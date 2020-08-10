警方再以國安法拘捕2人，《TVB》引消息指涉「我要攬炒」運作

香港警方今早以違反《港區國安法》等罪名拘捕壹傳媒創辦人黎智英等7人後，下午再以國安法拘捕2人。多間傳媒報導，新增的2名被捕人士分別是民間組織「香港故事」成員李宇軒，以及前學民思潮成員李宗澤。

警方今早9時21分在Facebook發文指拘捕了7人，全部為本地男子，年齡介乎39歲至72歲，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。

而到了下午4時14分，警方再在Facebook發文更新，指今晨採取的拘捕行動，截至下午4時為止，至少9人被捕，全部為本地男子，年齡介乎23歲至72歲。拘捕人數比上午公布的多了2人，所涉罪名同樣為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等」。

【更新：警方採取拘捕行動9人被捕】 【Update: The Police have arrested at least nine people】... Posted by 香港警察 Hong Kong Police on Monday, August 10, 2020

《港台》報導，除了壹傳媒集團創辦人黎智英、2名兒子和4名集團高層，新增的2名被捕人士，分別是民間組織「香港故事」成員李宇軒，以及前學民思潮成員李宗澤。其中李宇軒另涉洗黑錢。

《TVB》報導引消息指李宇軒及李宗澤涉嫌負責網上「我要攬炒」團隊的運作。

《立場新聞》報導，「我要攬炒」團隊曾於去年區議會選舉期間，組織海外專家組成「國際獨立選舉監察小組」觀察選舉情況，李宇軒當時以「香港故事」成員身份在記者會上發言。在反修例運動初期發起的「我要攬炒」團隊，成員散居海外，團隊近日加入「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），與13國議員推動各國政府強硬應對中國共産黨。

至於李宗澤，由《立場新聞》拍攝到去年11月25日「國際獨立選舉監察小組」記者會的相片，可見李宗澤有出席於記者會。李宗澤為外媒《ITV》的自由身攝影師，暫時未知與「我要攬炒」團隊關係。另外，李宗澤曾為學民思潮常委，曾於2013年涉衝擊梁振英預算案地區諮詢會，非法集結罪成判社會服務令，後擔任青年新政游蕙禎議員助理，及在公民黨郭家麒議員辦事處實習。

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責任編輯：Alvin

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