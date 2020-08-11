香港人在近一年社會動盪中學到最重要的功課，就是謙遜，尤其是居外的一群。

一年多前，可以說沒有港人會想過，這顆東方明珠會墮入如此慘淡的地步。自由被剝奪、治安變差、警隊成為政治工具、年輕人被補與流亡，再加上外國制裁將會使香港經濟更雪上加霜，外資撤出。這一切令到這個昔日繁華安定之都不再，很多人每天人心徨徨。抗爭者擔心被捕、有家室的中年人憂慮工作不保，很多人紛紛搜尋移民的途徑。

而留過外的港人都知道，香港曾經是多麼的好，很多歐美發達國家都像第三世界。有如數年前來德國的人，初抵步就慨嘆為何機場沒有連接市區的快捷鐵路。特別是小城市的機場，要到達市區，有時要轉幾程車，包括班次疏落的巴士。下車後還要拖著沉甸甸的行李，走一段路，才抵達大學的宿舍或租住的房子。這些港人必會不解，為何五層高的大廈竟沒升降機，要從樓梯走上頂樓。接著的生活，自會抱怨為何地鐵要自己打開車門、很多地方收不到網絡、看醫生要預約然後久等、周日的超市大多關閉。他們在來德首幾周，與香港親友的電話通話中，一定有許多埋怨之言，說德國根本不是先進國家，而是落後地方。比起香港，德國有這麼這麼多的不足。

接著在大學生活，又或是宿舍的聯誼中，港人都會結交到五湖四海的人。你認識了一位克羅地亞的大學生，跟你訴說小時候經歷血腥內戰的經過。軍警如何虐打他全家，把他爸打到半死，更殺掉他心愛的祖父。最後一家幾經波折，終於逃離前南斯拉夫，投靠在柏林的親戚。但他家境始終貧窮，要靠父母每人做三份兼職維持生計。所以你和朋友每次相約他出外喝酒，他都婉拒，連冰淇淋都不買一杯。你那時還與朋友取笑他窮，說他來自落後國家，連一點點錢都沒有。在與香港朋友的短訊中，你還寫道：「個難民朋友真係窮呀，但佢真係好慘嘅。」一直到2020年，你在新聞上看見一位姓羅的香港年輕人流亡倫敦，不知從此能否回到香港。你的心一沈，自責當年為甚麼這樣不成熟，要取笑這位克羅地亞友人。原來曾經自傲的家鄉，都會與東歐朋友描述的慘況有如此相近的地方。

從這時開始，留外的香港人都學會謙遜，明白到能夠在外國生活，都是莫大的奢侈與福份。雖然外國生活沒有香港的方便、沒有二十四小時營業的商店、沒有隨時應診的醫生，但誰人也難保這一切會常存在香港。縱然每天都要走五層樓梯，家中的網絡常斷掉，找人維修也要等待一個月，但我們都明瞭能夠有安定自由的生活，已是很大的享受，沒必要奢求香港的水準，更何況香港已再不是昔日的香港。我們都沒有看不起其他人的資格，反而從交朋結友中學懂同情別人。這些我們昔日覺得貧困落後的國家，將來可能是港人投靠之所。

花無百日紅，香港人學會謙遜，虛心學習別國的長處，成為受歡迎的外國人。這對香港的將來絕對是美事。

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