《高敏感是種天賦3》：和他人接觸時，「意識到自己生氣了」是件很重要的事
我們想讓你知道的是
你覺得心裡有股自己也不明白、不成比例的怒氣，不妨靜下心想想過往的人生、人際中，是否曾對誰不開心，才讓你現在有這樣的憤怒情緒。
文：伊麗絲．桑德（Ilse Sand）
【為何會有憤怒情緒？】
一段關係之所以會出現嫌隙，通常都是憤怒所造成。憤怒帶給每個人的感受不一，輕者可能只是「我才不在乎呢」的感受，但重者很可能會氣到大抓狂、勃然大怒。
在受傷破損的關係中，雙方或多或少都會有憤怒情緒，但是不見得每個人都會表達出來，有些人甚至會刻意忽略這種情緒，只因為從小就被教導「生氣是不對的」。問題是，當人對某些事物感到生氣卻渾然不覺時，其實是會造成看不見的傷害，最終就會以消極的方式表現出來。
消極的憤怒
一般人的憤怒情緒，常會以下面這些消極的方式表現出來：
- 約會時遲到
- 不接電話
- 忽視對方的需求
- 拒絕眼神接觸
- 不願正面回應
- 不想理解對方，只想簡短、冷漠回答了事。
- 不回對方電話
不採取主動
- 忽視對方的存在
- 不論對方說什麼，都沉默以對。
- 拒絕聯繫
上述列點不一定都是憤怒的消極表現，但是可能性很高。而且，你的煩躁和生氣程度有可能比自己想像的更嚴重。假如你不確定自己感受到的情緒是否是憤怒，就應該把焦點轉向腦中的念頭，探究真正的情緒。
這些反應都和憤怒有關：
- 他憑什麼啊！
- 我被耍了！
- 這不公平！
- 又不關我的事！
- 他這樣做很差勁！
- 為什麼要這樣對我！
只要留意自己的想法，就有可能發現連自己都不知道的情緒。在和他人接觸時，「意識到自己生氣了」是件很重要的事，這樣憤怒的情緒才不會像個看不見的討厭鬼藏在心裡。要知道，無意識的煩躁感或是怒氣很容易造成對方的誤解，甚至會無預期地擺你一道，讓你在準備打開心房時跌大跤。
生氣的真正原因
憤怒有時候只是種偽裝，在它背後通常藏著更脆弱的情感，例如：無助、渴望被愛或懊悔等。很多人都會用憤怒的生氣表現拒人於千里之外，與對方保持距離，因為這樣就不會感受到對對方的需求。如果你願意更深入地探索，留意心中感受，或許就會發現表面那股憤怒情緒已經消失無蹤；如果願意表達出自己的懊悔和無助，通常就會出現新的破口。
建議大家可以用「我希望」的句型來表達心中的無力感。比方說：
- 我希望可以給你想要的⋯⋯
- 我希望可以還你一個愉快的童年⋯⋯
- 我希望自己可以早點發現這個問題⋯⋯
- 我希望可以從頭再來⋯⋯
- 我希望自己可以做得更好⋯⋯
假如你的感受是懊悔，也可運用相同句型，把「我希望」改成「我很抱歉」，例如：「我很抱歉自己沒辦法做得更好。」在與人接觸的時候，表達自身脆弱的效果會比只是憤怒好許多。
憤怒是人們對抗不愉快現實生活的一種方式。有時候，直接把怒氣發洩在父母或伴侶身上會讓事情變得比較簡單，這樣總比暫時沒法過好日子而懊悔來得好。
人生有困境是很正常的。眼前的挑戰可能看似難以征服到你根本不希望它存在；但是只要跨越過去，你不但會為自己感到驕傲，也會覺得自己又成長許多，對自己更加滿意。
困境使人成長，危機亦是成長的轉機。多數人不敢面對人生給予的挑戰，只是緊抓著「為什麼會這樣？」的懊惱，把怒氣發洩在我們覺得該負責任的人（通常就是最親近的人）。所以，當我們不明白自己為什麼會因為別人的某事而惱怒時，很有可能只是因為我們對自己的人生有挫敗感。
錯置的怒氣
有時候，我們會把怒氣出在無辜的人身上。好比孩子在面對父母的離婚，或是在原本可以得到安全感、愛的家長身上受挫時，孩子很容易把生氣的情緒轉向他們潛意識認定有能力承受的對象，年紀大一點的青少年也是如此。那些從未對父母表達過怒氣的青少年，很容易會懷疑自己是否被愛，或是擔心爸媽無法處理他們的憤怒，從此分道揚鑣。
另一個錯置怒氣的典型案例，就是當爸媽偏心時，被忽略的孩子把爸媽沒有公平對待每個孩子的怨氣，發洩在特別受寵的兄弟姊妹身上。簡單來說，對兄弟姊妹或學校老師生氣，感覺起來會比直接對父母生氣來得安全。
即便已經成年了，多數人還是想要保留父母美好的形象。
下面的案例你會看到史凡如何避免用批判眼光看待自己的父母。
我有好幾年的時間都過得不快樂，最後決定接受心理諮商。我和諮商師聊到童年，想起那時在學校發生的事：有同學嘲弄我，老師卻完全不管我們。時隔這麼多年，終於找到我之所以沒自信的原因，讓我整個人如釋重負，決定停止諮商療程，心裡想著每件事都可以變得更好。
只是，心理諮商的效果沒有持續太久。思考了幾年，我決定繼續療程。
這段時間我變得更成熟了，也準備好要更深入地挖掘內心。
之前第一次諮商時，我完全不想討論父母的事，我總覺得這樣是不對的。但這次，我認為或許有其必要。
當我開始描述媽媽是怎麼忽視我，只顧自己、完全不管我時，羞愧和焦慮感突然湧上心頭。我很努力地和這些感受對抗。這次的諮商很漫長，但我也趁此過程重新回顧與母親相關的痛苦記憶。雖然不舒服，但我感覺對自己很有幫助，也更了解自己。曾經，對老師的怨言如影隨形地跟著我，但現在這些事不再影響我了。
——史凡，61歲
大部分來找我心理諮商的客戶，一開始會想要先免除父母的責任，也就是希望問題不在父母身上。當然，如果你在過往事件中找到引發問題的原因，只要這個發現能讓你變得更好，就算和兒時的親近照顧者無關也無妨。假如找不到，或許就表示你得更深層地去探索。
職場上也會出現怒氣錯置的情況。好比說，公司裡有某個非常自我中心的上司或是經常激怒大家的經理，從沒有人敢表達出對他們的不滿；這時候，你的挫折感就很容易轉移到其他無辜的人身上，去抱怨某個同事、讓他日子難過，把挫折感和怒氣統統往他身上丟，都會讓自己的心情好過許多。一般來說，會倒楣得掃到颱風尾的，通常都是那些個性和善、不會張牙舞爪的人，大家都認為對他們發洩怒氣是很安全的事。
不小心承接的怒氣
當同學或同事和你分享自己被第三者惡劣對待的事時，你卻對分享的人有了情緒，其中的原因通常是因為那個第三者恰好是你在意的人，如此一來，情況就會變得很尷尬了。為了避免讓自己夾在中間左右為難，你可能得選邊站，要嘛就跟著對第三者生氣，要嘛就對跟你分享祕密的人生氣。
在家也會有同樣的情況，而且常常是在當事者無意識的情況下發生。例如，爸爸正在對某個人生氣，但你心裡也冒出不知從何而來的怒氣。你或許會覺得不高興，像是對爸爸有股強大的煩躁感，卻無法在第一時間內就知道到底是為什麼。在這種情況下，你得留意究竟是媽媽，還是祖父母、其他兄弟姊妹惹怒你。這種情況是很常發生的，即便憤怒的情緒並不明顯。人很容易在無意識間被旁人的肢體語言給影響，甚至會因為其他微弱到幾乎無法察覺的微小信號而情緒波動。
在我父母的年代，多數的媽媽都沒有機會，也不敢跟家人開口說想要外出找工作。可以理解這些事勢必會讓媽媽們心生挫折，也因此讓孩子在這種情感不健康的氛圍下成長。他們很可能在成長過程中吸收了媽媽對爸爸的怨恨，失去了和父親發展良好親密關係的機會。
你覺得心裡有股自己也不明白、不成比例的怒氣，不妨靜下心想想過往的人生、人際中，是否曾對誰不開心，才讓你現在有這樣的憤怒情緒。
Exercise
1. 檢查自己的生氣程度？
2. 你是否比自己以為的更生氣？
3. 你有生氣的各種念頭嗎？
4. 你是否表現出消極的憤怒？
5. 假如你真的很生氣，請想想：
- 這股怒氣是針對正確的人嗎？
- 這股怒氣是否蓋掉其他的感受？
- 有無可能你是接受別人的怒氣？
- 有無可能是對自己的生活感到無力？
6. 練習用以下句型造句，表達無力感和懊悔：
- 我希望……
- 我很抱歉……
留意抗拒感、怒氣和煩躁的感受
人與人之間的關係很容易因為怒氣而降至冰點，有時甚至會導致雙方不再往來。你可以試著去了解自己生氣的程度。
覺得憤怒時，我們常會先往外（也就是去別人身上）找原因，請留意這情緒是否是被錯置的怒氣，或是因為他人而來，抑或是自己為了掩飾脆弱。這麼做一定會帶給你收穫。
書籍介紹
本文摘錄自《高敏感是種天賦3：不在乎的你，很受傷的我，14堂走出委屈的心理練習》，三采出版
作者：伊麗絲．桑德（Ilse Sand）
譯者：蘇凱恩
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14堂實作心理練習，
帶你走出破裂人際中的「委屈關係」
特別收錄．〈你願意為這段關係努力嗎？〉檢測量表
療癒全世界15億高敏感族
授權日、韓、德、俄、土等13國家，最被信賴的心理治療師
《高敏感是種天賦》作者 伊麗絲．桑德最新力作！
因為誤解而失去聯繫的好友
因為心結而不再信任的家人
因為一次意外背叛而不願相見的人生伴侶
每個人心裡都有那麼一個人，
被鎖在角落……不曾真正地離開。
總是因為一個念頭、一個訊息而出現，
當那身影在腦海中閃過，刺刺的、卡卡的……
猛然驚覺，原來，我還是在乎的。
執著於一段關係、放不下的人，大多都有著委屈
是要繼續若無其事地忽視、過著眼前的生活；
還是嘗試重修舊好，又或是真的放下、讓對方從此離開呢？
人生沒有永遠不變的關係
這是一本給想要為「破裂人際」做點什麼的人的實作練習。
傾聽內心真正的聲音，重啟彼此連結，找到辦法處理或是勇敢地道別，
別讓自己陷在委屈泥濘裡！
人生的每一段關係都值得被重視
以《高敏感是種天賦》一書帶領全球讀者，探索敏感內心的心理治療師伊麗絲．桑德，
為「那些一想起心就微痛的破裂人際」設計4階段整理、14堂心理修護課。
Stage1_傾聽內心：究竟想要什麼？是否在害怕什麼？
Stage2_開啟對話：嘗試與對方重新接觸、重啟關係
Stage3_解決問題：找出意想不到的隱形情緒
Stage4_勇敢放下：放棄不可恥，好好地說再見
伊麗絲．桑德說：
- 每段關係有美好的地方，失去時當然可以傷心，但要為傷心訂下期限。
- 坦然接受世界不會永遠公平，是每個人都需要磨練的技巧。
- 「意識到自己生氣了」是很重要的事。
- 就算結束和對方的關係，人生也會持續走下去，而你也會過得好好的。
- 最容易做的決定，不見得是最好的決定。
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幫助你修復心底那徘徊不去的委屈。
不論是要重新開始、立下界線，或是決定結束它、拋諸腦後……
適合處在任何階段，有遺憾的你，別讓自己太委屈。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九