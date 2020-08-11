美國人或拿綠卡也沒用？傳川普政府計劃新措施，被懷疑染疫的美國公民或永久居民不得入境

川普政府現在正制定新規定，針對有感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）可能的美國公民或綠卡持有者，邊境海關官員有權不放行入境，代表即使是美國人也可能回不了國。

《紐約時報》昨（10）日率先報導此消息。據該報取得的草案內容，這項措施奠基於現有法律賦予美國疾病防治中心（CDC）保護國家的權力，若官員合理懷疑任何入境者曾暴露於感染風險、或者已經染病，有權不允許其入境。新措施似乎適用於所有入境點，包含機場和美國南北邊界。

草案明確指出，行使這項規定時必須採取適當的手段，確保不侵犯憲法保障美國公民和合法居民的權利，也強調只能在維護公共衛生、不得不為之的罕見狀況下，才能採取這項命令。不過，草案似乎沒有詳細規定效期，不確定美國公民或合法居民必須在境外待到何時才能回國。

今日也有官員向《路透》證實這項措施正在研議中。該名官員表示，目前還未定案，內容可能會再更改，預計不會在本周就發布或實施。

墨西哥醫療負荷逼近極限，美國人回國就醫

若確定推出這項新措施，受影響最大的是美國南部與墨西哥交界，當地有許多美國人和綠卡持有者經常往返，有些人甚至是在美國工作、但居住於墨西哥，每天來回兩國。《紐約時報》指出，草案也提到墨西哥疫情嚴重，醫療系統負荷過大，讓美國公民和合法居民不得不紛紛返回美國就醫。

據約翰霍普金斯大學數據，全球感染武漢肺炎人數已超越2000萬人，美國和墨西哥分別是全球死亡人數第1和第3多的國家。截至台灣時間今日中午，美國確診者累計共509萬人、逾16萬人死亡，皆是世界之首；墨西哥近49萬人感染，其中約5萬3000人死亡，僅次於巴西、略多於印度。

Photo Credit：AP / 達志影像 墨西哥查爾科鎮（Valle de Chalco）為武漢肺炎病故者新挖的墳塚區。

有法律專家質疑川普政府這項新禁令是否合法，即使只是暫時的。美國公民自由聯盟（ACLU）移民權力專案主任賈德瓦特（Omar Jadwat）質疑，川普政府是以疫情為藉口，接連推出入境限制，打擊尋求庇護的中南美洲移民，而國內防疫表現仍令人大失所望。

更讓移民權利組織擔憂的是，這些疫情期間實施的入境限制，很可能像物價一樣漲了就回不去，即使疫情過後也不會解除。

《紐約時報》引述今年稍早1個判例，華府地方聯邦法院法官沃夫（Carl J. Nichols）舉伊波拉病毒為例，詢問代表政府的律師，根據公共衛生法，如果墨西哥爆發伊波拉出血熱疫情，CDC是否有權禁止所有人從墨西哥入境美國。

政府律師表示，法律條文裡指的是所有「人」，包含公民或非公民，因此確實可以。但法官認為這樣的權力過於廣泛，當時並沒有做出有利政府的判決。

因此川普政府這項新規定仍有法律爭議，而《路透》詢問CDC看法，但未獲回應。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡