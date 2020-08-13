「夜郎自大」這句成語背後，是漢武帝「統戰」西南夷的斑斑血淚

「夜郎自大」這個成語來自漢武帝代表的中國和「西南夷」之間的國際衝突，是說張騫派出的使者到了今天的雲南一帶，想要尋找從四川到印度的貿易路線。滇國的國王應該是第一次看到從中國來的使者，很熱情洋溢，也很合作，但他問了一句「漢孰與我大」。

然後司馬遷接著寫：「及夜郎侯亦然。」也就是說，漢國使者到了夜郎國，夜郎國的君主也問了同樣一句話。我不知道中國文人為何沒有造出「滇國自大」，反而創造出「夜郎自大」的成語，或許僅僅是一個偶然。總之，如果追溯「自大」的版權，滇國也是有資格的。

其實，後世之人不經意的說出這四個字時，和台灣人說新加坡是鼻屎大小的國家一樣，都不過突顯出大國中心主義的思惟方式而已。台灣沒有更大，新加坡也沒有更小；同樣，漢國沒有更大，而夜郎國其實也不小。

但大小不是我想討論的重點，也不需要。我想說的是「漢國」（中國）和「西南夷」之間的關係，後者可以被簡化為中國新近拓展邊境而得到、並予以殖民統治的領土。不過西南夷可以算是漢的「新疆」嗎？我覺得不能。

二者的關係，我們先大致上比做今天的中華人民共和國和今天的東南亞諸國。

然後，漢國，主要是在漢武帝時代，採取了軍事殖民和商業賄賂的方式，在當時的「東南亞」沿著河流而建立了幾個殖民據點，而和其他大大小小的酋長國——夜郎國、且蘭國、昆明國、滇國、南越國、哀牢國——以馬賽克鑲嵌的方式並存。

這實際上是一個準國際體系。在這個體系裡，最為強大的是漢帝國，它在「西南夷地帶」設置了一些軍事殖民據點，和上百個「國家」，包括像夜郎國這樣的較大的酋長國，維持著外交平衡。

和今天的中國與東南亞諸國不同的是，雖然中國也依舊把手伸進去，而且非常深。但今天的國際體系是美國主導的，所以中國沒辦法、也沒實力破壞主權國家體系，把緬甸、寮國、馬來西亞郡縣化。它能夠做的，也就是在南海「公共地帶」蠶食而已。

但漢帝國時代不同，漢國是國際秩序的主宰者。它也按照自己的政治制度和想法行事，比如中國不管用什麼方式得到一塊「領地」，它能夠實施的也就是郡縣制，派出官僚（太守）搞收稅、搞統戰。同時也設置一個軍事辦公室（都尉）來監視和威懾。

我們要明白，這種事情在現在的中國人自己看來，就已經是把別人給「郡縣之」（傅斯年的話）了，也就變成了它統治西南地區的證明。但是你如果看《史記》或《漢書》的西南夷列傳，卻得不出這個簡單而傲慢的結論。

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我以夜郎國所在的「犍為郡」為例來說明。這個郡的行政管轄範圍大致在今天的重慶南部和貴州北部，治所在遵義附近。

中國如何用誘惑、欺騙手段和軍事壓力方式而使得夜郎國允許（或不得不接受？）它在自己的領地上設置一個行政兼外交機構，這個故事很精彩，我後面講，這裡要說的是「犍為郡」的實際運作情況。

我們千萬不要把它理解成台南市或屏東這樣的行政區劃。「犍為郡」不是這樣的行政區劃，它實際上是由漢國可以支配的若干個城邑，和漢國無法支配的若干個酋長國構成的。

這些酋長國在史料裡被稱為「犍為屬國」。它是自治的，遵循自己的習俗和生活方式，權力傳承也和帝國無關。然而，由帝國派來、居住在河流口岸都市的太守，一方面統治了一些編戶齊民，一方面以此為據點，慢慢地向這些「政治自由地區」滲透。

像「都尉」這樣的機構的存在，貌似中國已經在軍事上控制了西南夷，但實際上它像某些駐美使館一樣，是中國設在犍為郡的外交兼軍事辦公室，就在今天的遵義；這是未來毛澤東發動政變、取代蘇聯代理人，獲得共產國際中國分公司的最高權力的地方。

這個辦公室有漢人，但也會把夷人首領拉進來（統戰學），還有一些多語翻譯。之所以是多語，是除了漢語，也要會說南亞標準語和各地的方言。這個機構設置的目的，就是外交上維繫和各酋長國的關係。

然後，就像休斯頓使館一樣，它表面上是外交，實際上是統戰。它會利用酋長國之間的衝突、酋長國內部的權力繼承危機、自然災害，等等，趁機「化國為郡縣」，然後打報告給中央，說這些夷人「慕化內屬」或「舉種內附」、「開境千八百四十里」等等，朝著大一統邁進。

這個在李固寫給皇帝的報告說得非常清楚。「招募蠻夷，讓他們互相攻擊。我們提供資金就行了。」或者說「用反間計，把酋長控制收復，然後封侯、賞賜土地。」

我們可以用邏輯推理，假如今天不是美國主導的國際體系，中國在非洲、東南亞、太平洋諸島國採取的「外交」會出現什麼樣的結果。然後你在《人民日報》上會看到的解釋，一定是「這都是社會主義制度的優越性」或符合人類命運共同體之類話，這些話翻譯成文言文就是「慕化內屬」。

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在公元前後西南夷一帶的國際貿易體系裡，夜郎國和漢帝國幾乎是「脫鉤」的，它的主要貿易國是「南越國」。夜郎似乎非常依賴南越國，它們之間一種主要貿易產品是一種叫「枸醬」的酒。

來自漢帝國的官員唐蒙來到南越國的番禺，喝到了這種美酒。但他不知道這種酒產自何地。（或許南越國不肯告訴他，商業秘密啊）於是他回到長安，詢問一名蜀賈。

蜀賈就是四川商人。在秦漢時代，四川商人是國際貿易的主要參與者，因此也是情報資訊中心。他們把四川生產的蜀布、邛竹、杖，輾轉經過印度而銷售到中亞，發了大財。（北魏隋唐的國際貿易商以中亞的粟特人為主，《絲路、遊牧民與唐帝國》專門寫這個。）

回到唐蒙，他從四川商人那裡第一次得知了「夜郎國」和「南越國」的地理關係和貿易關係。

四川商人告訴他，這種枸醬只有四川才有，被某些商人偷偷賣給夜郎國。而夜郎國沿著一條河渡船就可以抵達番禺。「南越以財物役屬夜郎。」可見在貿易上夜郎國是靠枸醬賺取順差。（有人研究認為，四川商人也沒有對官員講實話，因為枸醬實際上是夜郎國的特產，蜀賈說商人偷偷把枸醬從四川賣到夜郎，實際上從商業角度講，是不透露貨源地。）

這條河就是牂牁江，也就是今天的北盤江。大名鼎鼎的黃果樹瀑布就在它的上游，而這條河一直流到珠江，是珠江水系的一部分。

寫到這裡，我情不自禁再一次讚美商人。人類的自發秩序就建立在商品和交換上，而非官僚體系的計畫和指導。海耶克的《通往奴役之路》就是講這種自發秩序如何避免被計劃經濟扼殺。然而，漢帝國最終把它們扼殺了。

這條貿易路線，漢帝國的官僚系統從來不知道，他們一聽之後眼睛一亮。眼睛一亮的原因，不是「我也可以參與國際貿易」，而是「太好了，我一直要用一帶一路來支配南越國，但從湖南和江西的水路目前已經斷絕，原來貴州還有一條水路可以到廣州，這下子你南越國跑不掉了。」

當初的南越國和漢國之間，本是各自獨立的政治實體，但中國的說法是「名為外臣，實為州主」。這無疑僅僅是中國的政治術語，意思就是：它本來是中國不可分割的一部分，但出於歷史和地理上的原因只好採取一國兩制（外臣），但是它實際上已經地方割據，我們拿它沒辦法（州主）。

而現在，我們是否要借道夜郎國而把它攻下來化作郡縣？唐蒙給漢武帝的報告裡洋洋得意：

浮船牂牁江，出其不意，此制越一奇也。

但問題來了：夜郎國是當時國際體系的主體，就算你大它小，也不能你像對內部的郡縣一樣為所欲為。

但這對漢帝國而言，向來都不是問題。第一，我有大量編戶齊民可以割韭菜，錢不是問題，想不想讓我收買你？第二，我實力雄厚，不配合？施加一下軍事壓力！第三，承諾又不要錢，事成，大家一起喝酒吃肉，好處少不了你的。你兒子就是南越國的縣令！第四，我有宣傳機器，這件事情可不是侵略，而是打造人類命運共同體。

原文是：

遂見夜郎侯多同。蒙厚賜，喻以威德，約為置吏，使其子為令。（多同是夜郎國的國君。「約」就是漢國和夜郎國簽署了協議，攻打下南越國，推行郡縣制，你兒子當其中一個縣的縣長。）

這時的夜郎國可真的就「自大」了。不僅僅是它自大，它旁邊的其他酋長國看到中國的大筆賄賂也都心動。它們認為自己的國家據有險要的地理優勢，中國人來借道，不會對自己的政治共同體造出威脅。於是就和唐蒙簽了約。

原文：

夜郎旁小邑皆貪漢繒帛，以為漢道險，終不能有也。 （貴州一帶不僅僅有夜郎國，還有很多大大小小的酋長國〔小邑〕。它們之間互不統屬，夜郎國或許以聯姻方式而支配一部分小國，但更多的是它也管不到的小國家。所以唐蒙要先搞定夜郎國，再搞定其他小國。要分別簽約。按史記記載，西南夷至少上百個國家。）

唐蒙簽約完畢「還報，乃以為犍為郡。」

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看到了嗎？所謂的行政管理機構「犍為郡」就是這樣設置的，最初是出自軍事行動而借道夜郎，夜郎諸國出自商業原因，答應了中國，當然它們也評估了政治風險。而中國方面則趁機把出自軍事行動的駐點行政化，最後賴著不走，用武力施壓，讓各小國不得不屈服而已。

而中國一旦獲得了一個沿河的、小型壩子上的戰略據點，就逐漸蠶食周圍的蠻夷酋長國的土地和人民，從而擴大犍為郡的勢力範圍。

而犍為郡的「犍」是什麼意思呢？是閹割的公牛。取這個名字的意思也就是說「我不但殖民了你，也順便用我們偉大的漢字宣傳和意識形態機器嘲諷你一下，你還自大什麼？不過就是一頭被我閹割的公牛一樣！你在政治上已經斷子絕孫了，你只能一輩子乖乖為我服務了。」（今天四川還有「犍為縣」）

事情一步一步按中國的政治步驟進行。攻打南越國的戰爭開始了，帝國已經把腳伸進西南夷的客廳，以犍為郡的名義。各個酋長國以為憑藉天險，戰爭結束後一切正常，但帝國派來夜郎國的將軍和流氓兵（巴蜀罪人）卻不這樣想，結果，叛逆的且蘭國首先被滅，歷史上沒留下名字的其他小酋長國也被逐一剷平。

在這種孤立無援的情況下，夜郎國酋長只好「入朝」，不得不接受了長安的封號——夜郎王。

漢武帝的時代，正是在西南夷地區大規模推行郡縣化的時代，歷史上可資比較的時代，以雍正的改土歸流最為接近。但即便如此，漢帝國依然沒辦法把夜郎國徹底郡縣化，大約一百年以後，漢帝國的郡守陳立，斬殺最後一個夜郎王（名字叫做興），夜郎國才最終消失在歷史上，只留下了一個「夜郎自大」的成語。

本文經富察授權轉載，原文發表於（一）（二）

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