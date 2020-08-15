《模仿和極彩度的灰》小說選摘：對別人而言，我也是為生活帶來方便點綴的假植物嗎？

文：loundraw

據說，這叫作搭便車效應。分組作業時，會想摸魚的那個；和別人一起搬東西時，會想偷懶的那個。又名，社會懈怠。我看著校園內秋日氣息，聽見了有人在討論這麼一個有意思的詞，聽教授說，就連工蟻都跟人一樣會偷懶。

「把砂糖放在蟻穴附近，設定點攝影機觀察螞蟻如何搬運。這是過去很有名的實驗，這次我們要在每個個體上點漆，收集更詳細的數據。」

螞蟻也覺得莫名其妙吧，人類突然給了吃的，結果卻是要觀察牠們有沒有偷懶。最終的實驗結果是，幾乎所有的工作都是由兩成的勤勞工蟻完成的。有趣的是，把偷懶的工蟻都集合起來，一樣是只有其中兩成會做事。教授把他整理好的幻燈片大略說明完時，鐘響了。

「今天就到此為止，下週要交分組作業的進度。」

午休的教室開始吵鬧。正在收拾筆記本時，桌上的手機跳出「社會心理學」的群組通知，環顧四周，這個群組裡來上課的只有我。

〈我剛起床。死定了！〉

〈剛下課〉

〈有沒有點名？〉

〈沒〉

〈幸好〉

〈……沒有發講義什麼的吧？〉

〈有哦。要嗎？〉

〈要！謝謝〉

〈好啊。那，下週的分組作業報告怎麼辦？〉

雖然顯示好幾個人已讀，手機卻依然不聲不響。我早就料到會這樣，按住發抖的手，把事先準備好的句子發出去。

〈輪流吧？我第一個〉

〈這樣山浦會多報一次〉

〈我可以啊〉

〈好〉

教授根本不用特地拿螞蟻做實驗，這些對話就是最好的樣本。

「你又在當好人了？」

背後傳來一個聲音，一個中長髮的女生從桌邊探出身來，微微內捲的咖啡色頭髮晃動著。

「卡咪。」

「何必故意自己吃虧？大志有被虐傾向？」

打薄的瀏海後面，卡咪露出一雙訝異的圓圓眼睛。她和我不同系，但選修課偶爾會遇到。我在被朋友帶去的社團迎新會上認識她時，大家都叫她卡咪，我也就跟著叫了。

「在那邊推來推去更麻煩不是嗎？」

「是啊是啊，您說得是。大志同學真的是太完美了，好討厭喔。」

「多謝了。」

「先聲明，我可不是在誇獎你。」

她一副受夠我的樣子，邊站起來邊問：「要不要去吃午飯？」「我都可以。」「嗯——那義大利麵好了。」她的高跟鞋鞋跟踩出聲響。

「我們去吃外面的，學校餐廳的培根雞蛋麵都煮太軟。」

我們離開大教室，走在貫穿校園的銀杏道上。下午的風變冷了，吹動了開始變色的樹枝。

「大志，你暑假都在做什麼？」

「一直在補習班打工。」

「要存錢去國外玩？」

「沒有啊。」

「什麼啊，真無聊。」

「那卡咪妳呢？」

「人家我去實習了。」

大三生正是準備求職的時期，所有人為了一升上三年級就要展開的就職活動打好基礎拉好防線，各自為人生立下目標。卡咪對工作的要求，既不是薪水也不是休假的日數，而是自己能不能認同。

「有沒有成就感和環境才重要。我不指望多高的薪水，只要生活還過得去就好，所以一直在找符合期望的企業。」

卡咪有點娃娃臉，打扮也很女孩子氣，但她其實精明能幹又強勢。有好幾個男生被她的外表吸引，最後全被發了好人卡。她本人倒是滿不在乎，表示：「我愛穿什麼衣服跟男生喜不喜歡是兩回事。」卡咪有個已經出社會的男朋友。她在校園裡大多是獨來獨往，大概根本沒把大學生看在眼裡吧。

「不過，也許在大志看來實習也是不必要的。搞不好你都已經拿到錄取通知了。」

「我沒有啊。」

「啊，這樣啊。」

「不過，我也不打算去實習就是了。」

做什麼都可以。我和卡咪基於不同的意義，同樣也是只要生活還過得去，去哪裡工作都好。

「咦，原來完美同學是這種人？」

「我才不完美。」

我邊抗議邊走出校園。我總是會在心裡責怪自己為什麼會在這裡，所以走進學校是很痛苦的一件事。要是當初大學有考好，是不是就不會這麼想？

高中畢業前的那段時期，我的成績一直無法再進步，所以第一志願落榜我並不驚訝。榜單上沒有自己的號碼時，我也意外地沒什麼感覺，有氣無力的我當場就決定去上用來墊底的私立大學。

我拒絕了媽媽提議的重考。其實沒考好我也很懊惱，但比起懊惱，我覺得很多事都是時候該結束了。媽媽垂頭喪氣地說「反正是你的人生」，我也無話可說，拒絕了家裡給的生活費逃也似地來到東京。接下來的兩年半，我從來沒回家過。

進了附近的咖啡店，被帶到藤蔓攀爬的靠窗座位。卡咪點了瑪格莉特披薩午間套餐，我吐她槽說妳不是想吃義大利麵嗎，她說聲對喔按住了嘴。

「我又來了。本來有功課想問你的，現在好了！我終於被你當成笨蛋了。」

「我沒有——」

我知道啦。她打斷我，抓抓臉頰說你這人真的很正經欸。

「我知道大志不會說這種話。你總是對四周觀察入微，麻煩事也不會裝作沒看到。我覺得你真的很了不起。」

以前也有人對我說過類似的話，苦澀的記憶復甦了。夜晚的河畔，那個人的聲音。

卡咪繼續說下去：「不過，有時候會不知道你在想什麼，你有時候會露出一臉『空』的表情。」

關於這點，其實我是有自覺的，對我來說，一切不過是不抱期待而已。這樣就不必努力回應，也不必對別人失望。

「啊，不過啊，」

卡咪豎起指頭，「剛提到就職的事我就覺得了，大志對自己的事其實很隨便，就像你很常說都可以。你沒有喜歡的事嗎？」

被這樣問，我一時還真想不出來，邊想邊往旁邊靠就壓到了藤蔓。看我急著閃身，卡咪把臉湊近窗戶。

「這個是假的。」

用指甲彈彈下垂的葉子，葉子發出塑膠的聲音，仔細一看，其他植物好像也是假的。不用澆水也不會枯，為生活帶來色彩的方便點綴。對別人而言，我也是這樣嗎？

「啊，來了來了。」

卡咪對冒著熱氣的瑪格莉特披薩和肉醬義大利麵高興地搓著手。我則略感興趣地問她：

「吶，卡咪，這只是個假設喔。」

「嗯？」

在事隔許久之後，我想談談那個人，雖然沒什麼意義。

我覺得自己個性好差，這麼做只是想否定那個人而已。

「有個平常對妳很好的朋友，有一天突然失約，再也不跟妳聯絡的話，妳會討厭他嗎？」

「你在說誰？男生？女生？」

「那，假設是女生好了。」

「說正經的嗎？」

「嗯。」

「這個嘛。」

她把塔巴斯科辣椒醬放在桌上，說聲「這樣喔」皺起眉頭。

「灰色，吧。」

「灰色？」

「對。因為我又不知道她是不是發生了什麼狀況。舉家躲債連夜搬走啦，或是突然生病住院啦，這也不是完全不可能。不過，這種事也不可能一天到晚發生啦，所以是極近黑色的灰。」

卡咪一口氣說完之後大嚼披薩，她的回答卻讓我停下了捲麵的叉子。

的確，或許事情也能這麼看。回頭想想，夜裡跟我走在一起的那個人，和最後分開的那個人，我也覺得好像判若兩人。搞不好這當中發生過什麼我不知道的事。

——你就是你。

我想起寫在照片背後的那句話。要是能夠再見一面，我應該就能弄清楚很多事，好比關於她的一切，我或許就能抓到某些確實的東西。不然就會像現在這樣，全都不上不下的。

「怎麼了？不好吃嗎？」

「沒事。超級無敵好吃的。」

「什麼啊。」

我對忍不住噗嗤一笑的卡咪報以微笑，接著在嘴裡塞滿義大利麵。

但是要回頭已經太遲了，畢竟那已經是七年前的事了，那個人現在在哪裡做些什麼，事到如今已不得而知。更何況，現在也由不得我談那種不切實際的事，因為我有就職這個更現實的問題要面對。

吃完甜點走出餐廳後，卡咪一直嚷嚷著好飽，一臉心滿意足的表情。

我問起她實習的感想。「大志果然很正經。」她先這樣取笑我，然後詳細告訴我有哪些學生去、哪一家企業比較好。

當天晚上系上有聚餐，難得喝太多的我，在續到第三攤時，倒在卡拉OK包廂的沙發一角等酒醒。我打開入學時為了幫同學作人情而登錄的照片網站，有從世界各地PO網的無數照片，從鬆餅到世界遺產都有，毫無秩序地布滿了整個手機畫面。

我不經意地看起那一小扇色彩鮮豔會發亮的窗，被其中一張異質的照片吸引，停下了滑動的手。我以為是整片橘色的照片，原來拍的是鳥。有如化開的黑點般的剪影，朝燃燒的夕陽飛去。我一滑，那個帳號上傳的全是鳥的照片，沒有任何說明，也沒有人追蹤，但仍舊淡然地，每隔一週就持續更新。

我一定是酒還沒醒。回過神時，我已經用不穩的指尖，東倒西歪地打了一串文字。

〈拍得真好。〉

發出去之後我忽然冷靜下來了。啊！我在幹麼，不應該發的。但是，我很快就覺得無所謂，就把手機的電源關了。這種留言，沒有人會在意的。啊啊，我的眼皮好重。我聽著耳邊有人忘情地熱唱著，便靜靜地進入夢鄉。

後來過了一個禮拜。我起床準備去學校時，發現手機裡有陌生的通知，是那個帳號的回覆。

〈謝謝。你這麼說真叫人高興。〉

書籍介紹

本文摘錄自《模仿和極彩度的灰（《我想吃掉你的胰臟》繪者loundraw自著自繪的色彩型視覺小說）》，三采出版

作者、繪者：loundraw

譯者：劉姿君

《我想吃掉你的胰臟》繪者loundraw自著自繪的色彩型視覺小說

「為了超越插畫表現的高牆，我開始寫小說，

因為我有一個無論如何都想化成文字的故事。」──loundraw

10代時以插畫家身分出道，筆下作品包括住野夜的《我想吃掉你的胰臟》、《又做了、相同的夢》、佐野徹夜《你在月夜裡閃耀光輝》、山田悠介《透過機器人與你相戀》、織守きょうや《記憶使者》和東野圭吾《戀愛纜車》等，累積銷量超過4,000,000萬本

22歲便展現驚人才華，畢業設計原創動畫《直到從夢中醒來》成為網路爆紅影片，這部作品由他本人擔任導演、腳本、人物演出設計、版面、原畫、動畫、背景等所有製作，並與聲優下野紘、雨宮天等人合作完成

跨足動畫界，電視動畫《月色真美》的人物設計和《名偵探柯南：緋色的彈丸》的印象概念圖，更為LINE novel量身打造動畫短片CM《未來想像記》，一人身兼多職

挑戰音樂界，參與音樂藝術集團CHRONICLE的創作，出道曲為《宇宙》

買書才能擁有！獨家收錄超珍稀全新繪製彩頁

用充滿透明感及空氣感的筆觸，再運用景深營造出精緻的空間美學，「天空已開始混入了橘色，那雙深藍色的雙眸盯著我，淘氣地笑了。她靜靜地將食指放上快門，像是要把人吸進去的七彩鏡頭，讓我想起兩人走在一起的那一夜，我想說————我喜歡妳。」

讓戀愛情愫像汽水泡泡般微甜又微酸。

【書衣意象】

交織了金色的天空沒有太陽，沒有影子的景色中卻充滿了光。只能靠「模仿」活下去的少女，靠著滿天飛舞、遍地散落的張張照片堆疊出屬於自己虛假卻又真實的人生，鞦韆、課桌椅、畫布、小說、病床甚至是沙發，故事中的所有線索都暗藏其中。「灰色」調的少女，活出蘊藏著高「彩度」對比的人生色彩。

她的照片，讓我想起國中時遇見的那個人。

不管是色調還是主題都和那個人很像。

彷彿勾起回憶般，清透的哼唱聲莫名地在耳邊響起。

中學生 山浦大志，總是習慣隱藏真實的自己，

與外界刻意隔絕的他，在落日的公園裡遇見了少女。

少女拿著單眼萊卡相機，述說著自己一邊拍照一邊旅行的故事。

大志深深地被自由的她吸引，逐漸從虛假世界中清醒。

一個月後大志向少女告白了。

沒想到，少女留下意想不到的話後便消失了————

少女為什麼消失？又去了哪裡？

八年過去了，大志再度成為虛假卻完美的大學生。

他無意間在照片交流App中發現的照片，

又會牽起怎樣的緣分？

跨越不同時間與場所的她 VS 追尋少女軌跡的他

當所有線索連成一線時，讓兩人的命運再次轉動。

「寫故事是很崇高的一件事，有生以來第一次寫小說的自己，到底能做到什麼？

可是，正因如此我才會想寫只有我能寫的故事。

我沒有寫作技巧和經驗，也不是小說家，而這樣的我，唯一特別的就是做自己。

『平凡無奇的少年』、『青年』、『loundraw』，這個世界上我最了解的就是這樣的自己而已。」──繁體中文版獨家作者序

loundraw從插畫、動畫到音樂最終走向文字，他描繪少年少女初遇時的酸甜、離別時的苦澀和相遇時的悸動。再透過第三者們的視角，刻劃出在愛裡的各種掙扎和醜陋。從小孩到大人，我們都因為愛而開心、傷心和憤怒。給所有「我們都不完美，但努力活著的樣子很美麗」的你。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九