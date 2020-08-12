因為政見始終不夠成熟，所以李眉蓁才需要「海水沖馬桶」

高雄市長補選已進入倒數階段，待8月15日投、開票後，新任的市長將重新啟動海洋首都的發展動能與百廢待舉的高雄市政；此外，這是2022年九合一選舉前的最後一場大型選舉，各政黨及其候選人無不卯足創造輿論討論的風向來全力爭取曝光機會。

縱然結果有輸有贏，但對三位候選人而言，此時此刻都在累積實力，畢竟兩年後仍及有可能在同一個戰場相遇，如何藉此來拉高自己的政治聲量，以及累積更上一層樓的機會，可以說這是一場各取所需的選戰，呈現看似平行時空下的政治角力與選舉思維。

信口開河「喊爽」的代價低廉，有如承習韓國瑜的戰法

有趣的是，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在日前發表新政見，提出「海水沖馬桶」的發想，並稱這是與專家討論過的政見，是一個值得投入的長期計畫；但是，外界對此政策構想卻摸不著邊，但有一種似曾相似的感覺，前任市長韓國瑜也常用海洋一詞無限發揮，包括「我談的是大海，你跟我談漱口杯？」、「我跟你談大海，你跟我說浴缸」等等，甚至曾提出「太平島挖石油」的異夢，如今李眉蓁與韓式金句似有異曲同工之妙，也難怪乎外界一再質疑國民黨與李眉蓁都走不出韓國瑜的政治胡同。

認真來說，李眉蓁與韓國瑜之間猶如師徒關係一樣，雖然政見包裝不同，但語不驚人死不休的精髓倒是英雄所見略同。持平而論，李眉蓁會提出「海水沖馬桶」也不是無來由，顯見她對於高雄作為海洋城市的願景想像已殫精竭慮，突然看到某份研究報告曾提及香港在1950年代設置海水沖廁水的供應系統後，便突發連結高雄的民生用水議題。

只是，外界質疑缺乏政見的壓力急如星火，不求甚解猶如論文抄襲直接套用，至於沖水系統所需的過濾淨水、管線更替、防腐設計等面向則一概不提，顯然內部也沒有進行可行性評估的作業，這種信口開河「喊爽」的代價相當低廉，選輸了便可以忘記，不幸勝選也可仿效前人韓國瑜曾以沒有白紙黑字來反駁承諾，賴皮一招，就是心領神受的錦囊妙計。

推出不適宜素質差的候選人，是對高雄市民的最大污辱

李眉蓁對市政的準備不足早已了然，在補選政治光環的剩餘價值下，只能步上前人譁眾取寵、短視近利之途來博取版面，從參選至今可以說，這已創下她從政以來曝光度最高的一次；然而，從競選MV被質疑涉及抄襲捏造，到碩士論文被踢爆嚴重學倫瑕疵，就連蘭姆酒產業政見都傳出是援引其他陣營支持者的構想。

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仔細觀察，當每次李眉蓁要提出政見或發表政論時，就會表現一副如發現新大陸般的語氣，見獵心喜的感受表露無遺，政見的表面論述也說得如此花枝招展；但是，要追問政見內容與規劃細則時，她卻常常囫圇吞棗無法招架，一再挑針籠統含糊的應對內容，顯然她對政見的掌握相當不足且又不願深入了解，才會說出「掃街發現高雄的城鄉差距大」的後知後覺，更遑論提不出解決的對策，將補選視若兒戲的態度也證實了外界對她的質疑：能力不配其位。

日前，李眉蓁再度扭曲罷韓投票當天市民沒有投票的代表性，認為當時130萬的沒投票市民是支持韓國瑜「不投票就是一種投票」的操作，取巧的定義的目的便是要將罷韓的不正當性來規避敗選後的政治責任，換言之，就算得票率低於基本盤，都是因為市民不出聲的灰心抉擇，而不是候選人的素質不佳。

可悲的是，國民黨主席江啟臣卻應和倒果為因，稱補選原本是不必要的選舉，「2年選3次是對高雄的污辱」；然而，江啟臣其實是害怕想起真正的問題所在，也就是一切的禍根是因為一個「無能的市長」所引起，但是連三次推出不適宜的候選人，才是對高雄市民的最大污辱！

韓國瑜站台韓粉歸位，綠營的危機意識將會提高投票率

極為諷刺的是，父親節前夕，李眉蓁在記者會上簽署「反貪腐挺清廉」的切結書，對外宣示反對藉權貪汙的政治承諾；然而，這根本是拉低選民的政治常識與經驗教訓，表面上把對政治人物道德要求的低標訴諸是偉大負責的象徵，但實質上這根本是一種廉價的政治表演，試圖移轉輿論對李眉蓁毫無政策論述的印象。

李眉蓁自我宣示若貪污就會接受最嚴厲的制裁，雄心壯志的話猶如韓國瑜當時競選市長時的大聲疾呼：「貪汙放棄假釋把我關到死」的豪語，試圖要喚醒韓粉出動投票來力保基本盤的選票防線；不過，韓國瑜下台前火速處理國防部軍備局205兵工廠營區新建工程招標案，引起部分人士針對官商勾結的質疑，如果反貪之語可以任意說嘴，那對照事實卻是顯得如此廉價。

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近日，李眉蓁希冀爭取韓國瑜來站台輔選吸引韓粉歸位，無非是為了讓結果能維持基本盤且輸得好看；不過，韓的力挺恐怕對李眉蓁沒有加分的效果，反而會喚醒中間選民、綠營支持者的危機意識，結果會是促使投票更為踴躍，當投票率提高至正常選舉的規模，那麼國民黨的選情勢必更為難堪。

當然，問題不全然是李眉蓁一個人而已，國民黨選拔候選人的機制顯然早已問題百出，而這又與長期忽視地方人才培植有關，因此才會有韓國瑜吃碗內看碗外如掮客般的曇花一現，以及在沒有合適的機制與觀察下，揠苗助長讓缺乏能力的李眉蓁跳級參選；只是，選後對國民黨而言挑戰依舊存在，黨務主管的鴕鳥心態讓過去的改革終究是雷聲大雨點小、不願面對真實問題，這才是壓垮最後一根稻草的關鍵所在。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航