《棲居》：中世紀威尼斯猶太隔離區，成為文藝復興版的「貧民窟旅遊」

文：理查・桑內特（Richard Sennett）

威尼斯興建猶太隔離區

當你需要那些你鄙視的人時，想排除他們變得更加複雜。在多數的城市中，從打掃廁所到為銀行服務，都需要一些「外人」才能正常運作。相較於在小屋中，城市中的「排除」行為受到地方、空間、建築的影響更大。你無法從實體上擺脫他們，文藝復興時期威尼斯的猶太人就是這樣。對這座城市來說，他們的存在是不可或缺的，他們的存在因此催生了「猶太隔離區」（ghetto，又譯「隔都」或「族裔聚居區」）的經典形式。

一四九二年，西班牙國王斐迪南與王后伊莎貝拉把猶太人及穆斯林驅逐出境，在歐洲掀起了一場大動盪。幾個世紀以來，多元的宗教教派在西班牙共存，先有伊斯蘭教的統治，後有基督教的統治。那些狂熱的基督教統治者察覺到有些臣民缺乏熱情，因此認為：整個國家只有基督徒時，才能變成更強大的基督教社會。

許多人逃到了威尼斯。一五一二年，威尼斯當局也想排除猶太移民。但猶太人身為醫生、小販或小額放債者，扮演了一些基督徒無法或不願扮演的角色。住在威尼斯的西班牙猶太民族可以接觸到穆斯林帶到西班牙的阿拉伯先進醫學。相較之下，威尼斯當地的基督教醫生只能依靠法術及祈禱，所以猶太醫生的醫術遠比基督教的醫生更好。

此外，威尼斯人跟東方貿易時，也需要依賴猶太人的網絡（當時東方貿易區是沿著絲路一直延伸到中國）。然而，多數猶太人非常貧窮，缺乏技能，他們像蘇迪爾先生那樣填補了非正規經濟的缺口，在威尼斯當局監控不到的地方兜售廉價品或二手貨。威尼斯當局雖然還是想利用這群人，但當局也想找個地方來隔離這群特別低下的群體。

如今我們很容易以為歐洲的猶太人一直生活在猶太隔離區。從一一七九年的拉特朗公會議（Lateran Council）開始，信奉基督教的歐洲就試圖阻止猶太人生活在基督徒之間。從羅馬可以看出執行拉特朗公會議的敕令所衍生的典型問題。

從中世紀早期開始，羅馬就有現在所謂的猶太隔離區，歐洲的其他地方（例如法蘭克福那樣的城市）也有。羅馬的猶太區中，有幾條街道可以設置大門封起來。但在中世紀，城市的結構太亂，無法把猶太人完全地封閉在隔離區裡。此外，在歐洲的多數城市中，猶太人不是集中生活在擁擠的社區裡，而是生活在分散的小區內。這有部分原因純粹是為了安全，因為只有低調與匿名才能避開迫害。

在威尼斯，城市的實體特徵使它更有可能做到徹底的隔離。威尼斯的運河就是它的道路，運河把成群的建築物分隔成巨大的群島。在猶太隔離區的興建過程中，那些城市規劃者直接利用威尼斯的島嶼生態來創造一個隔離的空間。

後來，羅馬教宗保祿四世（Pope Paul IV）從這些水道形成的隔牆獲得靈感，在城內興建石牆以進行隔離。之後，教宗西斯篤五世（Pope Sixtus V）持續擴大及調整第一道羅馬隔牆。從這種社會差異的圍堵，一種歐洲都市設計的新原則——貧民窟空間——具體變成一種現代的都市形式。

「ghetto」在義大利語中，最初的意思是「鑄造」（源自gettare，意指傾注）。老猶太區（Ghetto Vecchio）和新猶太區（Ghetto Nuovo）是威尼斯古老的西部鑄造區，遠離繁榮的市中心。一五○○年，市中心的製造業已東移至威尼斯兵工廠（Arsenal）。如今威尼斯的猶太人區其實是由三個地方組成，目的是為了種族隔離：一五一六至一五一七年使用的新猶太區，一五四一年使用的舊猶太區，以及一個世代後在附近建立的第三區。

新猶太區是一塊四面環水的菱形土地，建築沿著那一區的邊緣興建，有如圍牆，中間有一塊開放的空間。新猶太區的特別之處在於，它就像城市裡的島嶼，僅以兩座橋梁與都市結構的其餘部分相連。只要關閉那些橋梁，新猶太區也會封閉起來。

白天，吊橋會在早上打開，讓一些猶太人進城。他們主要是去里亞爾托區（Rialto），與一般群眾打交道。基督徒會前來猶太區借錢或販售食物及做生意。黃昏時，所有的猶太人都必須待在猶太區，基督徒都必須離開。接著，吊橋拉起。此外，猶太區大樓朝外的窗戶每天晚上都必須關閉，窗外的懸臺也要收起來。夜間，猶太區建築所形成的圍牆，就像有護城河環繞的城堡牆壁一樣。所有的門窗都關得密實，以免室內的燈光透出——猶太人確實不見蹤影。

這種規定與一五五五年教宗保祿四世在羅馬興建的猶太隔離區形成了對比。保祿四世的猶太隔離區是把猶太人聚集在一個地方，以便基督教的牧師可以挨家挨戶地傳教，系統化地讓他們皈依上帝，使他們無法逃避基督教。就這個目的來說，羅馬的猶太區可說是徹底失敗了，因為四千多位猶太居民中，每年僅約二十人屈服於空間集中的壓力而受洗。威尼斯設置猶太區不是為了使他們改信基督教，猶太社區封閉起來代表他們身為猶太人有無法修正的差異。

威尼斯的那種排除方式看似簡單，只要有一個可以完全隔離的空間，把它封閉起來就行了。營造形式的基本元素是圍牆。當時，水形成了隔離猶太人的隔離牆，就像現在以鋼製柵欄隔離巴勒斯坦人一樣。但是，城市明明需要他者，卻又想排除他們，這導致這種建設不是那麼直截了當。圍牆可以讓他者在牆內蓬勃發展，但主流文化並不樂見他者蓬勃發展，他們只希望他者維持勉強生存的條件。

猶太人只要待在隔離區的圍牆內，就能獲得人身安全。例如，一五三四年大齋節期間他們遭到一波襲擊時，那個隔離的空間保護了他們。那時吊橋拉了起來，窗戶一如往常緊閉著，警察乘船在島嶼的周圍巡邏，以確保狂熱的基督教群眾無法接近他們。

城市也賦予隔離區某些特有的權利，例如以官方價（較低價）購買食物的權利。他們獲得了地方特有的權利——就像如今持有護照所享有的權利一樣。這種地方特有的權力不是擁有基本人權，而是取決於一個人住在哪裡。這就是第二章所述韋伯的思想：城邦界定公民身分。但是，威尼斯城邦只在受壓迫者確實待在「屬於他們的地方」時（亦即接受自己的邊緣身分），才賦予他們權利及特別待遇。

牆後兄弟？

在威尼斯的猶太區，猶太人學會如何靈活地生活，那變成了cité，也是ville。例如，在中世紀後期，一般的猶太祈禱與宗教研究是在早上進行，但是在威尼斯的猶太區，白天是他們離開猶太區的時間，所以猶太人變成咖啡的主要消費者，以便熬夜（十六世紀歐洲才開始大量出現咖啡）。一般的祈禱與宗教研究時間，改成晚上大家一起關在隔離區內進行。

為了說服猶太人留在猶太隔離區內，國家給他們的交換條件是允許他們蓋猶太教堂。中世紀的猶太教堂是信眾聚在一個住家內，或聚在一個不起眼的建築內；猶太隔離區內的猶太教堂則是受到國家保護的建築。後來，猶太教堂成了其他威尼斯人好奇參觀的地方——文藝復興版的貧民區旅遊。

在猶太隔離區內，猶太教堂變成社群內大家公認的公共機構。不久，猶太教堂從一個變成好幾個，分別代表不同的教派：塞法迪猶太人（Sephardim）、阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi），甚至還有一間中式的猶太教堂，那是為十六世紀中期居住在威尼斯的十九位華裔猶太人設立的。

猶太區城市（cité）的公共空間人口稠密，因為猶太人是好幾個民族，不是單一民族。文藝復興時期的猶太教是由迥異的社群組成：阿什肯納茲猶太人和塞法迪猶太人說不同的語言，文化也不同，兩者的教義差別很大。黎凡特猶太人（Levantine Jews）是由幾個宗派組成。這些猶太人遭到隔離後，被迫生活在同一空間中，他們必須學習如何與彼此相處，如何生活在一起。

某種程度上，這表示，即使他們不認同彼此，他們仍必須以「猶太人」的身分對外界說話，一起合作保護整體的利益。在威尼斯的猶太區（後來的羅馬猶太區也是如此），猶太人組成兄弟組織，在猶太教堂內聚會，但這些組織只處理與猶太區有關的世俗事務。在這些組織中，他們刻意淡化不同猶太群體之間的宗教差異，避免爆發爭議，因為他們受到共同的威脅。

有人認為受壓迫的人會團結起來，那種想法不僅天真，實際上也很罕見。壓迫不會促成融合。相反的，團結是他們必須傳達給統治者知道的一種假象：我們強大是因為團結。被壓迫者需要學習怎麼裝出那個樣子，表演那個假象，讓人信以為真，否則壓迫者會利用他們的分裂，把他們分化以後再加以統治。

在猶太區中，就像其他被隔離的群體一樣，面具被摘下了——在這個例子中是指塞法迪猶太人和阿什肯納茲猶太人之間在神學上幾乎沒有中間地帶，塞法迪猶太人底下的教派之間也沒有。

這是列維納斯在神學上探索的問題。他認為，塞法迪猶太人和阿什肯納茲猶太人是鄰居，沒必要尋找共同點，它們之所以「睦鄰友好」，恰恰是因為他們尊重彼此找不到共同點這個事實。馬丁・布伯（Martin Buber）與列維納斯信奉同一宗教，布伯把人們生活中「他者」的存在（無論那個他者是神聖的或世俗的），描述為「我－你關係」（I-Thou relationship）。上帝不在別處，祂就在這裡，就在當下，很親近，毫無隔閡。

列維納斯與布伯不同的是，他認為「我－你」這個詞中最重要的元素是那個連字號。上帝確實在這裡，但他不在我們的體驗中，因為宗教真理超出了信仰的理解。如果在神學上連字號代表相鄰的狀況，那也代表男女之間的相鄰狀況——既鄰近又分離。

三千多年來，猶太人一直生活在狹小的空間裡，與外來、受壓迫的民族混居在一起。無論他們住在哪裡，他們的信仰始終如一。即使猶太教持續在宗教上分裂猶太人，但「身為猶太人」變成一種共同的空間身分。威尼斯猶太人被迫隔離的情況，是一種必要的虛構——他們必須用同一種聲音說話。猶太隔離區迫使他們養成共同的生活習慣，但是就像列維納斯說的，住在一起也促使他們把彼此視為鄰居。

對施壓者來說，小屋與隔離區代表兩種逃避人民的方式。海德格的小屋所代表的簡化空間極致，只允許一種最簡約的存在，無法再容納其他的東西：營造形式的簡化，象徵著一個地方無法容納陌生人的社會風氣。為了排除，所以從簡。猶太隔離區是一個複雜的空間，它的設計是為了實際上利用他者，同時在社交上排除他們的存在：為了排除而容忍。

這種極端的配對關係之所以重要，是因為創造者可能在無意間變成施壓者。那些制訂《雅典憲章》的流亡者幾乎都不是為了建立一個納粹空間——他們大多是納粹的受害者。但他們覺得把形式簡化到只剩必需品充滿了魅力，就像著名的現代主義口號「少即是多」一樣。把實體內的一切削減到只剩最基本的必需品，也會促使裡面的人過得更簡約。

所以我也覺得，柯比意的瓦贊計畫變成規劃公營住宅和社會住宅的原型並非偶然，例如芝加哥的卡尼格林區（Cabrini-Green）或巴黎環城快速道外面興建的許多城市（cité）——黑人、穆斯林集中在那些地方，居住形式極其陽春寒酸。

威尼斯的基督教當局是以保護自身安全的名義來隔離猶太人，因為他們覺得猶太人在身體及道德上都是不潔的——他們認為猶太人的尿液帶有梅毒，呼吸會傳染瘟疫，還會以基督教男孩做血祭，所以是「殺害基督者」（Christ-killer，猶太人的貶抑稱法）。威尼斯人覺得他們需要受到保護，以免遭到猶太人的侵害。

但這種對安全的渴望幾乎稱不上是「單純的」，因為大白天基督徒和猶太人還是在城市裡近距離地交流。同理，女僕和園丁對主人所構成的暴力威脅，也不是印度德里中產階級興建封閉社區的原因，因為這些底層庶民每天都會出現，並在封閉的大門內工作。

相關書摘 ▶《棲居》：遠走他鄉的過程使流亡變成一種福分——使人意識到當下

書籍介紹

本文摘錄自《棲居：都市規劃的過去、現在與未來，如何打造開放城市，尋找居住平衡的新契機？》，馬可孛羅出版

作者：理查・桑內特（Richard Sennett）

譯者：洪慧芳

城市是如何建造的，人如何生活其中？

紐約中央公園設置多出入口、低矮柵欄，卻未能促進城市社交？

Googleplex打造自給自足的內部設計，竟阻礙了創意發揮？

本書是理查・桑內特談城市規劃的權威著作。他說明都市規劃的歷史演變，巴黎、巴賽隆納、紐約市如何呈現現代風貌，並重新審視珍・雅各（Jane Jacobs）、劉易斯・孟福（Lewis Mumford）和其他重要思想家對於城市規劃的論述。

桑內特帶我們參觀深具象徵意義的當代地點，從哥倫比亞麥德林市的後街小巷，到曼哈頓的Google辦公室，以其獨到見解記錄封閉城市令人遺憾的崛起，向讀者展現這股風潮如何從北方國家擴散到南方國家的爆炸性都市聚集。

在封閉的城市裡，社會分化、貧富差距與建築本身彼此強化，人居於其中的體驗往往並非順暢完美。桑內特觀察到封閉城市中建築與人形成的倫理衝突，都市規劃者與大眾價值觀經常難以協調。他所面臨的挑戰是——都市規劃是否能解決快速成長、迴避異己、濫用科技的問題，最大程度增進人民「棲居」其中的公共生活體驗？

桑內特點出城市的雙重性：ville與cité。ville是指整個城市，cité是人在城市中的生活經歷與特徵，兩者能否相互融合，便是打造出開放城市的關鍵。公民能積極化解分歧，都市規劃者嘗試塑造讓居民更容易溝通及應對的城市形式，即意味著城市走向開放的新契機。

現代愈來愈多人的生活與城市密不可分，《棲居》的重要論述，為城市未來提出了嶄新願景。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航