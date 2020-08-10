柬埔寨擬立法禁止女人性感穿著，引發批評「恭喜！我們要回到1960年代了」

柬埔寨女性正在透過泳裝照和合身打扮的照片，在社交媒體上抗議關於一項禁止女人穿著「太短」、「太透明」的草案，其內容被批評為定義模糊，且使得責怪受害人（victim blaming）的文化更嚴重。

《衛報》報導，草案內容的目的是「透過維持秩序、美學價值、環境清潔衛生與安靜、社會穩定、保存民族傳統、公民尊嚴，來確保公共秩序的管理。」除了限制女性穿著，男性也將被禁止外出時不穿上衣。此外，草案規範許多人們在公眾場所的行為，在公共場合不能從事的活動包含大聲談話、乞討或睡覺，精神病患沒有照護人員陪同不能在外獨行。

《路透社》報導，如果取得數個政府部門和國會的批准，將於明年（2021年）生效。截至8月10日下午6時，對抗這項草案中對女性穿著限制的請願已有逾1萬7000人連署。「一開始除了喚起意識之外，我沒對請願做出什麼計畫。」發起這項請願的Tan Molika最近才從高中畢業，對於成果感到頗為驚訝，「但現在變成大家對抗的一個基礎點，我收到一些請求希望我把請願成果交到政府那裡。」

「恭喜！我們要回到1960年代了。」柬埔寨藝術家Lisa Mam在臉書發文。有畫家、製片人、作家和音樂家都質疑婦女部在政府對女性增加限制的此刻，扮演了什麼角色。不過，該部多名發言人均拒絕評論此事，或者不願回答提問。

非營利組織柬埔寨性別與發展（Gender and Development for Cambodia ,GADC） 專案經理Eng Chandy指出，這項法律可能使得柬埔寨女性權利面臨重大挫折，「很少有還在草案階段的法律被分享到這個程度，也給了我們的社會一個討論的機會。」她表示，「社交媒體的迴響很正面：社會上各領域的人們開始討論性別平權。」

Eng Chandy指出，公眾對柬埔寨女人的形象仍舊受到「訓誨詩」（Chbap Srey）的形塑，期待女人柔順安靜，「即使在正規教育中，已經不會再提到它，但它仍然深藏在柬埔寨人心中。」《hokkfabrica》報導，Chbap Srey意指「給女子的行為守則」，源自14世紀的口傳訓誨詩，也曾經以文字出版並成為教科書文本。

柬埔寨人權中心（Cambodian Centre for Human Rights）執行長索琵普（Chak Sopheap）在推特上表示，「強制限制服裝會損害公民自主權和侵犯個人自由。我們的社會對女人設下規則，允許男人以女人的名義，對女人做判斷。這只是這部草案的一部分而已。」

Imposing restrictions on items of clothing undermines individual autonomy of citizens & interferes with personal liberty. Our society sets rule on women & allows judgement of women, in the name of women, by men. This is only one element of draft law itself #SayNoToPublicOrderLaw pic.twitter.com/csoMLcFfNX — Sopheap Chak (@sopheapfocus) August 4, 2020

司法與性別

《國際財經時報》報導，除了女性主義者、自由主義者擔心政府以法律侵害女性權利，有另一種憂心是根源於法律背後的思維。有專家認為，這部法律提供一種觀點，讓性犯罪之下的受害者傾向怪罪自己。聯合國（United Nations）在聲明中曾指出柬埔寨存在一種，「讓性別暴力合理化的社會規範（social norm）……責怪受害者大於加害者。」

除了隱隱然作用的社會規範，近年來許多演員、歌手都成為政府的目標，在演出時處處受限。近來引發強烈公眾抗議的事件是，4月時，一名女性在臉書上賣衣服直播時，因為被指散佈色情影像要入獄6個月，以及穿著太「具誘惑力」被罰錢。

此外，柬埔寨的司法體系裡，存在著性別不平等。《金邊郵報》2018年名為〈在柬埔寨，法院是男人的世界——被職員和受害者感受到的影響〉的報導指出，柬埔寨全國婦女理事會（Cambodian National Council for Women ）的數據顯示，只有14%的法官是女性、12%的檢察官是女性。

柬埔寨女性權利組織Silaka的成員Reasey Seng指出司法體系裡性別失衡會造成的後果，引述一個案例。一名5歲的小女孩被鄰居強暴了，「法院不斷、不斷地要求她重述整段故事。有時候，小女孩不能回答所有問題，躲到她祖母身後。」最後，祖母放棄這個案子，因為不想要這個年輕的女孩再活在那段經驗裡。

Reasey Seng說，「孫女被傷害了。她在房子裡也時時緊跟著祖母，而且就待在家裡，不再外出。」這不是孤例，Reasey Seng指出，在男性暴力下的女性受害者，經常因司法過程，導致再創傷的經驗。

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