《十大歷史謎團》：赤壁、淝水兩大渡江之戰，主攻的一方根本沒有船？

文：郭箏

【赤壁之戰在打什麼？】

1

講到三國時期的大會戰，當然以赤壁之戰最為人津津樂道。

《三國演義》就數這一段寫得最好，京劇的《群英會》也夠精采，從諸葛亮舌戰群儒，蔣幹盜書，周瑜計殺蔡瑁、張允，草船借箭，龐統獻計連環船，曹操橫槊賦詩，孔明借東風，周瑜打黃蓋，直至華容道關羽義釋曹操，連台好戲，眾英雄輪番上陣，虎虎生風，決無冷場。

其實，赤壁之戰的重要性遠不如曹操與袁紹的官渡之戰，那才是改變歷史走向的大會戰。

《三國志》對赤壁之戰著墨不多，〈武帝紀〉（也就是曹操傳）中寫道：「（曹）公至赤壁，與（劉）備戰不利，於是大疫，吏士多死者，乃引軍還。」是曹軍水土不服或傳染病盛行，打敗了曹操。

〈先主傳〉（也就是劉備傳）中寫道：「與曹公戰於赤壁，大破之，焚其舟船，先主與吳軍水陸並進，追到南郡時又疾疫，北軍多死，曹公引歸」。是劉備先打敗了曹操，然後才發生傳染病，〈孫權傳〉的記載也差不多。

〈周瑜傳〉記載得最詳細：傳染病先已開始流行，黃蓋見曹軍的船艦「首尾相接」，建議用火燒，先遣使詐降，誘使曹軍放鬆警戒，然後「放諸船，同時發火，時風盛猛，悉延燒岸上營落，頃之，煙炎漲天，人馬燒溺死者甚眾，軍遂敗退」。後來《三國演義》根據的就是這段記載。

《英雄記》的記載則是：「曹操進軍至江上，欲從赤壁渡江。無船，作竹椑，使部曲乘之，從漢水下來出天江，注浦口。未即渡，周瑜又夜密使輕船走舸數百艘燒椑，操乃夜走。」曹軍無船，只得作「竹椑」（竹筏），竟想用這種船橫渡長江做登陸戰。

2

先不說什麼水土不服或傳染病，反正已無法考證詳實。

《三國志》與《英雄記》最大的矛盾在於，一個說曹軍有船，而且「首尾相連」；一個說曹軍沒船，只能做竹筏。

我認為，這兩個記載都對，但都不是重點，重點在於，曹操根本不想打這場仗。

怎麼說呢？

曹操大舉南下，意在荊州，而非長江對岸的東吳。

荊州的軍閥劉表老弱多病，曹操當然不會錯失良機，他才一出兵，劉表就病死了，繼任的次子劉琮幾乎立刻俯首稱臣。曹操兼程疾進，殺得在荊州閒散了八年的劉備措手不及，唯一的活路只有聯合東吳。

曹操沒費什麼力氣就得了荊州，於願已足，他寫了封信給孫權：「近者奉辭伐罪，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬眾，方與將軍會獵於吳。」

曹操文筆頂尖，整封信不帶一絲殺氣，他知道孫權愛打獵，所以「我只是想到江南跟你一起打一場獵而已」。帶著八十萬水軍來打獵，氣派不？

這時孫權只有二十六歲，在曹操眼裡根本是個小孩子，他寫這封信的目的只是虛聲恫嚇，如果嚇著了孫權，當然就賺到了；嚇不著，只不過浪費幾滴墨水，又有何妨。

他所謂的八十萬水軍是什麼東西？全都是剛剛歸降的荊州水軍，沒有一艘船、一個水手是屬於他的。

所以我剛才說，《三國志》記載曹軍有船也對，《英雄記》記載曹軍無船也對，有船是荊州的船，無船是曹軍自己沒船。

曹操久在北方，從未打過水戰，手下也沒有半個水軍，他首度南下至江邊，就想利用剛剛投降的荊州水軍，發動他完全不熟悉的渡江登陸大作戰？

我們要知道，水戰跟陸戰完全不同。陸戰戰場上通常會用的策略是，把新近歸降的部隊派去打頭陣，另有一隊監軍緊躡在後，如果降軍懷有貳心或作戰不力，後頭的監軍部隊就先把他們殺了再說；對面的敵軍攪不清楚狀況，自也會迎頭痛擊，降軍就成了夾心餅乾。在這種狀況下，降軍只有拚命死戰一途。

但在水戰戰場上，這套策略可就用不上了，尤其曹軍並無屬於自己的水軍。荊州降軍若不想幫曹操打仗，船艦出了港灣，或做鳥獸散，或投奔對岸，有誰管得住？

曹操若在每艘船艦上派一小隊監軍，船到江心，這隊不識水性的旱鴨子可就都成了江中魚蝦的大餐。

再者，陸上的指揮官有大群親軍簇擁護衛，一旦上了船，親軍也無用武之地，這船起了叛變，那船只能乾瞪眼，所以曹操豈敢登上由荊州水手控制的船艦？

曹操不信任荊州水軍，另外派了自己的人做竹筏，從漢水南下，但是這種竹筏面對慣於水戰的東吳，簡直如同小孩子的玩具，一捏就碎。

周瑜派黃蓋燒船，頂多燒了些荊州降軍，跟駐紮在岸上的曹軍有何關係？

《江表傳》記載，赤壁敗後，曹操又給孫權寫了封信，信上自我解嘲的說：「赤壁之役，值有疾病，孤燒船自退，橫使周瑜虛獲此名。」

的確，曹軍敗於傳染病的成分遠大於什麼火攻，就像Ｈ．Ｇ．威爾斯寫的《世界大戰》，最後是靠細菌打敗了外星人。

我已說過，曹操意在荊州，本就沒有想要攻打東吳，充其量只是前來勘查地形、嚇唬一下孫權而已。

自己沒船，打什麼打？曹操不是笨蛋，絕對不會做這種笨事情。

至於什麼蔣幹盜書，計殺蔡瑁、張允，草船借箭，孔明借東風，周瑜打黃蓋，關羽義釋曹操，全都是瞎扯。

3

曹操勘查完大江地形，才真正擬定攻擊東吳的策略。

翌年春天（西元二○八年、建安十四年），曹操率眾來到他的老家譙縣（安徽亳州），在渦河建造船艦、訓練水軍，開始了他攻打東吳的第一步。

這支水軍訓練了四年，逐步進逼，以合肥、巢縣為大本營，到了建安十八年春，才正式攻打東吳於「濡須口」。

這是史上第一次北方企圖大規模渡江進攻南方，但曹軍並未得逞，後來又嘗試了兩次，都失敗了。終曹魏一朝，雖然消滅了蜀漢，卻拿東吳一點辦法都沒有。

其後司馬氏篡魏，建立晉朝。東吳始終控制住長江上游的荊州，但晉朝卻控制住了更上游的蜀地。

水戰的基本戰略就是大船贏小船，占上風、占上游者勝。

曹魏早在占領蜀漢之前就定下了「先取蜀，作戰船，通水道，以順流之勢，水陸並進」的滅吳戰略，之後的晉朝便一五一十的按照這個方案在蜀地訓練水軍、建造艦隊，從西元二六三年開始，直到二七九年才準備就緒，耗費了十六年時光。

與此同時，兩國在荊州地區維持拉鋸，晉朝派羊祜為荊州都督，東吳以陸抗為鎮東將軍，與之對峙。

羊祜採取懷柔策略，雙方保持了多年和平關係，其實晉朝只是在拖延時間，讓蜀地的水軍壯大成熟。

晉朝派在四川的益州刺史王濬終於建造出一支超級艦隊。《晉書》記載，最大的船長達一百二十步，大約八十公尺，可載兩千人，甲板上以木為城，起樓櫓，甚至可以「馳馬來往」，「舟楫之盛，自古未有」。

以當時的條件而言，這麼大的船如何駛得動？風力、人力、獸力？還好這超級大船的終極作用只是順長江而下，不用考慮動力的問題，如果行駛在水平面上，恐怕只是個龐大的布景罷了。

西元二七九年，時機成熟，晉朝兵分六路，水軍是真正的主力，陸軍的東邊二路負責牽制護衛首都建康的吳軍，西邊三路攻打武昌、江陵，幫水軍掃除障礙。

東吳早已窺知晉朝的企圖，在江中布下了防線，以鐵鍊橫跨江面，水面下則暗藏了許多鐵錐。

王濬派竹筏先行，江中的鐵錐刺中竹筏，都被帶著走；竹筏上又有巨大的火炬，橫江鐵鍊攔住後，便點燃火炬，燒斷鐵鍊。

水軍「兵不血刃，攻無堅城」，就這樣輕輕鬆鬆的一路殺到建康，吳軍看見王濬的超級艦隊「旌旗器甲，屬天滿江，威勢甚盛，莫不破膽」。

吳國派出去迎敵的部隊一戰未交，望風而降，吳主孫晧也只得乖乖投降。

不得不提一下，晉朝在此戰中有個很奇怪的調度。晉朝的分派是，王濬率領的水軍從長江順流而下，通過建平（巫峽）之後，由陸軍西三路的指揮官杜預節制，來到建業後，由陸軍東二路的指揮官王渾節制。換句話說，晉朝朝廷從皇帝到大臣都認為水軍並非獨立的軍種，必須由陸軍掌控。

水軍竟要聽命於陸軍？很不可思議，是吧？在往後的一千多年裡，水軍可都還是同樣的命運。

習慣生活在陸地上的人類的觀念就是如此，美國的空軍也一直由陸軍管轄，直到一九四七年才正式成為獨立的軍種，這時第二次世界大戰早就已經打完了。

4

既然說到了史上第一次企圖跨越長江之戰，以及第一次北方吞併南方的晉滅吳之戰，就順便說一下也很著名的淝水之戰。

晉朝政權在北方沒能維持多久，因為三國時期的人口耗損太大，周邊的遊牧民族乘機往中原發展，晉朝被迫南遷，史稱「東晉」。匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等民族則在北方先後建立了十六個國家，史稱「五胡十六國」。

這十六國的疆域有大有小，歷史有長有短，其中最有名的一個大概就是發動淝水之戰的「前秦」了。

前秦是唯一一個由氐族建立的國家，經由祖、父兩代的經營，勢力漸強，苻堅於西元三五七年登基為帝，自號「大秦天王」。

在十六國諸多暴虐荒淫的君王之中，苻堅是個挺優秀的皇帝，寬厚平和，知人善任，內政修明，鼓勵生產，軍事上也頗有所得，滅了前燕、前涼，統一了北方，於是也想跟曹魏、晉朝一般，併吞南方。

既有百年前晉朝吞併東吳的成例可以遵循，苻堅便也於西元三七三年先攻占了大部分蜀地，但巴東地區（即今日奉節一帶）仍在東晉的掌控之內。

西元三八三年，苻堅認為時機已然成熟，一些希望建功立業、不知好歹的長安富豪子弟也一味慫恿，他便盡發北方之兵，「戎卒六十餘萬，騎二十七萬」，兵分五路，水陸齊進。

相較於當年晉滅吳，戰略部署乃出於多年的規畫，前秦這次可謂草率行事。

因為這五路軍裡面，有一路是河北方面的軍隊，還有一路更遠從涼州而來，結果淝水之戰都已經打完了，他們卻還沒到達前線；至於護衛總司令部的羽林軍則由那些從未打過仗、只會胡亂誇口的富家子弟所組成。

更重要的是，應該擔任此次大戰主角的水軍，居然完全沒有發揮作用。

水軍的統領是羌族的姚萇，不知為何，苻堅對他頗為信任，不但讓他都督益、梁州軍事，還封他為「龍驤將軍」，並告訴他：「朕本以龍驤建業，龍驤之號未曾假人，今特以相授」，可見器重他的程度。

但這支水軍在幹嘛？遍查史書，未見記載，好像根本沒有參戰。

追究起來，不外三個原因：

第一是東晉仍控制著巴東地區，精於水戰的晉軍阻擋住姚萇率領的水軍，使其無法順流而下。（這一點頗有疑問，因為如果曾經發生戰事，不論大小，正史總該會記上一、兩筆吧？）

第二是訓練不足，還未出兵就問題叢生。前秦跟劉備、晉朝一般，本都不會水戰，前秦此時占領蜀地才只十年，何時組建水軍不得而知，比起晉朝的水軍經營了十六年，應有相當大的差距。

第三是，姚萇根本在扯爛污，根本一兵未發！

姚萇這傢伙心懷叵測，對於苻堅外貌恭順、馬屁拍盡，苻堅才授他「龍驤將軍」，其實他心裡一直打著鬼主意，淨扯苻堅的後腿。淝水之戰敗後，趁著由各個種族組成的前秦大軍分崩離析，他立刻造反，建立「後秦」，並擒殺了極為信任他的苻堅。

後來他屢敗於前秦殘餘的部隊，便把苻堅的屍體挖出來毀屍洩憤，但過不了多久，又覺得自己老打敗仗是苻堅的鬼魂作祟，居然又在軍中樹起苻堅的神像，禱告說：「陛下當年賜與臣『龍驤』之號，言猶在耳，陛下雖已過世為神，也不要忘記這句話啊！現在為陛下立神像，勿記臣過，聽臣至誠！」

這姚萇簡直無恥、愚蠢到了極頂！

即便如此，戰況仍未見改善，他又把苻堅臭罵一頓，毀了神像，據說他後來屢屢夢見苻堅率鬼兵追殺他，臨死前還跪在床前不停的磕頭。

話扯得太遠了。總之，前秦沒了水軍這個主角，跟曹操一樣沒船，渡江之戰要怎麼打？

而且苻堅太過輕敵，以為東晉不堪一擊，把這場大戰當成了他的豪華狩獵之旅。他得到前線「賊少易擒」的情報，不等大軍會合，逕自帶著八千羽林軍，奔赴前線。

東晉的國防策略跟東吳差不多，以荊州兵團控制上游，北府兵團保衛首都。

名將劉牢之只率領了五千名北府兵北上迎敵，先在洛澗打敗了前秦擁有五萬兵馬的先鋒部隊，斬殺了其中的一萬五千人。

苻堅這時才覺得不妙，這群野獸比想像中的難獵啊？趕緊命令部隊緊臨淝水西岸布陣，阻擋由謝石、謝玄率領的晉軍。

謝玄遣使騙苻堅：「兩軍各據東西兩岸，這場仗要打到什麼時候？不如你們稍做退卻，讓我們渡過河來，再一決死戰。」

前秦軍遠道而來，後勤補給本是最大的問題，當然以速戰速決為上上之策，便答應了，並想乘著晉軍半渡時，以鐵騎衝殺。

我很懷疑苻堅的軍事才能，前秦的基礎是他的祖父苻洪、伯父苻健打下來的，他當上「天王」之後雖然打了幾場漂亮的大勝仗，滅了前燕、前涼，卻未必出於他的指揮。

他先小覷了晉國的兵力，又沒想到自己身邊的羽林軍是由當初攛掇他出兵的長安富家子弟組成，完全沒有實戰經驗。不知彼亦不知己的將領，不敗何為？

他一下令退後，這些富家子就以為己軍打敗了，驚惶失措，亂跑亂竄，弄得全軍跟著潰敗，自相踩踏，屍體蔽野塞川，死者十有七、八。

前秦是個由多種民族構成的國家，苻堅的氐族人數最少，以少治多，本就是一大隱憂，這次大敗，其他各民族立刻離心離德，一統北方的大帝國就此四分五裂。

其實，淝水之戰發生的地點距離東晉首都建康還有一百多公里遠，即使晉軍打敗了也不會有什麼重大影響，主因是前秦的水軍絲毫不見動靜。

《晉書》記載，捷報傳來時，宰相謝安還在別墅中下棋，聽得這消息，了無喜色，圍棋如故，只淡淡的說了句：「小兒輩遂已破賊。」

千古以降，大家盛讚謝安臨危不亂，處變不驚。

我倒覺得謝安沒什麼好怕的，當時他的心裡一定這麼想：「就算敵軍殺到江邊又如何？他們的船又沒來，理他們做什麼？老夫還是下棋要緊。」

最被後世之人津津樂道，赤壁、淝水兩大最著名的渡江之戰，都是主攻的一方根本沒有船，會不會太荒謬了？

書籍介紹

本文摘錄自《十大歷史謎團》，印刻出版

作者：郭箏

諸葛亮是第一個想建長江三峽大壩的人？

項羽火燒咸陽，是因為秦始皇陵中藏有十萬個厲鬼？

鄭和七次下西洋，卻過不了「鴻海」？

《水滸傳》的作者白天寫小說，晚上偷跑出去犯案？

怪俠小說家、知名電視電影編劇郭箏

上下千年縱深文字海，揭帝王將相、才子英雄的底！

他從小跟著史學家祖父陶希聖讀水滸、看三國，書櫃總有一整套二十五史坐鎮，長年潛泳於浩瀚書堆，通透正史與野史，總是能從文章的裂縫中看見「怪事」：有人漏說了什麼，有人瞎掰了什麼，讓斯文人變莽夫，好漢背上千年黑鍋，流氓混成了高貴的皇帝！

歷史的「真相」只有一個嗎？啟動根植於史料的想像，從秦漢一路解鎖到元明，謎團一個接一個蹦出：

義大利犯罪學家切薩雷．龍布羅梭指認劉備乃是「天生型罪犯」？

他的拜把兄弟大鬍子張飛其實是高帥文青？

元朝是歷史上的好萊塢時代？

春秋時代的編劇比現在的編劇更會灑狗血

劉備廣受軍閥歡迎，是因為他擁有一萬多輛超級跑車？

史上最荒謬的兩個笑話：赤壁之戰與淝水之戰

劉邦踢兒女下車的真相是……

謎題提示：

秦朝是怎麼滅亡的？

關鍵存亡之戰，才一統天下十二年的大秦帝國禁衛軍不見了，最後替秦王出征的是囚犯，指揮官竟是會計和牢頭！勇猛無敵的秦朝精兵去了哪裡？

劉備是什麼樣的人？

三國英雄輩出，劉備窩囊又老打敗仗，這個愛哭鬼憑什麼受愛戴？張飛的書法造詣深厚，白面無鬚，斯文秀氣；趙子龍才是體格魁梧，方面大耳的壯丁。

赤壁之戰在打什麼？

曹操本來根本不想打這場戰，號稱八十萬水軍，原來全都不是他的。那麼，他為什麼要打？

北宋為何瞬間崩潰？

北宋是中國歷史上最被看扁的朝代，疆域小、軍事弱，皇帝還被綁架。但宋朝文明程度遠遠超越前代，資本主義已萌芽，如繼續發展，很可能會是世界上第一個民主共和國。

本書特色

評點歷代王朝由盛轉衰幾場大戰關鍵，千古風流人物原來另有其人！

《赤壁》編劇郭箏破解赤壁之戰不為人知的真相

劉備長得像猩猩，張飛是白面儒生，施耐庵可能是變態殺人魔，鄭和的寶船不能航行？

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九