糖衣效應：為什麼「完全沒有藥效的神奇藥丸」Xpill真能帶來改變？

還記得《駭客任務》（The Matrix）這部科幻片嗎？裡面叫墨菲斯的駭客老大，讓基努李維選擇兩顆不同的藥丸，一個藍色的，一個紅色的。「如果你吃藍色藥丸的話，那麼你醒過來就會忘記這一切有發生過，你將回到你原本的舒適圈，回到你那平庸無奇的生活；」他說：「但如果你選擇吃下紅色藥丸，你將覺醒，而覺醒的世界，就會像是當愛麗絲掉下小白兔的洞。」

這部電影影響了很多人，包括一位年輕的行銷經理Robert Richman。有一年，Robert參加美國的「火人祭」（Burning Man Festival）時，把一些看起來像藥丸的紅色糖果裝在一個藥瓶裡，發給各個前來參加派對的人。「想像如果你就像是在《駭客任務》裡面一樣！」他問：「吃了這顆紅色的藥丸之後，你會希望到什麼樣的世界，啟發什麼超能力呢？」

當時，他純粹把這個當作是與人破冰的遊戲，也很清楚的告訴大家：這不是藥，只是糖果而已。

但火人祭結束，大家返回自己的平凡生活後，開始不斷有人聯絡Robert Richman，問他：「你確定那顆糖果沒有藥效嗎？！因為自從我吃了它之後，我真的覺得自己不太一樣耶！」

他忙著解說，不不不，請別誤會，這完全是心理作用！但還是越來越多人過來找他，跟他要這些「完全沒有藥效的神奇藥丸」。連他的心理諮商師朋友都說：「我最近開始把這些藥丸給我身邊的一些病人，而你知道嗎？他們竟然也開始有了明顯的改善！」

隨後，Robert Richman就正式推出了Xpill——一個完全無藥效的糖衣錠。它們裝在一個看起來像是處方藥的藥瓶子裡面，上面很清楚的標明：「成份：澱粉。它本身毫無藥效，唯一的效果就是『你』！」

沒錯，Xpill擺明了就是假藥。它的唯一效果，來自於服用者自己的心態。

每一盒Xpill還會附上一個很詳細的「使用手冊」，手冊的功能就是幫助服用者設定好自己希望的藥效，把任何想要賦予的意義貫注在這顆藥丸裡。舉例來說，如果你希望克服拖延症，就要先告訴自己「當我吃下這個藥丸，我就不會再拖延！」

然後吞下藥丸，期待奇蹟發生。

如果你覺得這很莫名其妙的話，連誤打誤撞發明它的Robert Richman也覺得很不可思議，但他的網站上充滿了使用者的證言：一位演員說Xpill幫助她消除上台前的緊張；一個年輕人說它讓他更能夠找到人生方向；還有一位作家說，他能夠寫完一本書，就是靠Xpill的力量。

什麼力量？擺明了，這就是自己的力量。

所謂的糖衣效應（placebo effect），是指某一種藥物或治療方法，本身沒有治療效果，但憑著病人自身覺得或相信治療會有效，而得到病情的緩解。其實，糖衣效應是醫學界和心理學研究中最普遍出現，卻又最無法被解釋的現象。

在任何一個藥物上市前，一定要進行「糖衣對照組」的臨床實驗。這就是讓一部分的病人吃真正的藥，另一部分的病人吃看起來像真的，但其實沒有藥效的「糖衣藥丸」，並持續追蹤觀察。幾乎在每一次實驗裡，兩組人都會有病情的改善。唯有當真藥的效果比糖衣的效果要明顯好很多時，我們才能說「這個藥真的有效」。事實上，許多藥的效果只有比糖衣效應稍微好一點點而已，尤其是抗憂鬱的SSRI精神處方藥，例如Prozac百憂解，治療的效果跟糖衣效應幾乎不分上下。

我們以前認為，糖衣效應是因為服用的病人以為自己吃的是真藥，因為強烈的期待「騙」了大腦，因此感受到效果，但後來心理學者也意外發現，即便知道自己吃的藥是假的，很多人還是會體驗到效果。

Robert Richman說，當一個人設定好了自己期望的藥效，而「很刻意」的吞下這個Xpill時，這動作本身似乎會通知潛意識：我吞下它，就等於吞下了它所象徵的意義，我要接受它、內化它！換句話來說，當我們決定好要做一個改變，光是「吞藥丸」這個舉動，就已經可以造成一個改變的心理作用！

很不可思議吧？這叫自欺欺人嗎？或許，但如果效果對自己是好的，那為何不利用這種信念的力量呢？如果我們一直掙扎於改變自己，這時有多一個方法給自己一點動力，只要不誤掉我們該做的付出，那為何不試試看？

話說「萬事起頭難」，我認為許多人不缺乏續航力，但更需要的是「吃了秤砣鐵了心」的決心。如果可以把這種決心化為一個「啟動儀式」，那其實也挺有價值的！

上網查了一下，三個月份的Xpill要$400美金，真覺得這是一個願打願挨的生意。這裡面沒什麼秘方，它只是個道具。如果我們在日常生活中設計這麼一個儀式，哪怕是在原地轉三圈或者是倒吸一口氣……，把它變成一個有意識、很刻意的行為，應該也會感受到一些效果？

說不定我們都可以把自己作為一個實驗品試試看，找顆糖，賦予它一個意義，然後吃掉它。像是這篇專欄，就是我吃了糖之後坐下來寫的。

效果如何呢？嗯，起碼寫完了，而且味道還不錯！

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