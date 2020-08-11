對貝魯特大爆炸負責，黎巴嫩總理率內閣總辭，但下台能解決什麼問題？

※封面圖為黎巴嫩警方持盾抵抗示威者的煙火攻擊。

貝魯特港口1個存放逾2000噸硝酸銨的倉庫本月4日爆炸，港口與周邊建物幾乎全毀，死亡數截至昨（10）日已上升至163人；據報黎巴嫩海關曾多次請求政府處理這批硝酸銨，當局卻不理會。對於政府腐敗疏失，不滿的人民上街示威；黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）昨宣布內閣官員全體下台，以示負責。

爆炸發生迄今滿1周，救難人員昨天從廢墟又拖出5具屍體，死亡人數增至163人、超過6000人受傷。《路透》報導，黎巴嫩糧食倉庫也在爆炸中損毀，全國穀物存量剩不到1個月，僅能靠麵粉支撐。

黎巴嫩經濟雪上加霜，信貸評級和委內瑞拉一樣差

《CNN》報導，爆炸使至少30萬人無家可歸。黎巴嫩原本經濟就疲弱，過去1年內因金融系統崩潰和通貨膨脹，多次發生大規模示威；早在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情爆發前，世界銀行（World Bank）就預測，今年黎巴嫩將有45%人口活在貧窮線之下。

報導指出，黎巴嫩在3月時因無法支付國債，7月底被世界三大信貸評級機構之一的穆迪公司（Moody's）降到最低級別，與委內瑞拉同級。黎巴嫩自5月開始嘗試向國際貨幣基金組織（IMF）申請借貸100億美元，但談判也在7月陷入僵局。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 黎巴嫩原本就經濟慘淡，首都港口爆炸更使城市成為廢墟，絕望的人民只能抗爭。

然後爆炸發生了。被炸毀的港口是黎巴嫩的貿易樞紐，60%進口貨物都須經過該港；此外，貝魯特多數飯店也被爆炸摧毀，重創旅遊業，而旅遊業佔黎巴嫩國內生產總值（GDP）的20%。

倉庫堆放硝酸銨，總統和總理可能也都知情

先前《半島電視台》已有報導指出，黎巴嫩海關自2014年6月至2017年10月，曾6度致信給1名專責處理「緊急事項」的法官，請求轉移硝酸銨囤放地，並提出3種建議：賣給其他國家、交給黎巴嫩軍隊、或賣給黎巴嫩民間火藥公司。結果信函全都未獲回應，硝酸銨持續堆放在港口倉庫裡，最終引發無可挽回的大災難。

《半島電視台》引用當地人說法，數十年來，港口一直都是逃稅、貪汙的大賊窟，當地人將該港口稱為「阿里巴巴與40大盜的洞窟」，數十億美元的進口稅消失、企業為了避繳關稅而賄賂官員；引發爆炸的是硝酸銨，但是黎巴嫩人認為最根本的原因是，這個破碎國家裡的腐敗政客治理不善，而且這些政客根本就鄙視自己的國民。

《路透》今日更獨家報導，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）和總理迪亞布在爆炸發生前，對硝酸銨的存在也知情。黎巴嫩國家安全總局今年1月開始調查這批硝酸銨，評估結果是「必須立刻對這些化學物質進行安全保護」；國安總局的檢察總長在上月20日致信通知奧恩和迪亞布。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 黎巴嫩總統奧恩（左）和總理迪亞布（右）。

歸咎「地方性」腐敗，內閣總辭能解決什麼？

《路透》指出，迪亞布上周六原表示，希望提早進行國會改選；但昨天發表聲明，將爆炸歸咎為「地方性的」腐敗：

「我之前說過，腐敗根植於這個國家的每一根槓桿，但我發現，原來腐敗比這個國家還要巨大。」

迪亞布表示，遵循人民要求，「針對這項隱藏了7年的災難，人民要求相關權責對象負責，也渴望能有真正的改變。面對這個現實，今天我宣布內閣政府總辭。」。

黎巴嫩總統奧恩已接受內閣總辭，並要求迪亞布繼續領導看守政府，直到新內閣組成。根據黎巴嫩政府體制，奧恩必須與國會協商、提名下任總理。

但是黎巴嫩政府派系分裂，組織政府原本就十分艱鉅，爆炸事件使民眾對於政治菁英的不滿情緒高昇、以及金融危機加劇，將很難找到願意出任總理的人選。

貝魯特1名工程師哈達德（Joe Haddad）對《路透》表示，無論新舊內閣，都不會有所不同：

「整個制度都需要改變，否則就算有了新政府也沒差。我們需要的是盡快進行大選。」

然而《路透》也指出，迪亞布內閣總辭固然回應了人民的憤怒，但不僅使該國政治更加動盪，向國際貨幣基金組織爭取援助的協商，原本就談判不順，內閣總辭之後則會難上加難。前天1場國際募款會議計劃向黎巴嫩提供近3億美元的人道救援資金，但參與的國家要求黎巴嫩對款項使用必須公開透明；現在的黎巴嫩政府能否做到，依然是問題。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡