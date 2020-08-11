「蘋果一定撐落去！」：香港《蘋果日報》遭大搜查後照常出刊，55萬份被「買爆」

「買爆《蘋果日報》！」昨（10）日，香港《蘋果日報》創辦人黎智英與多位高層遭控違反《港區國安法》被捕，同日稍晚，約200名香港警察進入壹傳媒大樓進行搜查，被認為是為造成寒蟬效應。不過，香港《蘋果日報》的編採工作仍然持續，香港民眾為了表達支持，今日清晨各地都出現排隊買報紙的人潮，壹傳媒股價更一度飆漲超過200%。

在警察突襲辦公室並拘留創辦人的隔日，香港《蘋果日報》今日照常出刊，以創辦人黎智英被捕為A1頭條，配上斗大的「蘋果一定撐落去（撐下去）！」

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由於昨日網路便傳出網友呼籲相約買爆《蘋果日報》、「就算印白紙也照買」，以實際行動力挺。為讓支持者都能買到，《蘋果日報》表示，今日出版的報紙，臨時加印20萬份，共計印刷至55萬份。比起2周前7萬多份的印刷數量，整整暴增了近8倍。

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香港《蘋果動新聞》報導，在旺角亞皆老街，凌晨1時許，已有約10名民眾在報攤前排隊，等候購買《蘋果日報》，約190份《蘋果日報》於凌晨2時28分全數售罄，從進貨到賣光，只花17分鐘。而在奶路臣街的報攤，凌晨2時左右進貨300份，半小時已經賣掉200多份，其中一名年青人一口氣買50份《蘋果日報》。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像 一名排隊買到《蘋果日報》的民眾開心的拍照留念。

香港獨立記者關震海在臉書上就紀錄了這歷史性的一刻。

關震海指出，旺角亞皆老街、西洋菜南街交界的報攤是《蘋果》、《東方》首先送到的地方，在這個報攤，8月11日清晨發生「奇怪」現象， 今日《蘋果日報》比預計遲了送貨，凌晨2時人龍竟一度有20多公尺。

做了15年報販的超哥透露，凌晨排隊買報紙的盛況從未見過，平日《蘋果》賣40多份，今日花10多分鐘已售罊190份，凌晨更要向發行追加貨，在報紙銷量下滑的時代，是奇聞中的奇聞。超哥心急如焚，對供貨稍有微言：「《蘋果》至少要畀多200份我（至少要多給我200份）啦。」

有人買了分送親友，也有人乾脆免費大放送：有人買了放在便利商店，標示已付了錢、歡迎民眾自取；推特上更有人看到，《蘋果日報》就像停車罰單一樣夾在車輛的雨刷上。

A friend found a “parking ticket” on his car this morning. pic.twitter.com/iwiDO6Mro8 — Rachel Cheung (@rachel_cheung1) August 11, 2020

不只市民搶購報紙，也有股民搶購股票。

《聯合報》報導，黎智英和壹傳媒多名高層10日遭香港警方逮捕的消息傳出後，壹傳媒在香港股市的股價先是急挫16%，隨後就反彈急漲，最高漲幅曾達到344%，收盤上漲183%。壹傳媒周一成交額放大至港幣3.94億元，集團市值也由港幣2億大增至6.7億元。

11日，壹傳媒大幅開高76%後，漲幅更一度最高突破200%，達到209.8%。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 香港《蘋果日報》創辦人黎智英，昨（10）日在律師陪同下被押往警署。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 創辦人被捕，香港大批警察昨日包圍壹傳媒大樓，並進入《蘋果日報》辦公室搜索。

黎智英是《港區國安法》施行後，最受矚目的被逮捕人物之一，包括美國、英國、歐盟各方都發表聲明力挺他。

美國副總統彭斯（Michael Pence）就在推特上指出，黎智英被捕是對全球熱愛自由人士的嚴重冒犯和侮辱。他也稱許黎智英對民主、權利與香港自治的堅持。並發出一張去年7月他與黎智英在美國的合照。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也透過推特表示，報導指出黎智英被依香港的「嚴酷的」（draconian）國安法逮捕，他對此深感不安。他也表示，「（此事）更加證明中共已毀壞香港自由，並侵蝕香港人民權利。」

The arrest of @JimmyLaiApple in Hong Kong is deeply offensive & an affront to freedom loving people around the world. When I met w/ Jimmy Lai @WhiteHouse, I was inspired by his stand for democracy & the rights & autonomy that were promised to the people of Hong Kong by Beijing. pic.twitter.com/ZwioCrvNb7 — Mike Pence (@Mike_Pence) August 10, 2020

英國首相強森（Boris Johnson，港譯約翰遜）發言人則說，黎智英等人被捕，「進一步證明《港區國安法》正成為（中國當局）壓制反對派的一個藉口。香港當局必須維護其人民的權利和自由。」發言人也稱，英方對黎智英和其他6人在香港被捕深表關注，強調香港新聞自由應受到《中英聯合聲明》和《基本法》明確保障。

歐盟外交事務發言人史丹諾（Peter Stano）同日也發表聲明，指出黎智英及其家人以及其他人士被拘捕、《蘋果日報》總部遭警方搜查、反對派人士遭到「勾結外國勢力」之指控，這些事件進一步令人擔憂香港《國安法》正被用於扼殺香港的言論自由以及媒體自由。歐盟也提醒「尊重人權、尊重基本自由權利是香港《基本法》以及『一國兩制』之中心內容。」

不過，昨日中國外交部例行記者會上，當記者提問，黎智英因涉嫌勾結外國勢力、違反《港區國安法》被捕，能否說明黎「勾結外國勢力」具體指什麼？外交部發言人趙立堅表示，「香港是法治社會，我們支持特區有關執法機構依法履職盡責。」

國務院港澳辦發言人昨日則表示，堅決支持香港警方對黎智英等人採取拘捕行動，強調對勾結外部勢力危害國家安全的「反中亂港分子」必須依法嚴懲。

昨日香港警方一共逮捕了10人，除了黎智英，還有黎的兒子黎見恩、黎耀恩；壹傳媒高層行裁總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權及動畫總經理吳達光。身在海外的黎智英助手Mark Simon則被警方通緝。

除了壹傳媒相關人員，民間組織「香港故事」成員李宇軒、前「學民思潮」成員李宗澤、前「香港眾志」成員周庭也被控涉嫌勾結外國或境外勢力等罪名被捕。

《蘋果日報》指出，各被捕人士扣押至今逾24小時，仍未獲准保釋，警方今日下午將黎智英押往西貢，據悉是前往西貢船會搜查其遊艇。

而為了聲援被捕人士，香港《立場新聞》也特別發布聲明，稱如果打壓異己是某些部門的工作，出版、報導，便是記者的工作，僅此而已。 2020年8月11日，《蘋果日報》如常出版。 「捍衛新聞自由的最佳方法，就是出版新聞。」

而香港市民的支持，也表現在報紙的銷售上，有人貼出今日香港各報的銷售狀況，唯一被搶購一空的報紙，就是《蘋果日報》。

Newsstands sell out of Apple Daily a day after a raid on its newsroom and the arrest of its owner.“No copies left?” an uncle said to himself, staring at the empty slot on the rack. pic.twitter.com/ECLdBUDT2D — Tiffany May (@nytmay) August 11, 2020

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：Alvin