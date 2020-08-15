專訪黃子佼、Lulu：主持人最難的是穩定情緒，家裡天塌下來你都得上台

文：楊芷菡｜攝影：林辰鍵

字字珠璣、反應靈敏是一般人對主持人的印象。電視節目、記者會、頒獎典禮或大型活動，因應不同受眾或主辦方的需求，採取不同主持風格與互動模式。在拿捏分寸之間，藉由言簡意賅的妙喻，帶動現場熱絡氛圍——讓場子的所有人賓至如歸，是主持人的職責。

黃子佼出道30年，擁有跨界多媒體的豐富經歷，Lulu黃路梓茵站上舞台、拿起麥克風之前一定做足功課，用熱情一決勝負。若想與觀眾建立良好的溝通，如何把握對話的機會，在關鍵處暗藏好哏笑點？個人主持魅力該如何與日俱進？這一期我們重磅邀請黃子佼和Lulu與讀者無私分享。

Photo Credit: 黃子佼、好看娛樂提供

談主持溝通，黃子佼和Lulu難得合體接受《點讀華山》訪問，錄製單元影片進行即時QA問答，兩人搭擋主持的好默契，在相互拋接球的輕鬆氣氛裡一覽無遺。「主持人的腳本當然有一定的串詞或文字，但是在腳本之外，往往會有一些突發奇想。」黃子佼說，兩人豐富的主持經歷寫在各自準備的筆記本裡，翻開其中一扉，白紙上寫下他去年金鐘獎典禮主持，維妙模仿賈靜雯飾演《與惡》宋喬安的精彩橋段。

在舞台上善用個人魅力、製造出驚喜，說實話，漂亮英俊的面孔在演藝圈數不清，主持綜藝或談話性節目，要想抓住觀眾的注意力不容易。Lulu被譽為新生代最具潛力的主持人，每回登台前必定做足功課，「我是一個很生於憂患的人，在這個年代一切都是瞬息萬變的，資訊更新的速度太快，沒有什麼人是無法被取代的。」有危機意識所以勤做筆記，主持實力的基本功，先決條件需抱持強烈的求知慾。

Photo Credit: 黃子佼、好看娛樂提供

在腳本下功夫 增加與觀眾互動

前陣子因腳傷工作停擺，Lulu在家休養期間學吉他、經營個人Vlog，把握時間吸收養分、培養興趣，將主持概念套用在影片腳本的撰寫，從開頭到結尾，融合主持溝通的技能，有起承轉合的敘事脈絡，還有引發共鳴的笑點，喜劇感的鋪陳節奏，如同與朋友聊天般，運用個人觀點和風采，將故事說得有趣生動。學習怎麼組織對話，而不是把話填滿，主持的首要任務，在與人建立有意義的連結。

站上舞台前，重新編寫主持腳本，不心存僥倖。歷經30多年磨練，黃子佼表示，說的話要讓人聽懂，得先把腳本內容多唸幾遍，改寫成易理解吸收的白話，「腳本遞上來不能照著唸，一定要有再創作的能力。」專業主持的組織力扎根在腦袋裡，他一拿到腳本先過濾，抓精髓講重點，編排出易背誦的語彙邏輯，不當讀稿機，適時加入時事話題，這也是增加與觀眾互動的祕訣。

Photo Credit: 黃子佼、好看娛樂提供

避免使用贅詞 挖掘他人的亮點

在台上掌握發球權，主持人揣著一顆好奇敏銳的心，時刻投入觀察力。瞄準受眾族群，精準定位，電視節目、記者會、見面會、典禮或大型活動，因應不同場合採取不同主持風格，適度調整說話的技巧，用字遣詞不拖泥帶水，語意表達一定清楚扼要。

譬如，在頒獎典禮上，舉手投足的氣度要大方，擔綱穿針引線的重要角色，掌控流程節奏和現場氛圍，避免使用無意義的發語詞。主持談話性節目，鋪哏、切話的方式有技巧，「全神貫注，適時地切入，一定會找到話語中的逗點。」黃子佼說，從判斷到開口，找到對方換氣的時間點，禮貌性的轉換下一個話題。

透過聊天的方式，理解對方的想法脈絡，讓對方感受安心自在。主持人理所應當要說話，但也要聽別人說話。Lulu表示，「『聽』這件事情很重要。」先傾聽再拋問題，尊重每一位受訪者的個性，在一問一答之間，思路保持靈活、懂得舉一反三，隨手拿出隱形螢光筆，擷取對話的精髓，將吸睛的亮點烘托出來。

Photo Credit: 黃子佼、好看娛樂提供

做足功課 機會只有一次

主持記者會或見面會，除了炒熱氣氛、抓準時機發球，在問問題之前，最好對受訪者有充分的認識。黃子佼和Lulu接受過大大小小的主持邀約，身經百戰的兩人累積出豐厚心得。如何在一場記者會的時間內，與受訪者建立互信關係？黃子佼說，對症下藥，找出對方感興趣的話題，將心比心，認真的眼神和笑容能幫助卸下心防，「遇到語言隔閡的問題，要用肢體跟表情，讓對方知道你尊重他，你也喜歡他。」

連續兩年主持孔劉的見面會，黃子佼認真的態度引起眾多關注，尤其在戲劇作品《孤單又燦爛的神──鬼怪》宣傳的記者會上，主持對話巧妙引用劇情對白，一席楓葉裝的打扮，簡直完美應援，讓人印象深刻。「從聊天的對話當中，讓對方知道我做了很多的功課，但不要刻意說：『我看了你的很多作品』。」提及過往主持經歷，Lulu不諱言事前的準備要做得紮實，在《我愛偶像 LULU LAND》節目中與眾多日韓藝人交手，對話過程中隨口哼的幾句歌曲旋律，實際都是利用梳化等錄影空檔苦練。

Lulu說，主持粉絲見面會，不僅要懂分寸拿捏，還要做到換位思考。「如果我是台下的粉絲，我想要看到什麼？把身分做轉換，當自己也是粉絲，站在台上就不會只是一個主持人。」感受同理心，走進粉絲的世界，成為他們的一份子。全心投入，抱持高度參與感，營造輕鬆歡樂的氛圍，粉絲也會願意交付信任。

累積字彙量 不執著當主角的綠葉心態

主持大型活動或頒獎典禮，在攝影機沒帶到的現場，黃子佼和Lulu隨時繃緊神經、緊盯全程，一旦台上發生狀況，算準時機立刻救火。在直播進廣告或上廁所的短暫空檔，有搭檔可以互相掩護、搶救冷場。兩人連續三年搭檔主持跨年晚會，在台上熱絡互動，完美展現師徒默契。兩人共同表示，一人主持和兼顧搭檔的表現極為不同，彼此一定要有共識，懂得分配話題，讓各自都有發揮空間，顧及對方的感受。

「主持人沒有辦法一個人扛起晚會、記者會，這個是團體作戰。每個人都應該在自己的崗位上，活動才會成功。」黃子佼說，不同於演員或歌手追求個人表現，身處於娛樂圈，主持人這個身分，就算沒有出現在鏡頭裡，也要樂於享受，集結眾人之力的成果，功勞不專屬於自己。當站上舞台表演成為一種癮，有機會拿起麥克風，誰不希望當主角？學習謙遜，保持成長的空間，很多事都容易釋懷。「當藝人其實都是有表演慾的，但有時候真的要把身段放得非常柔軟。」

獲頒一座廣播金鐘獎、六座電視金鐘獎，在眾人眼裡，黃子佼的主持生涯儼然有亮眼成積，用盡全心、忠於所託，是他鞭策自我持續精進的要求。從日常閱讀裡累積腦中資料庫，藉由專欄與社群發文的書寫習慣，鍛鍊文字調度的能力，黃子佼說，很多人會跟他請教訓練口才的方式，「主持人真的不是口才好而已，也要有寫作的能力。」他建議，多寫字，練習寫作的過程沒有捷徑，從一篇至少兩百字的文章架構裡，增加使用的字彙量，培養說話的邏輯力。

Photo Credit: 黃子佼、好看娛樂提供

把自己準備好 隨時Stand by

伴隨新型態媒體趨勢崛起，主持Live現場的影片手指一鍵就能上傳到網路影音平台，直播活動現場不像錄影節目，無法剪輯或重來。黃子佼在工作後反省表現，隨時自我檢討，不小心疏漏或有缺失，他叮囑自己要記錄下來。

「一定要回歸把表演內容做好的這件事情，當人本身說話沒有內涵、變得空乏了，最終只會陷入刺激點擊和流量的迷思。」黃子佼也提醒，若有意經營個人影音頻道或網路直播平台，說話前要更加謹慎，留意自己的言行，稍微停頓、多思考，因為說出口的每一句話，都可能帶來長遠的影響力。

把生活裡每一個時間做有效的利用，主持這條路若要走得長遠，找到排解壓力的出口，非常重要。以過來人閱歷分享，黃子佼特別有感：「主持人最難的是穩定情緒，家裡天塌下來你都得上台。」疲累時，他看展覽、逛市集，為自己找到工作與生活的平衡，學習體察身心；趁著錄影等待換場的零碎空檔，Lulu稍加緩衝補眠，在筆記本小小的欄位裡，寫下女孩子最困擾的經期週間提醒，「讓自己不生病是妳的責任。」了解自己的身體狀況，也是主持人必要的職責。準備好了就上，主持永遠是充飽電的狀態！

Photo Credit: 黃子佼、好看娛樂提供

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航