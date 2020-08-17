中興紙廠百年風華：美軍轟炸的歷史遺跡，蛻變為宜蘭羅東的文創中心

文：內容力｜韓正誼

在今日的中興文創園區內參觀時，有沒有注意到巨大的「蒸煮室」後方，還有一處廠房，而該廠房整面牆上有著許多大洞，洞口放有說明製紙流程的鐵雕藝術呢？那麼你看到的正是整個園區內，最老的主要製紙區域──造紙機房與抄紙室。過去紙廠就是在這裡將紙漿匯聚一處，並提供給工廠內的一號與二號抄紙機，從日治時期持續生產紙張至1990年代。

這地點目前也是園區幾個還未開放的區域。正是這樣一處只能從牆上洞口窺探內部，略帶神秘感的建築物，紀錄下當年中興文創園區的前身──台灣興業株式會社的羅東工廠，在第二次世界大戰期間，遭受美軍轟炸的重要歷史遺跡。

Photo Credit: 中興文創園區網 抄紙室的外牆破洞上，用鐵雕藝術說明著造紙流程

美軍對紙廠的轟炸攻擊

1941年12月7日，因日軍偷襲珍珠港，美國對日本宣戰，而台灣當時屬於日本帝國的殖民地，也自然成為美國攻擊的目標。1944年美軍在太平洋戰場上反攻，取得馬里亞納群島，以及菲律賓的雷伊泰島，使美軍得到了長程轟炸機的補給基地，而這轟炸範圍，正是日本帝國「境內」的殖民地台灣與母國日本，同時因該年的「菲律賓海海戰」、「台灣近海航空戰」中，日軍的空軍幾乎被消耗殆盡，美軍可說幾乎能毫無阻攔以空軍攻擊日本帝國全境。

1944年下半年，美軍投下約800噸的炸藥，但到了1945年初，因馬里亞納群島的機場完工，美國從3月9日至19日的10天內，投下10萬噸炸藥，同年7月更是成長到3月的3倍以上。而在這段時間中，台灣全境幾乎全數遭到美軍的轟炸。

美軍的轟炸從最初專門攻擊港口、機場與軍事工廠，到後來範圍擴張至各地小型軍事與工業設施，甚至是一般住宅。1945年終戰之前，美軍再度轟炸宜蘭，當時台灣興業株式會社的羅東工廠正在製造水泥袋，因此大量女工、童工在造紙機房與抄紙室內，正努力趕工將好幾層紙逢在一起，做成耐重的水泥袋，而炸彈就突然從天空掉落，造成11人死亡，多人重傷，至此製紙工廠內部也因屋頂、牆面被嚴重損壞，至今鋼衍架上都還留有爆炸時的彈孔。然而，即使如此，紙廠並未停工，搭起帆布棚繼續進行紙產品的製造。

為什麼攻擊紙廠？

紙在當時，其實是一種軍需品。紙在戰爭中的地位，與金屬、石油、橡膠、塑膠一樣，都是戰爭必需品，甚至若沒有充足的紙或紙漿，戰場將會因為缺乏地圖、武器設計藍圖、傳遞指令或數據的紙條、砲彈的推進器（當中很大一部分是由紙漿做成），而退回冷兵器時代；同時，因為當時還未發明塑膠袋，所有物品的集中包裝，如：軍糧、水泥袋等，包裝材料也是由紙來製成。

沒了紙，這些物資也難以進行有效的運送。因此在第二次世界大戰中，紙是不可缺少的物資。這也使羅東工廠到終戰前夕，依舊被要求繼續造紙，生產更多軍需紙用品。而位在二結的台灣興業株式會社二結工廠（今日興中製紙公司所在處），其東北角靠近製糖工廠的位置也遭到美軍空襲。

今日的紙廠

時至戰後初期，因中興紙廠在第二次世界大戰中，受損的部分較當時台灣其他紙廠少，機械設備保存算完整，很快就復工，並被政府視為新聞紙、戰爭宣傳用紙的指定紙廠，受政府控制，再加上接受美援，以及白色恐怖的政治局面，紙廠中的二戰時期傷痛，鮮少被人提及，至今依舊沒有設立相關的紀念碑，這些戰爭傷痛似乎就這樣慢慢消失在時光中。

陪伴羅東人度過近百年的中興紙廠，在開放市場的壓力下，於2001年關閉，經過10多年的廢棄後，2013年由「中興文化創意園區」管理，希望將工廠發展成為宜蘭當地的文化創意中心。然而在充滿創意、在地生命力的文創產品於此處逐漸扎根、發展、茁壯之時，這些紙廠所曾遭受的創傷、曾扮演的歷史要角，也不會被忽視，使更多民眾知道這打卡景點背後，還存在這麼多故事。

參考資料

《中興造紙 百年風華》紀錄片放映資訊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航