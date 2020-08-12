每個人心中都有一首李宗盛：若沒經歷人生風霜，怎會懂得悲歡離合

文：蘇瑪

〈開場白〉詞曲：李宗盛 你現在是怎樣的心情呢

是歡喜悲傷還是一點點不知名的愁

如果是 請進來我的世界

稍做停留 在這裡

有人陪你歡喜悲傷陪你愁

李宗盛在理性與感性的演唱會中，跟梁靜茹合唱〈明明白白我的心〉的時候、對乾女兒說了一段話：「靜茹最近跟我講說，她越來越聽得懂我的歌了。年紀漸長、就越來越知道，老豆當初寫的是甚麼意思，而我希望你不要經歷，老豆經歷的這麼⋯⋯這麼多。」先不論梁靜茹的後來，而是此時也懂得李宗盛的意思。

曾看到網路上一篇是這樣寫的：

年少不聽李宗盛，聽懂已到不惑年

初聞不識曲中意，再聽已是曲中人

張艾嘉說：「每個人心中都有一首李宗盛。」我是到了三十歲的時候才開始聽得懂李宗盛。若沒經歷人生風霜，怎會懂得那些悲歡離合。

〈開場白〉這首歌，完全符合了自己聽歌曲的心境。每個寫詞的人就是將自己人生的歷練、心理的思想，花費心思編排撰寫文字，讓它簡單且不經意的，娓娓道來入閱聽者的耳中。曾經看人寫說「音樂這件事情，開心時入耳、難過時入心」，但不只如此、我的人生每個時期、都有著歌曲的存在，它是我生命中無可取代的陪伴。

何其有幸能在華語音樂蓬勃發展的年代，在如此龐大實力派的歌手年代，有李宗盛、林夕、姚謙、等多位專心專業投入，難以撼動的詞藻；更有齊豫、費玉清、蔡琴、李建復、周華健、蘇芮、陳淑華這樣實力扎實的歌手來詮釋，回頭一看，當年開始聽歌的水準真是高到嚇死人。

Photo Credit: 中央社

從滾石、飛碟、點將、寶麗金、現代派、波麗、後來的友善的狗、魔岩、維京、新力、上華、豐華、華納、金牌、添翼、相信音樂....，族繁不及備載，自己邊回想邊寫下，再次意識到市場有多大呀。

市場在推薦的時候，會寫些音樂的製作方式，歌手的演唱過程，編曲是哪種風格哪個水準，用了何種樂器，外行的其實真的聽不太出來；只要曲會抓耳、詞會入眼，聲音侵入腦中勾起觸動、呼應出內心的情感，它對閱聽者就是首好歌。

很多人都能感受說，年輕時的音樂比較記憶深刻；而我認為的是，那是除了歌曲紀載了自己的青春，搭上了當時的你的人生而相對深刻。長大後能觸動心靈的樂曲覺得少，除了歌曲的閱聽者對象已經不是你了，另外是經歷多，小情小愛無關痛癢。

音樂是可以用享受的，但填上詞的歌曲，則是會獻給不同年紀的。

〈我是隻小小鳥〉、〈山丘〉與〈給自己的歌〉這類型的歌，不經一番寒徹骨是無法感受到的。閱讀好的書籍，在不同年紀會有不同感受，聆聽好的音樂，同樣也是能百般回味。

用這首〈開場白〉作為開始。（爾後有機會再來寫寫李宗盛）職場這些年忙碌勞心勞力，最近開始懷念空閒時的自己，能細細品味每首歌曲的韻味；現在偶爾會重給自己聽歌的時間，整理很久沒動的專輯，就算是一首歌曲的時間也好，重新回味進入音樂的世界。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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