報復美國制裁林鄭月娥等中港官員，中國宣布制裁11名美國人，挺台參議員又上榜

美國和中國從貿易戰、驅逐記者戰、資安戰，打到了制裁官員大戰。繼美國本月7日宣布制裁香港特首林鄭月娥等11名中港官員後，中國今（10）日做出反擊，宣布制裁11名美國人，其中包含中國在7月時就點名過的參議員盧比歐（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）。

《路透》報導，中國外交部趙立堅今在記者會表示，美國國務院和財政部以破壞香港自治為由，制裁11名中港官員，是公然插手香港事務、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本守則；針對美方「錯誤行徑」，中國決定自即日起，制裁11名在「涉港問題上表現惡劣」的美國人。

被點名的對象包含盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、柯頓（Tom）、霍利（Josh Hawlay）、杜美（Pat Toomey）等5名聯邦參議員、聯邦眾議員史密斯（Chris Smith），以及另外5名非營利組織與人權組織成員，分別為 美國國家民主基金會總裁格 什 曼 （Carl Gershman） 、美國國際事務民主協會總裁米德偉 （Derek Mitchell） 、美國國際共和研究所總裁特溫寧（ Daniel Twining ）、人權觀察執行主席羅斯 （Kenneth Roth） 、自由之家總裁阿布拉莫維茨 （Michael J. Abramowitz）。

被制裁的美國國會議員全都是共和黨籍，其中盧比歐和克魯茲是知名對中鷹派，多次明確表態並推出法案支持台灣。

但《路透》報導指出，中國外交部沒有具體說明制裁內容，因此暫無法得知中方制裁對這些美國人會產生什麼影響。

中國人權問題多，新疆、香港官員都成美國制裁對象

美中的制裁報復戰始於7月9日，美國國務院和財政部分別明文表示，對涉及侵害新疆人權的新疆黨委書記成全國等4人，實施簽證與經濟制裁。中國在5天後表示，也將制裁美國官員作為反擊，當時盧比歐和克魯茲就被點名。

不過2人顯然不放在心上，分別在推特提到此事。盧比歐當時推文寫道，「看來他們不喜歡我喔」；克魯茲則以反諷語氣表示，「大壞蛋，我本來要帶我的家人去德黑蘭玩，再去北京過暑假的說」。

The Communist Party of #China has banned me from entering the country.



I guess they don’t like me?



https://t.co/cvp1YiJBYr — Marco Rubio (@marcorubio) July 13, 2020

Bummer. I was going to take my family to Beijing for summer vacation, right after visiting Tehran. https://t.co/PXE7jZaZt1 — Ted Cruz (@tedcruz) July 13, 2020

而美國本月7日再對香港特首林鄭月娥、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基等7名港府官員和4名中國涉港官員作出制裁。不過，和制裁新疆官員不同的是，這次僅美國財政部具體公布經濟制裁內容，國務院除了譴責之外並無特別說明會否有簽證制裁。

如同盧比歐和克魯茲，林鄭月娥等人也對美國制裁表達不屑；不過，《中央社》引述港媒《傳真社》資訊，指林鄭月娥的次子林約希正在哈佛大學攻讀數學博士，7月底返回香港，未來能否完成學業仍是未知。

中國在今日稍早大動作逮捕香港《蘋果日報》創辦人黎智英、黎智英2名兒子和多名《蘋果日報》高層人士，又宣布制裁美國官員，態度十分強硬。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡