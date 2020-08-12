浙江高考滿分作文：這種把佳句當樂高的寫法，說穿了其實什麼都沒講

文：歪文系：文學濾鏡看世界

這份浙江高考滿分作文一公布，立刻引來兩極評價，大家都在討論：該不該用難字？是不是作文「擠」滿名人佳句就「擠霸分」？

回過頭來看，文章最重要的功能還是要表達與傳遞訊息，台灣現在大考趨勢漸漸走向觀點（而不是技巧），死背名言佳句，也不一定管用。

沒有效率的溝通方式

從溝通理解的角度來看，大概都會覺得這種把佳句當樂高的寫法沒必要。扯一堆，缺乏溝通效率。

這種效率差的溝通方式大概有幾類：大量鋪排未經消化的名言錦句、詞藻華麗的冷僻字，以及這份作文裡沒出現，但一般常見的陳腔濫調。這種寫作方式未必是「錯誤」，可是往往很難明確接收作者意圖到底是什麼，甚至會因為這些拉雜，產生誤讀。（傳說中的以文害意）

這篇作文厲害跟爭議的點是，請出各路大神：卡爾維諾、海德格、韋伯等，但引用他們的話之後，並沒有太多解釋。只提到麥金泰爾說得很對、想要像卡爾維諾一樣的生活方式，但他們到底哪裡切中要害？要怎麼保持「在樹上生活」的方式？只能依靠讀者腦補。——修但幾勒，這到底是你的文章還是我的！為什麼要讀者自行想像？（欸，難道又是「像極了愛情」？！）加上這麼多冷僻字，就更缺乏線索理解整篇所言為何了。

至於「陳腔濫調」也是一個會讓語意出現落差的情況，算是詞藻華麗的另一個極端。教學現場常見的是，學生形容人、事、物時沒有足夠的詞彙或缺乏觀察，只能拿出那些被用爛的說法，結果跟要表達的東西完全背道而馳。舉個例子，形容漂亮女生，不外乎「她有一雙水汪汪的大眼睛」、「一頭烏黑亮麗的長髮」。但「漂亮」從不只有一種樣子啊！路上多少人染著好看髮色，短髮時期的田馥甄、〈How You Like That〉Lisa的造型，就不漂亮？也不是所有人都是日式動漫裡水汪汪大眼好嘛！

（要怎麼避免每個正妹都是「水汪汪大眼睛」？在〈閱寫教學05｜男人與他的海——廖鴻基〈丁挽〉〉已略微談過，先選定一個要呈現的感覺基調，再選擇合適的描寫句子，如果喜歡大波浪，就不要再黑長直啦！）

名言錦句、詞藻華麗的公式，容易導致文章傳達意念失準。說真的，像這篇作文這樣狂用人名、佳句、想法，要「串」在一起還是需要功力的。

段落可以再瘦一點

段落怎樣安排比較好？大家都聽過起承轉合、論說方法（論點→質疑→重申blabla），這些都是基本架構，不是萬用公式，作文結構永遠有例外。

OK，來看看這篇高考作文怎麼把結構串在一起吧！題目問的是，當自我對人生的理想，和社會、家庭的期待有出入時，該怎麼取捨？考生名為「生活在樹上」，原文在此：

它的思維是這樣的：

【提出問題】1. 追求自我＝拋棄社會？

【現象觀察】2. 人都喜歡壞嘴（批判過去是年輕人的幼稚偏見）

【建立論點】

3. 人有社會性

4. 「自我」也牽涉到別人的評價

5. 隨意批判很廉價

6. 不要隨意批判社會性

【結論】7. 人要保有自我，但不用與世隔絕

結構的「串連」沒問題，提出問題後，用觀察到的現象進一步補充。接著，花四段建立論點，談「人有社會性」，（因為）「『自我』也牽涉到別人的評價」、「隨意批判很廉價」，（所以）「不要隨意批判社會性」，都有連結，缺點是太（冗）長了——引用大量資訊，含金量卻不夠，重複概念一直炒，比如五、六段根本在講同件事。如果把引用的地方濾掉，論點本身好像沒那麼亮眼，所以它其實可以瘦身一下，不用長到四段那麼胖。

「表達」的核心價值是什麼

寫作，是和別人溝通，不管技巧如何，都無法取代作者「真正想說的話」，這是文章的核心價值。以下經過翻譯蒟蒻：

高考題目問：

對自己人生的期待，可能跟家庭、社會期待衝突，你選擇？

作者想說的話是：

個人終究離不開社會，反傳統，是知性的偏見、年輕的幼稚。要做一個保有自我的人，也不能完全脫離社會期待。

結果，還是模範生作文，好像站了一個立場，其實什麼都沒講。（ 小孩子才選擇，我全都要！ ）想做自己，卻又說叛逆是年輕幼稚的偏見——可以有自我，但避免與他人衝突；可以叛逆，但要有限度的叛逆。

吃進這些華美文采的同時，是不是就默認：反傳統等於偏見，對過去批判一定不假思索？逾越秩序很母湯，面對無法言說之事請保持沉默。（妙麗式舉手：什麼是無法言說之事？）

而這裡面，又暗示：假如一個人堅持做自己，不顧社會期待，那他其實也是丟失自我。

（所以自我到底是什麼？）

（因為沒有更多線索， 也沒有妙麗 ，我們只好自己「歪讀」：有沒有可能是成為一個「符合別人期待的人」，然後說服自己，這就是自我？）

總結

坦白說一個高中生能寫成這樣，程度很好，只是讀者花費這麼大力氣解讀這些通靈請神、華麗詞藻，結果也只是常見的：「要追求自我，但不要過度標新立異」，難免有「拿關刀剔牙」的感受。

比起名言錦句公式，現代社會更需要的，是一個清楚明確的論證過程。其實，如果不要把那麼多概念全「擠」作一坨黏糊糊的東西，反而更有「深度」——要談卡爾維諾，就專心帶入《樹上的男爵》情境；要引某個哲學大師，就深入他的思想，好好和讀者解釋那是什麼。

讓人印象深刻的，從來不是擺出一桌菜，每道只挾一口（偽滿漢全席），而是怎樣把菜炒得精緻順口。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航