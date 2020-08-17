《成為新人類》：面對世界「VUCA」化，「新人類」如何在動盪之中立足？

文：萊丘的行為科學

有沒有一種感覺，現實世界越來越魔幻，超越常理的事情不斷地在生活中上演。

前陣子去公司外面開會，路過松山區某信X房屋瞥見一戶建案廣告開價11250萬元。

「那不就是一億嗎？！」我倒吸了一口嘴邊的蜜豆奶。

為了確認價格沒印錯，瞄了瞄文案下方建案的詳細介紹：120萬元／坪。嗯，看來我的眼睛沒花，是這個世界越來越難以理解了。如此天價的房屋廣告，竟然就像燒臘店的menu一樣若無其事地貼在門口，樸實無華的呈現在台北街頭。

左看右看，該地段其實就是一般鬧區，附近除了賣乾麵、滷肉飯的小攤販及連鎖米漢堡速食店外，稍微有特色的就是一家約莫開了三四十年的文具行。不禁納悶究竟是天龍人各個口袋深藏不露，還是這則廣告是建商跟房仲串通好的玩笑？

晚上回家，一邊看著美國新冠肺炎死亡數破15萬人的新聞報導，一邊看到手機推播納斯達克指數創新高、蘋果公司股價刷新紀錄的訊息。

看來不是我有問題，而是世界運轉的齒輪已陷入瘋狂，如果繼續按照過往的思維過活，縱使身為90後的我，再過幾年或許也難逃被時代巨輪輾壓淘汰的宿命。

面對如此超現實的事情在日常一一上演，有沒有人能給我們一個合理的答案？

透過在不同知識渠道的搜索，敝人終於在最近發現這本由日本趨勢大師山口周（やまぐちしゅ）所著的《成為新人類：24個明日菁英的嶄新定義》。藉由山口的觀點，我們一起來了解現今世界的局勢，以及如何作為「新人類」在這動盪之中立足。

世界的「VUCA」化

山口周引用美國戰爭學院於冷戰結束後提出的軍事用語「VUCA」，VUCA分別是Volatility（易變性）、Uncertainty（不確定性）、Complexity（複雜性）、Ambiguity（模糊性）的縮寫，用以描述戰局的動盪與捉摸不定。面對瞬息萬變的社會，近十幾年來也越來越多專家學者將此概念應用到諸如商業、教育、談判等領域當中。

面對詭譎的多變世界，如果人類還因襲著過往的行為模式，則可能在短時間的巨變當中喪失適應新環境的能力。

想想看5G時代已經來臨，越來越多工廠引進「智動化」製程，在流水線上班經驗豐富的作業員們是否有大半將面臨失業風險？未來少子化趨勢，過去買房投資當包租公包租婆的穩賺不賠策略是否還能夠沿用？面對新媒體崛起，電視收看人數越來越少，過往月現金流穩穩賺的第四台業者要如何面對看不見的敵人？

會不會有哪一天，我們賴以維生的「專業」及「經驗」不再適用，甚至成為我們改變的絆腳石呢？

舊人類 vs. 新人類

生活在不確定感如此強烈的21世紀社會，山口周提到：過去「服從聽話」、「勤奮不懈」、「富有責任感」的優秀人才，將淪為「舊人類」；反之，具備「直覺敏銳」、「我行我素」、「好奇心旺盛」的這種人，將替未來的社會注入新能量，以「新人類」的樣貌過著富有美滿的人生。

從小到大我們所接受的教育方式，便是要「找出標準答案」、「服從師長（權威、規則）」、「穩定找大公司往上爬」、「倚賴經驗」等，透過依循體制的方式讓自己處在大組織的保護傘下。具備上述特質及習慣的「舊人類」，在體制當中以可預期的成長曲線不斷晉升，最後掛上一個「資深OO」的頭銜，並且領著優渥的薪水。

但那套規則是20世紀的事情了，面對老鳥佔滿肥缺；大公司效率低落；企業平均壽命不斷降低等事實，如果還照著「舊人類」的想法，無異是將自己暴露在一個傘隨時可能收起來的環境下，等到要改變已經來不及了。「新人類」的特質，便是快速適應環境、靈機應變、不依賴過往經驗的「韌性」及「彈性」。

新人類：成為「找出問題」的人

拜科技發達所賜，現代社會幾乎人人都能滿足基本物質條件的生活，各種服務、產品隨處可得，製造成本也越來越低廉。但正是因為如此，現代人的生活基本上「已經沒什麼問題了」，反而是解決問題的方式太多，讓人們陷入一種物質氾濫的窘境。還記得前陣子新聞報導的「汽車墳場」嗎？一輛輛全新但是卻賣不出去的車子，就這樣放在空曠的廠區任由風吹雨打。

「找出問題」將會是未來的越來越稀缺的能力，也是「新人類」需積極培養的能力。

就像是「Uber」成功找出傳統計程車業的缺點，並利用一般民眾車輛原本的閒置時間來換取收入。

推薦指數：★★★★☆

不久前，全世界還在看特斯拉（Tesla）以及 Elon Musk笑話，批評該公司生產的電動車良率有問題；在新車發布會上號稱防彈的玻璃竟然一敲就碎等等。但僅僅是只1-2年的時間局勢便斗轉星移，Tesla市值已經超越汽車界的龍頭豐田汽車（Toyota），反而成為各車廠追逐的對象。

過去時空背景適用的知識，在這個快速變化的時代或許不出幾年就被推翻，用「昨是今非」這句成語來形容再貼切不過。

本書作者山口周點出社會時局動盪的現況，並提供不少有趣的觀點。其實書中還提到許多在21世紀新人類可以善加發揮的特質，以及新舊人類思維邏輯上的差異，礙於版面及尊重原著版權就不再贅述，推薦有興趣的朋友參考。（但如果你是「舊人類」，可能本書會有許多地方不認同就是了，呵呵）

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航