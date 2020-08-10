【港國安法】前「香港眾志」成員周庭被捕，警方全日拘捕5男1女涉「要求外國制裁」

美國財政部上周五（7日）公布制裁中港11名官員，包括香港特首林鄭及現任及前任警務處處長。警方晚上開記者會交代全日拘捕行動，指今日拘捕10人，當中5男1女涉嫌違反港區國安法，屬「積極參與要求外國制裁香港的團伙」。

前香港眾志成員周庭的Facebook帳號晚上發文，指周庭已被捕，涉《國安法》「煽惑分裂」罪名。相關《國安法》下罪名與警方今晚交代拘捕5男1女所涉的《國安法》罪名不一致，但警方強調6名因《國安法》被捕的人士都涉及條例第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

警方晚上舉行記者會，交代全日行動。警方指拘捕9男1女，分別涉嫌違反《港區國安法》及涉嫌串謀詐騙，被捕人士年齡23歲至72歲。警方指，10人中5男1女涉嫌違反《港區國安法》。涉《國安法》的其中2名被捕男子，又與另外4名被捕男子，涉嫌串謀詐騙，6人均是傳媒高層。

根據《蘋果日報》整理，被捕人名單如下：

1.壹傳媒創辦人黎智英

被捕罪名：勾結境外勢力危害國家安全罪、串謀欺詐

2. 黎智英長子黎見恩

被捕罪名：串謀欺詐

3. 黎智英次子黎耀恩

被捕罪名：勾結境外勢力危害國家安全罪

4. 壹傳媒行政總裁張劍虹

被捕罪名：串謀欺詐

5. 壹傳媒行政總監黃偉強

被捕罪名：串謀欺詐

6. 壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權

被捕罪名：勾結境外勢力危害國家安全罪、串謀欺詐

7. 壹傳媒動畫公司總經理吳達光

被捕罪名：串謀欺詐

8. 民間組織「香港故事」成員李宇軒

被捕罪名：勾結境外勢力、洗黑錢

9. 前學民思潮成員李宗澤

被捕罪名：勾結境外勢力、洗黑錢

而另外1人相信就是於晚上被捕的周庭，她同樣涉及《國安法》。

「要求外國制裁香港的團伙」

國安處高級警司李桂華表示，警方較早時調查一個積極參與要求外國制裁香港的團伙，其中2男及1女負責運作組織，另外有一班傳媒高層，涉及3名男子，利用外國戶口在財政上支持該團伙。李桂華強調，該團伙在《港區國安法》成立後積極運作，並不是只因「1、2個post」就拘捕，而是有實質行動。

另外，李桂華又強調拘捕行動並非報復美國制裁兩任警務處處長。有記者問李桂華會否擔心被制裁，李桂華指自己只是做執法工作，又指自己過往工作時也曾遇過好多恐嚇。

今日下午警方在Facebook更新，比早上時多拘捕了2人，相信就是民間組織「香港故事」成員李宇軒，以及前學民思潮成員李宗澤。《TVB》報導引消息指李宇軒及李宗澤涉嫌負責網上「我要攬炒」團隊的運作。

《立場新聞》報導，「我要攬炒」團隊去年反修例運動初期發起，曾於去年區議會選舉期間，組織海外專家組成「國際獨立選舉監察小組」觀察選舉情況，李宇軒當時以「香港故事」成員身分在記者會上發言。「我要攬炒」團隊成員散居海外，團隊近日加入「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），與13國議員推動各國政府強硬應對中國共産黨。至於李宗澤，由《立場新聞》拍攝到去年11月25日「國際獨立選舉監察小組」記者會的相片可見，李宗澤有出席於記者會。李宗澤為外媒《ITV》的自由身攝影師，暫時未知與「我要攬炒」團隊關係。

而有關串謀詐騙的罪行，李桂華表示，警方接獲投訴，指有傳媒公司涉串謀詐騙，欺詐低價使用廠房的權利，共拘捕6名男子，當中包括兩名違反《港區國安法》的男子。

《東網》今日稍早時報導，黎智英涉及的串謀欺詐，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。

《港區國安法》有關「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」： 第四節 勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 第二十九條 為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援實施以下行為之一的，均屬犯罪： （一）對中華人民共和國發動戰爭，或者以武力或者武力相威脅，對中華人民共和國主權、統一和領土完整造成嚴重危害； （二）對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果； （三）對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果； （四）對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動； （五）通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨並可能造成嚴重後果。 犯前款罪，處三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。 本條第一款規定涉及的境外機構、組織、人員，按共同犯罪定罪處刑。 第三十條 為實施本法第二十條、第二十二條規定的犯罪，與外國或者境外機構、組織、人員串謀，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援的，依照本法第二十條、第二十二條的規定從重處罰。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex