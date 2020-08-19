《一個司法心理學家的告白》推薦序：這些重刑犯是否惡貫滿盈或凶殘可怕？

文：陳若璋（慈濟大學與東華大學臨床心理學退休教授）

【推薦序】他們是否惡貫滿盈或凶殘可怕？

商周來函希望我為本書寫序，我心中大驚，這不是幾年來我一直期許自己要寫的一本書之書名，現在竟被別人捷足先登了！

帶著好奇和渴望，快速閱讀這本書，大腦儲藏記憶的海馬迴及負責情緒的杏仁核不斷地被攪動，一幕幕深藏的記憶似跑馬燈奔馳，情緒也隨著記憶的影像跳躍在興奮、期待、哀傷、憤怒當中。

我和本書作者一樣，也是個女性司法心理學家，在台灣可以說是第一人；本書作者在英國此領域工作了二十年，而我則有三十八年的經驗。

本書作者提到，進入此領域是在一九九六年夏天，因到英國韋克菲爾德監獄參與研究，訪談在此監中曾性侵並殺害女性受害者的犯人，用於書寫一本手冊，而引發她進入此領域的興趣；而我則是一個意外，早了她十四年，一九八二年，我在美威斯康辛大學修讀博士班時，須到當地的精神病院（Mendota mental hospital，我常戲稱為「夢到他精神病院」）實習一學期，由於我的督導是性罪犯（sex-offender unit）病房之主任，因此我跟隨他進入病房實習。

該病房隸屬於醫院的司法病監（Forensic unit）一部分，而司法病監的病人是那些犯了法，但法官認為他們需要的是治療而非懲罰的犯人。當時「性罪犯」病房，關了三十至四十位性罪犯，他們分類為強暴犯、亂倫犯及戀童症等三類型。此實習經驗，對我而言是人生的震撼，因在我的成長過程，台灣只將強姦犯定位於是色瞇瞇的邪惡男人，意思是他們是「壞人」，非變態；反而對受害者大多缺乏同情心，社會大眾極易去指責，強暴是由於這些受害者的衣著暴露、行為舉止不當，因而勾引了這些邪惡男人所引發的。

此經驗改變了我原有的認知，對性侵案件有了全新的想法與體悟。在性罪犯病房的學習，首先是讓我瞭解到，不同分類的性罪犯，其實是有不同的生長背景，其生長背景的差異，塑造了不同的危險因子，也就是說不同類型的性犯罪是由不同的病理因素造成；而不同類型的性罪犯，會選擇不同的犯罪手法及不同特質的受害者。醫院提供的學習，在於教導工作人員首先要明瞭各式各樣病人╱罪犯會犯罪的病理原因，對病理的相關概念有所理解後，才能為這些病人╱罪犯提供最有效的心理治療。

「夢到他精神病院」之性罪犯治療方案，是每週進行五個整天，其中包括了各式各樣的治療法，每項活動都深深吸引我，因此，原只需在此醫院完成一個學期的實習，最後我共留在醫院兩年。這個實習經驗讓我真正體驗及參與到書本所說的各式心理治療理論及技術，最棒的是要將這些理論應用到這批最難治療、最具挑戰的群體上。這個經驗開啟了以後我對司法心理學的認識與興趣，也意外地展開了我近四十年的司法心理學生涯。

取得博士學位後，回到台灣在台灣大學、清華大學任教，卻意外地開創了婚暴婦女的服務及預防方案，這在當時的父權社會算是很前衛的創舉，包括幫助政府結合法律、醫療、警政，為暴力的兩造建立處理制度，直到一九九七年政府正式成立「家暴性侵處理委員會」，我才逐漸減少這方面的參與。也因為上述的服務，我再度接觸性侵的受害者與加害者，在當時，這方面的制度與處遇也是全然荒蕪，我不僅要向社會大眾宣導性侵對受害者與其家屬造成的影響深遠，還須再度與政府各個部門奮戰，說服他們加入處理行列，這是一件不容易也極為辛苦的工作。

我曾在一九九○年極度挫折後，遠離台灣回到美國華府的聖伊莉莎白醫院（St. Elizabeths Hospital）擔任心理師，但又因職務所需進入該醫院中最早且最有名望的司法病監（John Howard unit），以心理劇的方式治療各式各樣的犯人，這經驗又再度燃起我對司法心理學的熱情與興趣。之後的二十年，我雖人在大學任教，仍挪出許多時間協助政府單位、獄政體系制定性侵相關的法律，以及性罪犯處遇流程與內涵，我自己也多次進到監獄與社區中，與性侵犯面對面地直接進行處遇治療工作。

在一九九○年到二○○五年間，不知道有多少次本人帶領一批又一批的台灣醫療團隊，包括精神科醫師、心理師、社工師等進入美國東、西、北部的監獄，參觀、學習與討論。記憶中，多少個夜黑風高、寒風刺骨的夜晚，我們須早早起床，披星戴月地開數小時車程，趕赴美國不同的監獄學習。

進出美國監獄的過程比台灣監獄複雜驚悚多了：美國東、西兩岸大監獄，經常接管三、四萬名罪犯，從輕度到極為嚴重的犯罪，其犯罪比台灣嚴重且殘酷多了，由於過去這些監獄皆有犯人對工作者挖其眼球、割其皮膚，偽裝成工作人員後蒙混出獄；因此，進出監獄就發展出許多儀式，諸如先進入密閉艙，透過X光掃描、檢查是否身上隱藏著不應進入監獄的物品，同時也須檢驗進出人員的瞳孔、皮膚是否真屬於該名工作人員。

在監獄進行處遇時，氣氛也比台灣肅殺多了，只要風吹草動，獄卒就會帶著警犬進入工作室，要求可能的暴力犯人趴在地上接受警犬的搜查。記得千禧年後，我曾在佛蒙特州（State of Vermont）的監獄工作了四個月，也曾像本書作者一樣，被犯人威脅過，但由於工作夥伴們都非常有經驗與專業，被威脅後並未特別感到驚恐。

我這些年仍有機會對犯人提供直接服務，並督導那些為犯人提供處遇的工作人員，以及提供工作坊訓練新進人員。但我越來越感覺現在的工作者不像我們當年，充滿學習的熱忱並願意認真奉獻，許多人通常只是為了賺錢、多份收入，比較感受不到他們對這份工作的尊重與對犯人的同理。

和本書作者一樣，我這幾年也常從事的另一項司法心理工作，是參與國內重大刑案凶嫌的精神狀態鑑定，從一九九○年代至今，我所參與的案件不下數十件，廣為人知的有：陳金火謀殺女保險員案、江國慶冤死案中受害女童可能之凶嫌、砍殺小燈泡案的王景玉、到台大宅王殺女友案等等。

從事司法鑑定時，從審閱卷宗、檢視犯罪照片、訪談犯人與其家屬及受害者之相關人士，往往一個案件就需處理長達四、五個月。進行鑑定時，也非僅是訪談犯人、整理資料，其實是需要有個鑑定架構來引導所有的步驟，而我的步驟包括瞭解犯人的過去成長史、家人互動下而形成的人格特質，以及犯案時是基於哪種壓力而觸發了他人格特質中的這些危險因子。另外，鑑定當時，鑑定者需再一次詢問該名犯人，犯罪後他現在是如何去覺知與看待他的犯罪行為，以瞭解他是否有真實的悔意。

因而，一份完整的司法鑑定報告應涵蓋：被鑑定者的過去史、犯罪歷程（如犯罪手法及行凶過程等），以及被鑑定者當下的心理狀態，最後佐以可預測再犯的量表分數來綜合論述：這位被鑑定者未來對社會的威脅性、再犯性及矯治的可能性為何。因此，司法鑑定並非僅憑被鑑定者是否當時患有精神疾病就可論斷其是否能夠免責，即使該名被鑑定者在犯行當時似有罹患精神疾病，仍須繼續判斷該疾病導致了多少認知╱理性缺損，以致他無法知曉該行為係屬犯罪行為。所以我的一份司法鑑定報告至少七、八十頁。

因而，我在閱讀本書時，也被勾起許多過去進行司法鑑定時的記憶與情緒，也聯想到最近吵得沸沸揚揚的台鐵殺警案，其凶嫌因患有思覺失調症而在一審時獲判無罪，引起多數民眾的憤怒，實在讓我感到傷心絕望，以我的眼光，此案件中，對凶嫌施以精神鑑定的精神科醫師和判其無罪的法官都應各自重打五十大板。

精神科醫師應被責難的問題在於，就如我前述的，並未認真遵循司法鑑定應有的程序，僅呈現該凶嫌患有思覺失調症，而未詳實考慮前述所提及的各種觀點加以深入判斷該凶嫌在犯行前後不同階段的心理狀態，以及該疾病會如何影響其認知╱理性判斷的缺損程度和威脅社會安全的風險為何。這些皆顯示多數精神科醫師在這個領域的訓練及學養是不足的。

而法官應被責難的問題在於，不能因鑑定者提及凶嫌為思覺失調症，就免其刑責，應多方考慮我前述所提及的內容與條件，而做其刑度的判斷，不應因精神科醫師背書就便宜行事免責之。若此邏輯行得通，那殘殺小燈泡的凶嫌同樣患有思覺失調症，為何卻獲判無期徒刑，這不就反映出法官們經常具有的雙重標準或政治考量？更令我氣憤不已的是，我曾以兩個重大刑案對百餘名檢察官及法官，提供教育課程不下數次，並訴說上述司法鑑定其涵蓋之內容及步驟；尤其在某一課程中，我曾以某一重大刑案之凶嫌為例，解釋被鑑定者可能在其辯護律師的教唆下，會操弄心理測驗及衡鑑，而起訴之檢察官及判刑的法官須謹慎區辨及應對之。

但上完教育課程後，其法官仍對該名心狠手辣且預謀犯案的凶嫌從輕量刑，令我錯愕不已；我也曾為此事奔走、演說，甚至面呈司法院長，上陳我對該名凶嫌可能對社會的安全有威脅的憂慮，結果僅得到院長令我傻眼的回應：「陳教授的意見極好，我們存查。」

因此，這些年來，當有人問我和這些重大凶嫌工作的感受為何，他們是否惡貫滿盈或凶殘可怕？我在從事司法心理工作時是否會感到緊張或害怕？我真想回應：「我覺得即使所謂惡貫滿盈的犯人，我都看到其良善的某些面向，反倒是與所謂『人道律師』或『人道法官』工作時，更讓我感到挫折與害怕！」

書籍介紹

本文摘錄自《一個司法心理學家的告白》，商周出版

作者：凱莉・戴恩斯（Kerry Daynes）

譯者：高忠義

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揭開「犯罪」的神祕面紗，「惡」其實離我們並不遙遠，

瞭解犯罪行為背後的心理過程，才能在罪與罰之間取得平衡。

「請告訴孩子我愛他們。」女子舉起扳手朝酒醉的家暴丈夫用力砸下去；

壓抑的憤怒長成有毒的刺，男子瘋狂毆打前雇主，舉槍轟掉自己半張臉；

思覺失調的弟弟相信哥哥被惡魔附身，刺了對方背部兩刀造成致命氣胸；

被女友嘲笑憤而出手攻擊的少年，淪為掠奪型的跟蹤騷擾慣犯……

所有犯罪都是人所犯下，對象也是人，司法心理學把心理學的科學方法運用在司法程序中的當事人，探究其心理現象的發生與發展。司法心理學家除了針對犯罪行為進行評估報告作為審判依據、協助犯罪者改變行為，也會建議人們如何安全地回應各式極端行為。

本書是作者身為司法心理師的經驗，透過如人生劇場般的真實案例，以及與當事人交手的日常，檢視犯罪行為的不同樣態，反省我們社會對所謂「瘋子」或「壞人」的標籤和妖魔化，如何使整個刑事司法與矯治體系陷入岌岌可危的窘境。目的是希望更深入檢視極端行為的成因，同時呈現出每個人受犯罪影響的方式都不同，不論加害者或被害人，他們都有自己的故事。預防永遠勝於治療，只要有更多的理解與溝通，我們就能創造新的開始。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航