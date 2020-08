有人堅信戴口罩是「掌權者利用疫情要求人民順服」，不妨看這些科學證據

「恐慌」,是用來形容2020上半年的兩個字。我們無時無刻測量額溫,讓消毒液浸濕掌紋,我們與其他同樣擔憂的面容維持1.5公尺的安全距離,小心翼翼地躲在巴掌大的藍白色不織布後方,機敏的觀察世界。

從年初至今,全球已有1700萬人感染的「COVID-19」(2019年新型冠狀病毒疾病,簡稱武漢肺炎、新冠肺炎),正是讓我們拉起社交封鎖線的元兇。人們不僅禁足了自己,也不得不將千絲萬縷的情緒,收拾在那張被迫攜帶的方巾裡。

The surgical face mask has become a symbol of our times.

(外科口罩已成為這個世代不可抹滅的印記)