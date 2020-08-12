聞不到氣味嗎？「嗅覺障礙」成新冠肺炎關鍵症狀

文：余昊璋醫師

著名動畫《鬼滅之刃》裡面的男主角炭治郎，是一個擁有敏銳嗅覺的人，不僅可以靠嗅覺來察覺敵人，甚至可以聞出敵人的招式、同伴的心情，是主角極為倚賴的重要感官。現實生活中，嗅覺不但是人們「食之有味」的主因，更是有助於「趨吉避凶」，幫助察覺危險（瓦斯、火燒）、避免吃到過期腐敗食物等。

嗅覺障礙，最常見的原因有以下：

鼻竇炎、鼻瘜肉、鼻過敏 上呼吸道感染後 頭部外傷 老化（近半數的人60歲以後嗅覺會逐漸退化）

此外，嗅覺衰退的症狀可以用來識別風險人群，發現早期認知障礙和阿茲海默症的患者。

但相較於視覺、聽覺等其他五感，嗅覺障礙對生活的影響較小，所以有關嗅覺的重要性似乎較被忽視。然而，隨著「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）的出現，高比例的嗅覺障礙引起了醫學界的高度關注。

去（2019）年年底新冠肺炎在中國武漢爆發，醫學界的注意力大多集中在發燒及呼吸道感染重症上。2020年2月，開始出現新冠病人有嗅覺障礙的病例報告；到了3月，英國及美國的耳鼻喉科醫學會，示警將嗅覺障礙列為新冠肺炎的症狀之一。

此後關於此症狀的研究紛紛出籠，2020年5月，有篇統合分析的文章（The Prevalence of Olfactory and Gustatory Dysfunction in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-analysis），集合了共10篇論文、1627名患者，含亞洲歐美共九國，整理出在新冠肺炎的病人中：

有52％出現嗅覺障礙，43％出現味覺障礙。

嗅覺症狀優先於其他鼻竇症狀出現，有8成患者在尚未出現鼻塞、流鼻水前就有嗅覺障礙了。

其中一篇研究指出，新冠肺炎病人中，有三分之一最初的症狀就是嗅覺障礙。

之前新冠病毒被認為是呼吸道的病原體，但比起其他呼吸道病原，似乎更容易侵犯神經。可能在鼻內感染後，影響嗅覺，並通過嗅球侵入中樞系統。

根據目前對新冠肺炎的了解，在發病前2天就有傳染力，在症狀出現前傳染力達到高峰，發病後10天就較不具傳染風險。因此及早篩檢出疑似病例是防疫的重點，嗅覺障礙成了早期發現疾病的關鍵症狀。

之前日本就有一病例是吃拉麵時感覺味道變淡，才進一步被檢驗出新冠感染。至於近日採檢確診陽性的比利時工程師，之所以暫時無法判斷是本土個案或境外移入，也是考量到該個案於3月在比利時，便已出現嗅覺障礙的症狀，可能當時已經受到感染。但這點還需疫調追蹤其接觸者，感染源尚待釐清。

原本解封後的平靜生活受到了擾動，除了呼籲大家持續戴口罩、勤洗手、保持社交距離，也要多注意自己的嗅覺是否正常。可透過每天喝的咖啡、常常吃的咖哩、衣櫥內的樟腦丸或種植盆栽聞聞花香。一方面自我檢測，落實防疫新生活，另一方面，刻意去感受各種氣味，透過這樣的嗅覺訓練，也可以減緩嗅覺的退化。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航