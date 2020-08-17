前進 2020 台灣創新技術博覽會 一睹戰「疫」下的發明智慧

「2020 年台灣創新技術博覽會」由經濟部、科技部、國防部、教育部、衛福部、勞動部、行政院農業委員會、國家發展委員會、環保署、中研院聯合主辦，智慧財產局及工業局策劃，外貿協會及工研院共同執行，將於 9 月 24 日至 26 日在台北世貿一館盛大登場。

今年展出近百項創新技術，四大亮點搶先看

亮點一：防疫創新技術最有感

今年在新冠肺炎疫情衝擊之下，大眾對於消毒抗菌意識明顯抬頭，源自美國的玻璃陶瓷材料商康寧公司，順勢推出防疫相關亮點技術如下：

康寧空氣淨化系統（CAPS）運用技術有效捕集室內汙染物和大型室外空氣淨化系統中的顆粒物（PM）。 採用蜂窩過濾器易清洗、可長時間運行，降低維護頻率與消耗能量。此技術大幅降低運作成本，是未來不可或缺的空氣清淨解決方案。

防護抗菌顆粒是康寧公司最新的抗菌塗層技術。為一種強力的銅基殺菌劑，目前已在美國EPA註冊為抗微生物添加劑，可保護塗料免受黴菌和細菌的侵害。其應用層面之廣，若調配劑量比例即可做為防腐劑，與對抗微生物的配方製劑。

亮點二：AI 解決視訊痛點最有效

遠距工作的盛行催生出許多視訊軟體如微軟 Microsoft Teams，隨時隨地滿足開會需求不受空間限制，透過跨平台一致的體驗來進行線上會議，分享關聯資訊和內容，並利用 AI 提供協助，讓線上會議更有效透過高品質音訊、視訊和螢幕畫面分享獲得安全的會議體驗。

Photo Credit : 外貿協會

亮點三：新世代防火牆最安心

思科 Firepower 1000 系列，為企業提供絕佳保護，全面可視性及管控度，迅速偵測並排除威脅。其設計可將安全服務最佳化，且不影響網路效能。特別適用於台灣中小型企業營運規劃與網路架構，可立即幫助企業大幅提升資安防護，更能完整兼顧企業未來。

亮點四：智慧健身開創無限可能

隨著影像與體感科技的高度發展，讓人類可以在現實與想像世界中，自由穿梭，體驗虛實跨界的多重感受。 CYCLE BOXER 於市場上首創結合腳踏車及拳擊運動的革命性產品， 結合拳擊和踩踏運動的身、心、 腦之訓練器材，搭配 App，使用者可逐步記錄每一次的運動狀態，並根據每次運動的打擊準確率、卡路里消耗量、騎乘總距離、腳踏車每分鐘迴轉數、連續打擊正確數等，做到更好的健康自主管理。

Photo Credit : 外貿協會

三大主題館 展現智慧價值 打造強韌新生態

今年「未來科技館」特聚焦 AI 與 AIoT、 醫材、生醫與照護三大主題，包含 13 家 Taiwan Tech Arena 國際新創廠商與 2 家國際邀展廠商。另因應疫情加強線上展示採虛實並進，提供線上觀展服務、One on One Matching 精準媒合交流、結合論壇直播可即時互動交流，跨越國界與時差。「創新領航館」聚焦台灣 5+2 產業的跨域應用，精選 105 件展品，展出智慧製造、數位服務、智慧生活 、健康防疫等技術，讓外界看見後疫時代韌性台灣的智慧未來。「永續發展館」則以綠色產業鏈為主軸，緊扣創能、儲能、節能與系統整合，展現臺灣科研技術。

2020 台灣創新技術博覽會與科技部跨部會打造「未來科技館」，強強聯手、跨界激盪擴大展出規模，另與「台灣國際水週」及「台灣國際循環經濟展」同期展出，將發揮加乘效應，拓展多元合作網絡及技術加值商機，內容多元，預計吸引超過 2 萬名國內外專業買主及一般民眾參觀者。歡迎業者至官網搜尋展覽活動及參觀資訊。

台灣創新技術博覽會