和越南留學生到北車發便當給街友：「我們生活在台灣，要跟台灣有一個連結和融入」

越南夯台灣是由John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

這集秋姮和John前往台北聖多福教堂，與越南留學生們一起發放便當給街友們。平時聖多福教堂每週一都會發送免費物資給留學生和移工，或任何有需要的人。在秋姮在影片中補充，新冠肺炎爆發之初，教堂神父發現許多留學生因沒辦法返回越南，很需要幫助（因只能「限時打工」），遂募集一些物資分享給他們，而留學生和其他越南在台也會前來教堂協助神父整理物資。

影片中，聖多福教堂的越南神父向前來幫忙的越南朋友表示：「我們生活在台灣，也要跟台灣有一個連結和融入，也要服務我們所在的這塊土地上」。前往北車發送便當給街友後，大家返回教堂用餐，讓在異鄉的同鄉人能相聚吃家鄉味，John表示，「除了幫助需要的人，也讓越南留學生在這裡找到家的感覺」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒