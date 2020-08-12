「用三倍券的意見不合」作為離婚理由，法院會接受嗎？

日前媒體報導：「彰化縣和美鎮一對夫妻因為振興三倍券爭執，丈夫想買家電，妻子想透過消費找零累積4500元現金來繳小孩學費，雙方因誤會，丈夫一氣之下帶著女兒騎機車到跑到員林，不接妻的電話...」報導中夫妻因振興券用途意見不合，丈夫把女兒帶走想跑法院離婚，還好最後重歸於好。

在這次報導中，我們分別可以探討夫妻財務議題、離婚要件以及離婚的途徑。

財務觀念不同？夫妻生活處處是磨擦

錢這個議題歷來都很敏感，有些家庭是由老婆大人統一管理，老公每個月上繳薪水，再由老婆統一給發零用錢，有時候老公還得存一些私房錢才行；但也有家庭分得很開，雙方各自擁有戶頭與金錢支配權，但會為家庭共同支出。

錢給誰管、怎麼分這種事情，最好在婚前就有共識，首先必須知道夫妻財產制度分為「法定財產制」、「共同財產制」、「分別財產制」，若沒有特別約定的話，就是直接適用「法定財產制」。若是高資產人士，建議可以事先靠婚前協議約定，否則遇上「假結婚」，可是會人財兩失的。

法定財產制：夫妻財產分開，但離婚時可以請求分配「結婚後的財產」（須扣除債務）

共有財產制：夫妻財產共有，離婚平均分配

分別財產制：夫妻財產分開，無法請求分配婚後財產。

如果是一般家庭，雖然不必特別約定財產，但對「如何花錢」還是得取得共識。婚前花大錢那是浪漫，婚後花大錢那可能就是浪費了！如果雙方無法達成共識，或如同新聞報導中的夫妻，對於振興券如何使用的態度不一致，或許可以採用分別財產制的精神，讓各自的錢各自花，減少彼此對錢的爭議。

Photo Credit: Depositphotos

為了錢要去法院離婚？恐怕很難！

報導中丈夫一氣之下，就把女兒帶往法院「要離婚」，實際上離婚可沒這麼簡單。

離婚途徑共可以分成三種，分別是協議離婚（簽離婚協議書）、調解離婚（去調解委員會）、裁判離婚（跑法院），要裁判離婚之前，必須先經過調解才可以，所以直接跑法院是無法馬上離婚的。

那麼，為了錢一言不合離婚？這恐怕不容易。根據《民法》所提出的離婚十大要件，有提及惡意棄養、外遇出軌、虐待、疾病等事由，光是因為錢的爭執要離婚，恐怕不符合離婚要件。只能通過「其它事由」來訴請離婚。

所謂其它事由是根據《民法》規定中第1052條第2項叫做「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。」這邊的其他理由包括兩人個性不合、對子女教養價值觀差異太大、婆媳問題等等，但是如果想要用這項來訴請離婚的話，就需要舉出證據證明「夫妻之間的相處已經到了客觀來說難以維繫，任何人來看這段婚姻都會覺得，這對夫妻已經走不下去了的程度」。

綜合以上來看，拿金額不大的三倍券要成為離婚的理由，實際上是有困難的。

Photo Credit: 中央社

最終新聞報導中的夫妻沒有離婚，還獲得熱心議員的金錢協助，算是圓滿收場。然而，彼此可以趁此機會理出金錢上的共識，不論是小孩學費、買車買房，都是人生大筆的開銷，收入不豐又沒有共識的情況下，就很有可能是未來離婚的未爆彈，對小孩而言，父母時常吵架也不是一個很好的成長環境。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航