墾丁又見海龜寶寶：飯店降低燈光，獸醫、海巡聯手溫馨護送到大海

墾丁國家公園的大灣沙灘，昨（9）日晚間上演了一場飯店人員、獸醫、墾管處工作人員、海巡聯手，幫助24隻小海龜回大海的溫馨護送記。

綜合《自由時報》、《中央社》報導，墾丁國家公園大灣沙灘，昨晚有民眾發現24隻孵化的小海龜，朝著大海及燈光處爬行。由於迷路可能讓小海龜體力衰竭死亡，因此飯店業者協助降低燈光，多單位聯手將小海龜護送到大海。

《大成報》（Great News）報導，海生館接獲通報，與飯店員工齊力搜尋近1小時後，尋獲24隻小綠蠵龜並暫時安置於安檢所，晚上23時許經海生館獸醫李宗賢檢查小綠蠵龜健康狀況良好，由海生館及海巡同仁進行野放。

海生館獸醫李宗賢受訪時說，墾丁海底都有綠蠵龜定居，只是上岸產卵的少，沙灘如果因遊客多被踩踏得較硬，海龜媽媽無法挖洞，牠們就不會上岸產卵，通常被發現產卵地點都是人煙較少沙灘。

李宗賢表示，海龜媽媽如果找到產卵的沙灘，會上岸產卵6、7次，這24隻海龜應是不同窩孵化，研判是2個月前產的卵，應該還有其他窩的小海龜會在近期陸續孵化，海龜媽媽也應該會再上岸產卵。海生館研究人員及墾管處保育課人員上午再到大灣沙灘，調查附近是否還有其他小海龜，也在現場進行必要戒護。

《自由時報》報導，墾管處保育課指出，這次小海龜再次出現墾丁國家公園境內令人振奮，海龜足跡出現後，已經加強對於這個地區的保育巡查，小海龜孵化消息後，是否針對該區域進行進出管制，還有待內部專業討論，呼籲民眾暫時避開周邊私密沙灘的人為活動。

小琉球是綠蠵龜棲息地：5至10月產卵期，保護區實施夜間宵禁

另外《中央社》在4月時也有報導，指出屏東縣離島小琉球是綠蠵龜棲息地，當時間進入綠蠵龜上岸產卵期，中澳、威尼斯及肚仔坪沙灘等保護區實施夜間宵禁，禁止民眾進入。

屏東縣政府規定，每年5月1日至10月31日的綠蠵龜上岸產卵期，中澳、威尼斯及肚仔坪沙灘等綠蠵龜保護區，將從晚上8時至隔日凌晨5時，禁止民眾進入，違者依違反野生動物保育法開罰。綠蠵龜為保育類動物，依野生動物保育法，非法騷擾或虐待保育類動物者處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元至30萬元罰金。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範