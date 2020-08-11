因疫情而重生的公共閒置用地，透過社區營造蛻變為清邁的「城市農場」

年初至今，各行各業都受到疫情影響，在泰國，3月底至6月初，為了防堵疫情擴散，政府頒佈各項交通與娛樂限令，受到衝擊的層級擴大，尤其是服務業和計時勞工。在清邁，有人發起救濟餐，提供一兩餐的溫飽，然而，「JaiBaan Studio」建築團隊其中一位建築師 Supawut Boonmahathanakorn（ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร）則以給魚不如給釣竿的想法，和團隊攜手規劃「清邁城市農場」（สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ），要把堆置廢棄建材的公共閒置空地，重新整地成為周邊社區居民都可以參與耕作，並取其日常食材所需來度過低潮。

公共閒置空地再利用

計畫在今年3月起草，地點就在觀光商業區Chang Klan路的Mae Kha支流旁（地圖）、收入較低多數為服務業的市民住宅區中間，那邊的居民是支持城市商業運轉的小齒輪，「如果我們可以打造一個相對公平並架起彼此之間的連結，對地方上來說相當重要的發展策略。」該團隊在其社群專頁的募款文中，提及計畫目標主要是「打造安全飲食的一方田地，預計作物收穫每年約六萬公斤，約可供應三百多戶家庭，同時也將成為一處大家都能參與並獲得益處的公共區域，像是讓孩子們學習農業相關知識、提供合理價格且安心的市場。」

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 清邁城市農場最初規劃圖。

紙上擘畫美麗新世界很簡單，但開始動手執行，將各個階段工作付諸實現都不是易事。

農場土地面積約4,800平方公尺，大小不到一座國際足球場，自1997年起，23年來，它只是存放都市建設或開發工程的廢土、磚石，也是周邊市民丟棄淹水後所產生的垃圾的地方，要改來種植作物的前置作業就需要專業人士協助，加上公家用地，勢必要和市政府甚至省府官方申請溝通。所幸，一切天時地利人和。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 整地前，閒置23年的公共空間。

團隊先和社區居民溝通，然後向各地方社區協會團體說明計畫同時說服合作，接續就是得和市政府開會，透過市政府提議清邁省長來聽取會議報告。當時正好是中央政府讓各省府自行決策各地防疫限令與相關方案，又剛巧是清邁省府成立疫情中心的日子。省長一句：「把計畫送來吧！」於是，都市農場計畫便通過官方點頭，進入執行階段。

政府在土地以及部分器械上的幫忙，對於團隊來說已經是打了強心針，再來就是實際整地。清除廢棄物並請教專家後，決定採取利用生物炭（biochar）混和有機肥料的方式為土地打底，然後是架設用水系統。農作的部份預計將飼養百隻蛋雞，並規劃輪耕蔬菜區、種植每年一次或多次採果的果樹，像是香蕉、檸檬、桑樹等，剩下的則用來種植大型樹種。

此外，農場的中央位置預計將蓋一座售價格平實的有機農產市場，但非全銷售農場收穫，或許將一些因為外觀瑕疵而無法送往商場或購物中心上架的農產品，收來以相對低的價格在此售出。

至於飽受疫情衝擊的周邊居民，該團隊並不想塑造一種「救濟」文化，因此這個計畫也不準備提供長時間的單向協助，希望能建立範例，像是幫助失業的民眾可以來幫忙照顧農場，用工作時間來換取農作回家。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 廢輪胎再利用，成為檸檬樹盆。

屬於所有市民的公共財

雖然有不少專業人士從旁協助，但前置工作的支出仍是必要。資金的部份，在計畫之初就決定採用募資方式進行，而這個決策其實跟團隊對於這個計畫的願景有關。

Supawut Boonmahathanakorn在一次訪談中表示：「跨出農場的大馬路邊是公寓、五星級飯店、公司大樓，另一端則是住宅擁擠的小社區，這塊土地就剛好在中間，看似對映著現實生活的不公平，但其實可以是開創交流的區域。」 他和團隊希望，這塊地可以成為社區活動的中心，不是只針對特定族群，不是專門給窮人的求生計農田，也不是有錢人的後花園。「我們希望能將這座園地打造成真正的『公共用地』，附近住戶或甚至所有市民都能自在進出使用，而延伸功能不僅照顧基本食物所需，同時也能提供初階農業知識，讓大家將知識帶回家實作。」

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm Supawut Boonmahathanakorn（圖中）與參與活動的民眾對話。

播種後的共同灌溉養成

農場計畫已經執行了三、四個月，期間陸續舉辦過幾次體驗工作坊，並於7月18日正式「掛牌」，當天按習俗舉行祈福儀式、宣布城市農場開門歡迎清邁市民們一起來享受或學習之外，同時也準備樹苗，讓前往的民眾親手種下，亦有地方主廚現場提供在地美食，也讓小農們擺出自家農產銷售，現場並提供簡單的找植物遊戲，讓孩子們在園區按圖索驥連連看。等於是將未來可以進行的活動企劃，一次展現給市民。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 農場正式掛牌當天。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 農場正式掛牌當天。

關於清邁城市農場的訊息，多半在自家官方臉書上或有地方NGO團體專頁分享，僅有較關心地方發展、環保或所謂文青媒體陸續訪談刊出，但未曾出現在地方新聞報導。即便如此，知道消息的民眾還是不時在官方臉書上交流提供想法，像是規劃一塊園區讓孩子們自己發揮創意種出小花園等等。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 準備種下蔬果與樹苗。

根據農場官方專頁在7月24日，也就是正式掛牌開放的一週之後的直播影片中，可以看到園裡菜圃已經有秋葵、打拋葉、番茄、玉米等，芭蕉、香蕉樹大概再兩個月就能結果；蛋雞飼養區預計8月後進場，後方菜園還有人帶著迷迭香、百里香來種。至於一些外牆修繕塗漆，以及其他植物蔬果等種植，仍然是由市民們共同參與，以及各大專院校志工協助。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 開幕活動的計畫說明講座。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 小朋友的植物認識體驗。

在4月中旬計畫開始之初，該團隊曾在募資文中提到：「我們當然也可以舒服的坐在自己家裡，照顧自家花園、按表完成工作進度、跟孩子一起笑鬧，但就圍牆之外，即便我們知道有人正為生活愁苦、居住的城市正在崩壞且缺乏一個可以讓孩子學習並認識這個世界的地方，我們真的可以視而不見嗎？」但隨著計畫推進，許多地方人士陸續提供幫助，無論是否來自同溫層，都讓他們相信在這座城市裡住著一群並非只等著政策健全才動作的人們。

目前農場是每週五傍晚四點後開放讓大家進來參與農事，週六則以親子活動居多，週間也有地方學院帶著學生來認識社區發展工作並體驗田園耕種，而該團隊也前往另一座市民農場做經驗交流。期待這立意良善的計畫將透過時間醞釀，讓它變得更美麗。

圖片提供：สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - Chiangmai Urban Farm 親子一同踏上農場認識蔬果植物。

曾參與山區霧霾計畫的Blackitch Artisan Kitchen主廚也支援開幕活動。

參考資料：

Jaibaan Studio 官方FB

A Day Magazine 專訪

SDG MOVE 專訪

Creative Talk 專訪

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒