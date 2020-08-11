思覺失調病友：「重大傷病優免」不可貿然取消，請衛福部三思

文：林雨仙（情感型思覺失調病友，經營個人頻道「破病少女仙仙」）

近年健保屢傳財務吃緊，衛福部對於健保財務改革提出眾多方案討論。其中，針對健保支出「節流」，討論是否將取消「重大傷病」的部分負擔優免。

前陣子我剛好拍了一個影片，和病友介紹重大傷病卡這項資源，也在此跟各位朋友科普一下「重大傷病卡」是什麼。

簡單來說，重大傷病卡是依據全民健保相關法令規定，只要罹患主管機關公告的重大傷病，就可以申請。而持有重大傷病的病友，即可依據申請疾病類別減免部分醫療費用，進而讓患病者與其家庭不會「因病而窮」。

例如我本身是情感型思覺失調，符合重大傷病條件，領到重大傷病卡後，如果因為情感型思覺失調症而看醫生或住院，就可以減免部分費用，減輕生活負擔。但如果我是去看牙醫，或因為感冒看家醫科，就不能夠減免費用。

全民健康保險重大傷病項目 ​​ 依照健保署的資料，重大傷病項目共有30個大項，其中第六大項即為「慢性精神病」，當中包含失智症、生理狀況所致之譫妄、其他生理狀況所致之其他精神疾患、思覺失調症、情感性疾患、妄想性疾患、廣泛性發展疾患（自閉性疾患、其他兒童期崩解疾患、亞斯伯格症候群等等）。 ​​ ​​

在了解「重大傷病優免」是什麼後，我想跟你談談：為什麼身為病友的我，對於「重大傷病優免」取消這件事情非常憂心？

健保署指出，所有重大傷病人數占納保者4％，但整年的醫療費用卻占了健保資源的三成。然而，當我們檢視慢性精神疾病病友的生活，許多人發病後會因為自身疾病的症狀以及精神科藥物的副作用，造成思考與動作緩慢、情緒表現平板、記憶力下降等障礙，因而導致學業與工作中斷。

以思覺失調症相關類群病友而言，很多人是在十幾二十歲發病。這正是一個年輕的生命正準備揮灑青春的年紀。對於這些年輕病友而言，他們可能因為疾病失去學業；往後更因為沒有學歷以及精神疾病造成的障礙，難以找到工作。

而對於家屬而言，一個孩子扶養到準備可以獨立生活的年紀，卻因生病而難以自力更生，並且需要長期的醫療輔助穩定病情，更是一大負擔。

「重大傷病優免」對於這些罹病的青少年與其家庭，真的就是不幸中的大幸了。因為有了重大傷病卡，病友才得以有能力持續接受醫療，更不用擔心因為長期住院的費用而壓垮家庭。

順帶一提，精神疾病病友住院幾乎都是長期的，像我以前只住一個星期是非常「短」的，很多病友都要住一個月以上穩定病情。

精神疾病就像其他疾病一樣，需要及早的醫療介入、穩定的就醫才有好轉、甚至康復的可能。我衷心希望，台灣社會能減少對於精神疾病的歧視與汙名，讓因為精神症狀困擾的孩子，不必因為害怕被貼上標籤而不敢就醫。我也希望，每個勇敢的青少年，不會因為害怕造成家庭負擔而中斷醫療，進而失去病情好轉的可能。

在此，我以精神疾病病友的身分呼籲政府，請對於「重大傷病優免取消」此項政策三思，並多聆聽來自各界專家、來自病友們的聲音。此項政策若實施，我真的不敢想像有多少因病痛苦的青少年與家庭，會因此而更弱勢。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航