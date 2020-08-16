《高敏感是種天賦3》：和他人接觸時，「意識到自己生氣了」是件很重要的事

文：伊麗絲．桑德（Ilse Sand）

【為何會有憤怒情緒？】

一段關係之所以會出現嫌隙，通常都是憤怒所造成。憤怒帶給每個人的感受不一，輕者可能只是「我才不在乎呢」的感受，但重者很可能會氣到大抓狂、勃然大怒。

在受傷破損的關係中，雙方或多或少都會有憤怒情緒，但是不見得每個人都會表達出來，有些人甚至會刻意忽略這種情緒，只因為從小就被教導「生氣是不對的」。問題是，當人對某些事物感到生氣卻渾然不覺時，其實是會造成看不見的傷害，最終就會以消極的方式表現出來。

消極的憤怒

一般人的憤怒情緒，常會以下面這些消極的方式表現出來：

約會時遲到

不接電話

忽視對方的需求

拒絕眼神接觸

不願正面回應

不想理解對方，只想簡短、冷漠回答了事。

不回對方電話

不採取主動

忽視對方的存在

不論對方說什麼，都沉默以對。

拒絕聯繫

上述列點不一定都是憤怒的消極表現，但是可能性很高。而且，你的煩躁和生氣程度有可能比自己想像的更嚴重。假如你不確定自己感受到的情緒是否是憤怒，就應該把焦點轉向腦中的念頭，探究真正的情緒。

這些反應都和憤怒有關：

他憑什麼啊！

我被耍了！

這不公平！

又不關我的事！

他這樣做很差勁！

為什麼要這樣對我！

只要留意自己的想法，就有可能發現連自己都不知道的情緒。在和他人接觸時，「意識到自己生氣了」是件很重要的事，這樣憤怒的情緒才不會像個看不見的討厭鬼藏在心裡。要知道，無意識的煩躁感或是怒氣很容易造成對方的誤解，甚至會無預期地擺你一道，讓你在準備打開心房時跌大跤。

生氣的真正原因

憤怒有時候只是種偽裝，在它背後通常藏著更脆弱的情感，例如：無助、渴望被愛或懊悔等。很多人都會用憤怒的生氣表現拒人於千里之外，與對方保持距離，因為這樣就不會感受到對對方的需求。如果你願意更深入地探索，留意心中感受，或許就會發現表面那股憤怒情緒已經消失無蹤；如果願意表達出自己的懊悔和無助，通常就會出現新的破口。

建議大家可以用「我希望」的句型來表達心中的無力感。比方說：

我希望可以給你想要的⋯⋯

我希望可以還你一個愉快的童年⋯⋯

我希望自己可以早點發現這個問題⋯⋯

我希望可以從頭再來⋯⋯

我希望自己可以做得更好⋯⋯

假如你的感受是懊悔，也可運用相同句型，把「我希望」改成「我很抱歉」，例如：「我很抱歉自己沒辦法做得更好。」在與人接觸的時候，表達自身脆弱的效果會比只是憤怒好許多。

憤怒是人們對抗不愉快現實生活的一種方式。有時候，直接把怒氣發洩在父母或伴侶身上會讓事情變得比較簡單，這樣總比暫時沒法過好日子而懊悔來得好。

人生有困境是很正常的。眼前的挑戰可能看似難以征服到你根本不希望它存在；但是只要跨越過去，你不但會為自己感到驕傲，也會覺得自己又成長許多，對自己更加滿意。

困境使人成長，危機亦是成長的轉機。多數人不敢面對人生給予的挑戰，只是緊抓著「為什麼會這樣？」的懊惱，把怒氣發洩在我們覺得該負責任的人（通常就是最親近的人）。所以，當我們不明白自己為什麼會因為別人的某事而惱怒時，很有可能只是因為我們對自己的人生有挫敗感。

錯置的怒氣

有時候，我們會把怒氣出在無辜的人身上。好比孩子在面對父母的離婚，或是在原本可以得到安全感、愛的家長身上受挫時，孩子很容易把生氣的情緒轉向他們潛意識認定有能力承受的對象，年紀大一點的青少年也是如此。那些從未對父母表達過怒氣的青少年，很容易會懷疑自己是否被愛，或是擔心爸媽無法處理他們的憤怒，從此分道揚鑣。

另一個錯置怒氣的典型案例，就是當爸媽偏心時，被忽略的孩子把爸媽沒有公平對待每個孩子的怨氣，發洩在特別受寵的兄弟姊妹身上。簡單來說，對兄弟姊妹或學校老師生氣，感覺起來會比直接對父母生氣來得安全。

即便已經成年了，多數人還是想要保留父母美好的形象。

下面的案例你會看到史凡如何避免用批判眼光看待自己的父母。

我有好幾年的時間都過得不快樂，最後決定接受心理諮商。我和諮商師聊到童年，想起那時在學校發生的事：有同學嘲弄我，老師卻完全不管我們。時隔這麼多年，終於找到我之所以沒自信的原因，讓我整個人如釋重負，決定停止諮商療程，心裡想著每件事都可以變得更好。 只是，心理諮商的效果沒有持續太久。思考了幾年，我決定繼續療程。 這段時間我變得更成熟了，也準備好要更深入地挖掘內心。 之前第一次諮商時，我完全不想討論父母的事，我總覺得這樣是不對的。但這次，我認為或許有其必要。 當我開始描述媽媽是怎麼忽視我，只顧自己、完全不管我時，羞愧和焦慮感突然湧上心頭。我很努力地和這些感受對抗。這次的諮商很漫長，但我也趁此過程重新回顧與母親相關的痛苦記憶。雖然不舒服，但我感覺對自己很有幫助，也更了解自己。曾經，對老師的怨言如影隨形地跟著我，但現在這些事不再影響我了。 ——史凡，61歲

大部分來找我心理諮商的客戶，一開始會想要先免除父母的責任，也就是希望問題不在父母身上。當然，如果你在過往事件中找到引發問題的原因，只要這個發現能讓你變得更好，就算和兒時的親近照顧者無關也無妨。假如找不到，或許就表示你得更深層地去探索。

職場上也會出現怒氣錯置的情況。好比說，公司裡有某個非常自我中心的上司或是經常激怒大家的經理，從沒有人敢表達出對他們的不滿；這時候，你的挫折感就很容易轉移到其他無辜的人身上，去抱怨某個同事、讓他日子難過，把挫折感和怒氣統統往他身上丟，都會讓自己的心情好過許多。一般來說，會倒楣得掃到颱風尾的，通常都是那些個性和善、不會張牙舞爪的人，大家都認為對他們發洩怒氣是很安全的事。

不小心承接的怒氣

當同學或同事和你分享自己被第三者惡劣對待的事時，你卻對分享的人有了情緒，其中的原因通常是因為那個第三者恰好是你在意的人，如此一來，情況就會變得很尷尬了。為了避免讓自己夾在中間左右為難，你可能得選邊站，要嘛就跟著對第三者生氣，要嘛就對跟你分享祕密的人生氣。

在家也會有同樣的情況，而且常常是在當事者無意識的情況下發生。例如，爸爸正在對某個人生氣，但你心裡也冒出不知從何而來的怒氣。你或許會覺得不高興，像是對爸爸有股強大的煩躁感，卻無法在第一時間內就知道到底是為什麼。在這種情況下，你得留意究竟是媽媽，還是祖父母、其他兄弟姊妹惹怒你。這種情況是很常發生的，即便憤怒的情緒並不明顯。人很容易在無意識間被旁人的肢體語言給影響，甚至會因為其他微弱到幾乎無法察覺的微小信號而情緒波動。

在我父母的年代，多數的媽媽都沒有機會，也不敢跟家人開口說想要外出找工作。可以理解這些事勢必會讓媽媽們心生挫折，也因此讓孩子在這種情感不健康的氛圍下成長。他們很可能在成長過程中吸收了媽媽對爸爸的怨恨，失去了和父親發展良好親密關係的機會。

你覺得心裡有股自己也不明白、不成比例的怒氣，不妨靜下心想想過往的人生、人際中，是否曾對誰不開心，才讓你現在有這樣的憤怒情緒。

Exercise 1. 檢查自己的生氣程度？ 2. 你是否比自己以為的更生氣？ 3. 你有生氣的各種念頭嗎？ 4. 你是否表現出消極的憤怒？ 5. 假如你真的很生氣，請想想： 這股怒氣是針對正確的人嗎？

這股怒氣是否蓋掉其他的感受？

有無可能你是接受別人的怒氣？

有無可能是對自己的生活感到無力？ 6. 練習用以下句型造句，表達無力感和懊悔： 我希望……

我很抱歉……

留意抗拒感、怒氣和煩躁的感受

人與人之間的關係很容易因為怒氣而降至冰點，有時甚至會導致雙方不再往來。你可以試著去了解自己生氣的程度。

覺得憤怒時，我們常會先往外（也就是去別人身上）找原因，請留意這情緒是否是被錯置的怒氣，或是因為他人而來，抑或是自己為了掩飾脆弱。這麼做一定會帶給你收穫。

書籍介紹

本文摘錄自《高敏感是種天賦3：不在乎的你，很受傷的我，14堂走出委屈的心理練習》，三采出版

作者：伊麗絲．桑德（Ilse Sand）

譯者：蘇凱恩

14堂實作心理練習，

帶你走出破裂人際中的「委屈關係」

特別收錄．〈你願意為這段關係努力嗎？〉檢測量表

療癒全世界15億高敏感族

授權日、韓、德、俄、土等13國家，最被信賴的心理治療師

《高敏感是種天賦》作者 伊麗絲．桑德最新力作！

因為誤解而失去聯繫的好友

因為心結而不再信任的家人

因為一次意外背叛而不願相見的人生伴侶

每個人心裡都有那麼一個人，

被鎖在角落……不曾真正地離開。

總是因為一個念頭、一個訊息而出現，

當那身影在腦海中閃過，刺刺的、卡卡的……

猛然驚覺，原來，我還是在乎的。

執著於一段關係、放不下的人，大多都有著委屈

是要繼續若無其事地忽視、過著眼前的生活；

還是嘗試重修舊好，又或是真的放下、讓對方從此離開呢？

人生沒有永遠不變的關係

這是一本給想要為「破裂人際」做點什麼的人的實作練習。

傾聽內心真正的聲音，重啟彼此連結，找到辦法處理或是勇敢地道別，

別讓自己陷在委屈泥濘裡！

人生的每一段關係都值得被重視

以《高敏感是種天賦》一書帶領全球讀者，探索敏感內心的心理治療師伊麗絲．桑德，

為「那些一想起心就微痛的破裂人際」設計4階段整理、14堂心理修護課。

Stage1_傾聽內心：究竟想要什麼？是否在害怕什麼？

Stage2_開啟對話：嘗試與對方重新接觸、重啟關係

Stage3_解決問題：找出意想不到的隱形情緒

Stage4_勇敢放下：放棄不可恥，好好地說再見

伊麗絲．桑德說：

每段關係有美好的地方，失去時當然可以傷心，但要為傷心訂下期限。

坦然接受世界不會永遠公平，是每個人都需要磨練的技巧。

「意識到自己生氣了」是很重要的事。

就算結束和對方的關係，人生也會持續走下去，而你也會過得好好的。

最容易做的決定，不見得是最好的決定。

以近50則真實案例分享、搭配最有效的14個心理練習，

幫助你修復心底那徘徊不去的委屈。

不論是要重新開始、立下界線，或是決定結束它、拋諸腦後……

適合處在任何階段，有遺憾的你，別讓自己太委屈。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九