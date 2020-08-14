有人堅信戴口罩是「掌權者利用疫情要求人民順服」，不妨看這些科學證據

「恐慌」，是用來形容2020上半年的兩個字。我們無時無刻測量額溫，讓消毒液浸濕掌紋，我們與其他同樣擔憂的面容維持1.5公尺的安全距離，小心翼翼地躲在巴掌大的藍白色不織布後方，機敏的觀察世界。

從年初至今，全球已有1700萬人感染的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎），正是讓我們拉起社交封鎖線的元兇。人們不僅禁足了自己，也不得不將千絲萬縷的情緒，收拾在那張被迫攜帶的方巾裡。

The surgical face mask has become a symbol of our times. （外科口罩已成為這個世代不可抹滅的印記）

2020年三月中旬，新冠肺炎病毒有如狂風暴雨般橫掃美國東岸，《紐約時報》的頭條如此描述這位減緩敵軍攻勢的功臣。大多數的人們期望它阻擋飛沫的傳播，卻阻止不了其身後滿溢出來的焦慮和困惑。因為一株病毒，全世界的交通嘎然而止，經濟踩了煞車。時光凝結在跨年前夕歡騰舉杯的高吭音符，緊接著音符碎裂，有如煙花散落黑夜，然後無聲。

漫長的無聲，醞釀出海外深不見底的焦慮。緊繃的情緒竄出了火焰，在美國、歐洲、澳洲，一夕之間，失業的藍領與白領憤怒地拔下口罩。彷彿混亂的日子可以隨著丟棄的口罩，消失在高喊自由的口號之中。

部分民眾質疑一塊布料降低疾病盛行率的可能性，激進份子甚至為反制口罩而戴上口罩，一片片五顏六色、以劣質蕾絲製成、毫無阻絕病毒能力的口罩在網路上流通。業者對於商品下了這樣譏諷的標語：

時尚、透氣，戴上它阻絕不了你和世界的交流。被迫戴上口罩！？不用擔心！讓我們抗議之餘不忘大口呼吸。

近乎表演藝術一般，戴上各式輕薄面紗的示威者，試圖控訴強制人民戴上口罩、甚至管控民眾集會結社之舉等一系列措施，不過是掌權者利用疫情要求人民順服的一個手段而已。

一塊不織布引起的戰火在歐美熊熊燃燒，身在亞洲的我們雖有幸躲在海洋的彼端觀戰，也不禁在氣溫直逼38度的炎夏，懷疑口罩帶來的濕黏悶熱是否值得。今（2020）年七月，一篇由美國疾病管制局所發行期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）登出的文章，對此疑惑給出了值得參考的答案。

文章中作者分析台灣健保局所記錄、包含今年以及過去五年共181間醫院的資料，試圖了解台灣政府於2020年初針對新冠肺炎擬訂的一系列措施，是否連帶影響其他傳染病的盛行率。畢竟自18世紀工業革命以來，傳染疾病就如魚得水般地活躍於各大城市。

比鄰而居的生活型態，成為病原體滋長的溫床，觥籌交錯的夜間食堂、週年慶時人與人的每一次擦肩、甚至球場上群眾激情的吶喊，都足以讓疫情泛濫成災。不論是來源極具爭議的新冠肺炎病毒，抑或是其他已肆虐全球許久的傳染疾病。

如果這張防疫大網能夠框住肺炎的千軍萬馬，或許那些善於搭乘人潮順風車的傳染疾病，也無計可施了？

現任紐約大學醫學院擔任博士後研究員的李鴻禧博士，以及交通大學統計所林聖軒助理教授，以過去五年的傳染病資料，校正季節對於其盛行率的影響（註1）。發現自2020年二月中旬開始，不管是一般流感、重症流感、或是一般肺炎的得病人數皆出現顯著下滑（註2）；猩紅熱和腸病毒的得病人數，也在四月份出現持續性的關鍵下降（註3）。

再來看看這段時間，台灣政府諸多與口罩相關的措施——包括自一月底開始為了避免供需失衡，由中央流行疫情指揮中心統一徵購並分配口罩的政策，接著行政院下令全面禁止口罩出口，並且除了延後開學之外，也發放外科口罩、溫度計、和洗手液給所有公私立學校等等。

研究結果顯示，此一連串嚴謹的防疫措施不但澆滅原本可能失控的疫情，同時也降低了其他傳染病散播的能力。

今年八月，大約兩萬名抗議群眾走上德國柏林街頭，高舉著「口罩侵犯了我們的自由和權利」的標語，期間不乏民眾信手捻來的舞蹈和歌唱，悼念這場錯誤的疫情警報讓他們失去生而為人的核心價值：自由。

造成中世紀歐洲三分之一人口消失的黑死病、摧毀墨西哥古文明的天花、甚至20世紀大流行的西班牙流感，似乎被抗議民眾拋諸腦後。亦或者那些故人驚惶的眼神從來沒有、或者只是淡如浮雲般地存在於抗議群眾的腦海。

如果傳染病在歷史上的更迭撼搖不了人心，甚至身在亞洲的你開始懷疑起眼前這塊不織布的意義與價值，那麼不妨參考一下科學最新出爐的證據，畢竟沒有了生命，自由也只是灰燼。

註釋

1. 校正方法：差異中之差異法（difference in difference），此方法廣泛用於經濟、政治、以及公衛的研究。

2. 2020年開始後第8週（約2月中）得病人口相較於2019第40週至52週平均值下降數量：

一般流感：-169, p < 0.001

重症流感：-62, p < 0.001

一般肺炎：-129, p = 0.001

腸病毒：-34, p = 0.38

猩紅熱：-25, p = 0.09

3. 2020年開始後第16週（約4月中）得病人口相較於2019第40週至52週平均值下降數量：

一般流感：-156, p < 0.001

重症流感：-42, p = 0.004

一般肺炎：-140, p < 0.001

腸病毒：-87, p = 0.03

猩紅熱：-70, p < 0.001

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航