二則與批判性思考有關。心理學家吉伯特和同僚進行一系列巧妙的實驗,抽絲剝繭地了解這兩套心智系統在評估他人溝通資訊時扮演的角色。在這些實驗裡,受試者會看到一系列的陳述,在讀完每個陳述後,就會知道陳述內容是否正確。

例如其中一個實驗的陳述是關於美國原住民霍皮族(Hopi)的語言,受試者可能先看到「ghoren是『罐子』的意思」,一秒後就會看到「正確」。在看完所有陳述後,受試者要回答正確與否。為了測試兩個系統扮演的角色,吉伯特與同僚會不時中斷系統二的處理程序。又慢又花力氣的系統二很容易被中斷,怎麼做呢?受試者要在聽見某個鈴聲時按下按鍵,而這個鈴聲會刻意在關鍵資訊出現,也就是說明陳述是否正確時響起。

不論該陳述先前被提示為正確或錯誤,若受試者的系統二在需要回想內容是否正確時被中斷,就會較相信該陳述內容為真。系統二被中斷,造成很多受試者認為錯誤陳述是正確的。這些實驗讓吉伯特與同僚得到一個結論:我們初始傾向接受被告知的資訊為真,系統二就算只是稍微被中斷,都會阻止我們重新思考原先接受的內容。

誠如他們針對這個主題發表的第二篇文章標題:「眼見難以為憑」(You Can’t Not Believe Everything You Read)。康納曼將這些發現做了摘要:「如果系統二在忙別的事,我們幾乎什麼都會相信。系統一容易受騙,偏向相信他人;系統二負責質疑和不信任,但系統二有時很忙,也經常很懶。」

觀察也發現,較具「分析性」的思考風格(也就是更傾向依賴系統二,而非系統一),與拒絕經驗上可疑的信念間也有關聯性,這和上述結果一致。在一篇廣為流傳的文章裡,心理學家威爾.傑威斯(Will Gervais)和阿瑞.諾倫札揚(Ara Norenzayan)發現,心智方面較有分析性架構的人,如較會解開「球棒與球」問題的人,較可能是無神論者。其他研究則指出,分析傾向越強的受試者越不容易接受從巫術到預知能力等各種超自然信念。

希望你對剛剛讀到的內容都不買單

警覺性演化的軍備競賽觀點預測,缺乏認知成熟度與易受騙性之間有關聯性,這種觀念縱橫歷史,從古希臘哲學家到當代心理學家都接受。然而儘管這種說法非常有吸引力,但我相信軍備競賽的比喻及上述的關聯性,從頭到尾都是錯的,因為較可能接受錯誤信念的人會承受嚴重後果,我也會說明原因。

首先,軍備競賽的比喻不適合人類溝通演化的大範圍模式。軍備競賽的特徵是透過平行升級維持現狀,蘇聯和美國當時累積越來越多的核武,但是兩國都沒有占上風;電腦病毒並沒有被防毒軟體趕盡殺絕,也沒有攻占所有電腦。同樣地,在前一章描述母親與胎兒爭奪資源的情境裡,因為兩邊都大量部署荷爾蒙訊號,實際上根本沒有造成淨值變化。

還好人類的溝通和這些例子大不相同,在這裡的現狀可能是我們的史前祖先,或接近現存最親近的親屬,彼此之間交換的資訊量。顯然我們已經大膽冒險,遠遠超越這個現狀。和其他靈長類相比,我們發送和消耗的資訊規模大上許多,而且重點是受到接收資訊的影響也更大。我們溝通的頻寬已經大幅擴張,討論遙遠時空裡的事件、表達最深層的感受,甚至會爭論抽象的實體,並講述想像中生物的故事。

關於人類溝通演化,比軍備競賽更好的類比是雜食性演化。有些動物的飲食內容特別明確,無尾熊只吃尤加利樹的葉子、吸血蝙蝠只喝活體哺乳類的血、貓熊只吃竹子,這些動物拒絕食用不屬於牠們的食物選項,極端的例子是如果尤加利樹葉不在樹枝上,而是平放著,無尾熊也不會吃。這些動物演化出極端特定的食物選擇,然而當牠們身處新環境時,這樣的策略可能會弄巧成拙。只喝活體哺乳類血液的吸血蝙蝠不需要擔心食物是否新鮮,學習避開有毒的食物不是牠們天生環境中必須面對的問題,所以沒有學習食物厭惡(Food Aversion)的機制,導致一直喝著其實會致病的血。

和這些單食性動物相反,雜食性動物較開放,也較有警覺性,對覓食、偵測、消化都較為開放,接受更多樣化食物。老鼠或人類需要三十多種營養,包括「九種胺基酸、幾種脂肪酸,至少十種維生素,以及至少十三種礦物質」,而飲食來源沒有任何一種能一次提供所有營養。雜食性動物的食物範圍較廣,也更願意嘗試。事實上只要是看起來能吃的,不管是什麼,老鼠或人類都會嘗試,牠們有一套機制能偵測消化食物中有哪些所需的養分,根據需求調整飲食,如缺鈉時就會想吃很鹹的東西等。

這種開放性讓雜食性動物有很好的適應力,人類可以靠著幾乎只有牛奶和馬鈴薯(十八世紀初的愛爾蘭農民),或是只有魚和肉[直到最近才改變的極地因紐特人(Inuit)]的飲食存活。然而開放性也讓雜食性動物特別脆弱,肉類可能會腐壞,含有危險的細菌;很多植物為了避免被吃,可能有毒或很難消化,因此雜食性動物也比單食性動物對食物更有警覺性,利用各種策略學會如何避開可能帶來討厭副作用的食物,其中最基本的就是記錄是哪種食物會讓牠們生病,並在未來避開這些食物。

對雜食性動物來說,這是理所當然的,但是對吸血蝙蝠等動物而言卻無法做到。記錄哪些食物安全可食,需要某種專門回路,不是一般的學習機制。生病的動物必須學會避開幾小時前吃過的食物,以及在進食和生病之間的一些其他刺激,如看到、感覺到、聞到的東西,但不見得全部都要記得。從老鼠到人類,還包括毛毛蟲等的雜食性動物,會偏好小時候吃過的食物。老鼠和人類也會特別注意物種內的其他成員吃了什麼,以及那樣東西是否讓牠們生病,會透過觀察學習哪些食物是安全的。

至於溝通,人類和其他靈長類的差別,就與單食性動物和雜食性動物間的差異一樣。非人類的靈長類主要依賴特定的訊號,如長尾猴有專門的叫聲示警空中掠食者來襲;黑猩猩會以特定方式微笑,示意順從;階級高的狒狒在接近較低階的個體前,會吼叫表達明確意圖。人類則如前所述是溝通上的雜食性動物,幾乎所有想得到的事物都能溝通傳達,因此遠比其他靈長類更開放。

用「指」這麼基本的動作來舉例,人類嬰兒一歲後很快就了解「指」的意義,但就算在我們覺得「指」是再明顯也不過的情境裡,成年的黑猩猩也不能理解。曾有實驗在黑猩猩面前放兩個不透明的容器,其中一個裡面有食物,但牠們不知道是哪一個。接著實驗人員重複指向其中一個容器,但是黑猩猩選擇該容器的機率並沒有高於選擇另一個。這不是因為牠們缺乏智力,因為如果你試著拿取其中一個容器,黑猩猩就能正確推論裡面一定有食物。與我們相比,溝通對黑猩猩來說就是較不自然。

如果和其他靈長類相比,我們對不同形式與內容的溝通更開放,也應該更有警覺性。我會在接下來四章探討如何應用這種警覺性,在此想強調的是這種開放警覺性機制的整體架構,當這套機制裡有些地方受損時,這個架構能讓我們理解可能的後果:這類損害是否會讓我們更容易或更不容易接受誤導的資訊?

若是根據軍備競賽理論,我們已經從極端開放的狀況,也就是一般易受騙性,朝向越來越成熟的警覺性演化,這是因為我們有較近期發展的認知機制。如果這樣的機制被移除,理論上就會回歸過去容易受騙的狀態,較可能在無論訊息有多蠢或有害的情況下,依舊一律接受所有的訊息。

然而雜食性演化比喻則暗示相反的情況,我們從極端保守主義開始演化,一開始只會讓有限的訊號影響自己,逐漸朝向較有警覺性,但也對不同形式與內容的溝通更開放。隨著開放性增加,成熟度也提升的架構,整體功能會更健全。以軍備競賽的角度來看,中斷較成熟的機制會讓我們易於上當且容易受傷。

然而一個開放性與警覺性同步成長的模型沒有那麼脆弱。如果較近期發展的機制被中斷,我們會回復到較古老的機制,讓自己更不警覺也更不開放。如果較近期發展的成熟認知機制被中斷,會回復保守的本質,成為更頑固而不是更容易被騙的人。

