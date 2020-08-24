泌尿科醫師簡介「導尿管」：什麼情況需要放？不小心扯出來了怎麼辦？

在泌尿科所有的管路之中，導尿管應該是大家最熟知的。泌尿科的門診前面，坐著一排排身上帶著尿袋的老人，應該是很多人對於尿管和泌尿科的刻板印象。到底為什麼要放尿管？尿管是怎麼放的？放了尿管要怎麼照顧？尿管又有幾種呢？讓鳥科學先生來替大家解答。

為什麼要放尿管？

直覺的想，會覺得放尿管一定是尿不出來所以需要放。的確這是大部分病患所遇到的狀況，但是除此之外一些特殊的狀況醫師也會建議暫時放置導尿管：

膀胱相關手術後：膀胱手術像是膀胱腫瘤刮除或是膀胱的切片手術，手術後為了監測出血的狀況和讓膀胱休息會放置導尿管。而且通常會放三通道的導尿管，一個通道會不停地灌入生理食鹽水，另一個把膀胱的尿和生理食鹽水引流出來。

攝護腺手術後：攝護腺手術如果是攝護腺肥大的刮除，一樣會放導尿管來監控出血的狀況，比較特別的是手術後當天，我們都會把尿管拉緊，利用尿管前方的水球壓迫攝護腺來止血，這樣做常常會有下腹不適的感覺，但是為了減少出血的機會只好忍耐了。這種狀況的導尿管會放置2～4天左右。另一個常見的攝護腺手術是攝護腺的全部切除（現在通常是達文西手術），這種狀況放置導尿管主要是要讓膀胱和尿道吻合處的傷口可以順利癒合，一般來說會放10天左右。

血尿嚴重時：血尿的狀況比較嚴重時，膀胱可能會形成血塊造成尿道的阻塞，這是後也會放置三通道的導尿管。一方面可以沖洗膀胱減少阻塞的機會，一方面可以監測出血。

尿管有哪幾種？

尿管可以依照材質分成矽膠、橡膠，或是依照管腔的數量分成單導管（單腔）、雙導管（2 way foley）或是三導管（3 way foley）。

單導管主要的功能是單次使用，尿管不會留置在身上，所以構造簡單就是一根像吸管一樣的中空管子。雙導管或是三導管目標都是為了讓尿管可以停留在身上一段時間，所以末梢會有一個類似氣球狀的固定水球。每當要固定的時候，醫護人員就會用針筒打水進入讓水球膨脹，方便固定尿管在膀胱內。

尿管要怎麼選擇？

導尿管的選擇方式主要受兩個因素影響，第一是預期要放置的時間。一般來說如果預期放置的時間在兩週以內，會選擇標準橡膠材質的導尿管。如果預期放置的時間超過兩週以上，可以選擇使用矽膠材質的導尿管。因為矽膠材質比較不會有菌落附著，可以減少因導尿管而引起的泌尿道感染。

第二個因素是目標，如果只是單純導尿就會選擇使用雙腔的導尿管。如果可能會有血尿的情形就會選擇使用三腔的導尿管，來沖洗膀胱預防血塊的形成。

下面是鳥科整理的大原則，實際還是要看醫師的決定。

Photo Credit: 鳥科學先生

放導尿管的方法，可以看這個台北榮總的教學影片：

放了尿管之後要怎麼照顧？會不會有併發症？

很多病人聽到要放置導尿管，都會露出無比驚恐的表情：「蛤，導尿管？會不會痛？以後怎麼生活？不能洗澡嗎？要怎麼大便？」

其實鳥科大是最有資格可以回答這個問題的人，因為我被裝過三次尿管。

放置導尿管會有點不舒服，尤其是在尿管通過攝護腺的那一瞬間，但是其實這種不適在尿管固定好之後，就不太會有什麼感覺了。平時裝著導尿管可以洗澡，因為全套都是防水的。如果有外出需求，也可以跟護理人員要求或是自行購買小腿尿袋（標準的尿袋是兩公升大小，小腿尿袋約500 c.c.可以綁在腿上），加上穿著長褲之後，其實外觀都看不太出來。

小便的部分就不用特別理它，因為會自然流出到尿袋裡面，排便就照平常的習慣就可以。

導尿管裝置好了之後，護理人員會把尾端的部分固定在大腿上避免過度晃動造成不舒服。一般在醫院會用紙膠帶，如果長期使用導尿管的話，可以考慮購買綁帶或是用嬰兒紙膠帶來進行固定，比較不會造成大腿皮膚的傷害。平常可以一到兩天更換尿管貼在大腿上的位置。平常的時候注意不要拉扯到管子就可以了。

常常有人會問，那裝了導尿管之後是不是以後都會依賴？答案是不會喔（是的話鳥科大應該都是裝著尿管看診的）。大部分需要長期裝置導尿管的病患，都是因為膀胱本身的問題而導致需要長期放置，不是尿管造成依賴。絕大多數的人尿管都短期置放，在治療完成之後都可以順利移除。

導尿管放之後常會遇到的狀況

尿管有血尿怎麼辦？

有時候不小心拉扯到尿管，可能會造成泌尿道粘膜破皮出血，造成尿管有點粉紅，或是在比較嚴重的狀況會看到尿管變成深紅色。大部分的狀況只要多補充水分，讓尿液量增多沖洗受傷的粘膜，血尿的情況都會漸漸改善。

只有兩種狀況需要趕緊回診：

血尿顏色濃到不透光的情況。判斷的方式可以用手指頭墊在尿管透明部分的下面，如果還可以看得到手指頭就不需要緊急回診。 如果血塊或是髒東西塞住導尿管，就可能會有大量尿液從尿道口滲出，或是下腹部明顯的脹痛，這時候就會建議儘速回診解決阻塞的問題。

Photo Credit: 鳥科學先生 尿管可以透光的血尿

放了尿管還是有點滲尿怎麼辦？

這個問題其實連不是泌尿科的醫師，都常常不知道該如何處理。那要怎麼處理呢？要看滲尿的程度。些微的漏尿是正常的狀況，因為尿管和尿道不會百分百密合，當膀胱壓力比較大的時候，就會有些許的尿液從縫隙中滲出，只需要使用護墊或是尿布就可以了。

如果漏尿的程度嚴重到會整件褲子都濕掉，或是兩個小時內就需要換超過一片尿布，那可能需要提前回診確認是否有異物阻塞尿道了。

把尿管扯出來了怎麼辦？

尿管都會有水球固定在膀胱（見前面的圖），其實是不容易扯出來的，有時候是長輩因為譫妄所以去用力拉扯尿管，或是尿管的水球破掉所以自然掉出來了。如果發生這樣的狀況，建議到住家附近的醫療機構重新放置喔。

會痛怎麼辦？

其實尿管放好之後，大多不會有什麼感覺。如果會覺得不舒服，可以調整尿管黏貼在大腿的位置看看，或是服用一點簡單的止痛藥就會改善了。

發燒了怎麼辦？

通常長期放置尿管的人，可能會有細菌卡在尿管上造成感染，如果有定期回診，或是請長照護理到家裡定期更換尿管，就可以減少這方面的問題。如果不幸還是有發燒的情形，就請儘速回診治療喔。

結論

很多人都對於放置導尿管非常的懼怕，但是其實並沒有像想像中的那樣不舒服，外觀的問題也可以利用小腿尿袋來克服。重點是小心護理、定時回診才可以及早移除尿管喔。

原文標題：[那先年我們一起放進去的“管”] — 導尿管

本文經鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航