《緣命之間》：從「知命」到「制天命」，儒墨道法四大家對「命」所抱持的態度

文：王邦雄

本文專就先秦諸子的哲學觀點，來解析儒墨道法四大家對「命」所抱持的態度，與所顯發的智慧。

孔子講「知命」

第一個出場理所當然是春秋時代的孔子，他對「命」有深切的感受。他的弟子德行的代表人物冉伯牛身染重症，孔子前去慰問，就站在窗外，伸手拉住伯牛的手，說：「亡之，命矣夫，斯人也而有斯疾也，斯人也而有斯疾也！」孔子心痛像伯牛這樣的好人，竟也罹患這樣的重症，這是不合理，也不該發生的，這就是所謂的「命」吧！他的大弟子顏回，不幸短命死矣，「夫子哭之慟」，傷痛之極連說兩句「天喪予，天喪予」，說老天要毀了有待傳承下去的「道」。

所以他會說出近乎絕望的一句話：「道之將行也與，命也；道之將廢也與，命也！」大道能否行之於世，此中自有時代氣運的限制。不是「道之以德，齊之以禮」的人文教養就能扭轉。我們看孔子一生，雖「知其不可而為之」，最後直道而行的子路，在追隨老師的路上，仍不免要對著隱者人物說出了一段很悲壯的話，說我們師徒行道人間，講學不輟，「道之不行，已知之矣」，雖時勢不可為，我們還是要堅持理想，做身為儒者所應該承擔的事。

總說一句，「死生有命，富貴在天」，這是子夏引述孔子的一句話，人的死生，跟家族血統的遺傳基因直接關連，像心血管、血糖，甚至癌症，醫師診治時都會問家族病史，像我們家就有地中海型貧血的遺傳，從父系這邊有血糖的問題，母系那邊有心血管的問題，這就是我們天生而有的氣命。而人間行走的福報問題，這裡所說的「富貴」，跟人與人之間的緣會遇合，大有關連，這就有幸有不幸的分別了，緣會遇合涉及人間發生的偶然，不是我們自身所能主導與決定的，也不是我們所能預知的，所以人才會去求神問卜，而歸之於不可知的天意了。

面對人物死生之天生有命的限制，與人間窮達之緣會遇合的限制，孔子教導我們，「不知命，無以為君子」，人物活在人間，要真切體認到人物有命的有限性，與人間有緣的複雜性，前者天生命定，後者緣會不定，果真是不想定的已定，想定的卻偏偏不定的無奈，人所能做的就在修養自己，去做一個成德的君子，以人格的高度，來取代人物死生與人間窮達的缺憾，倘若不知人物天生命定與人間緣起不定的限制，就會在追求權勢名利的路上，既怨歎老天，又責怪別人，且不擇手段，也不在乎社會的觀感，那就失去了人之所以為人的品格與榮耀了。

墨子主「非命」

第二個要出場的是戰國時代的墨子，墨子站在平民的立場，而以反儒的姿態出現，因為儒家的士為貴族做事，仁者愛人有親疏遠近，那是有差等的愛；墨家講的是兼愛，那是一視同仁，沒有差等的愛；這樣的愛，天下平民才有機會，才會被在位者看到。儒家親親、仁民、愛物的理序，墨家要打破，因為親親無異是貴族愛貴族，那要等到何年何月才能公平的對待天下人民！

再進一步說，光講愛太抽象了，兼相愛要在交相利表現，愛要落實，才會有實質的感受。所以墨家以「利」來界定「義」，不再是儒者所說的「君子喻於義，小人喻於利」的義利之分，而是打破君子與小人二分的價值分判。所謂的公平正義，一定要落在利上，這樣的思考是很庶民的，站在為天下平民爭平等的基本立場，所以墨子高喊「非命」的口號，拒絕接受命運的安排。

在孔子「知命」的觀點之後，墨家積極的號召天下平民，要挺身出來反抗命定的論調。就因為跟天下平民站在一起，一時蔚為風潮，使得墨家集團聲勢浩大，像一支平民的救世隊伍，縱橫在列國之間。墨俠與儒士成為時代的顯學，後世的俠義道與俠客行，就在官府之外，扶持人間正義，管盡天下不平事，就是「非命」這一價值論點的志業延伸。

孟子要「立命」

第三個緊接在後出場的是儒學的弘揚者孟子，孟子說他自己內心最大的願望，就在師承孔子。他周遊列國，當面批判兩大最有權勢的君王，梁惠王與齊宣王，一點也不退讓的直對梁惠王說：「王何必曰利，亦有仁義而已矣！」又毫無保留的責求齊宣王說：「王之不王，不為也，非不能也。」孟子的陽剛性格完全展露無遺。功利離不開現實的拉引，價值層次不高，而仁義顯發人性的高貴，才能成就光明正大的外王志業。而「王道」在「以德行仁」；「以力假仁」，已墮為「霸道」，王之所以不王，不是自己不能，而是自己不為。

對於天下君王的期許與責求，如此之高，對人世間每一個人的「命」，孟子也給出了「正命」與「立命」的價值論定。所謂「正命」，就在「盡其道而死者」，若是「桎梏死者」，就是「非正命也」。有生就有死，本是實然的現象，孟子將死生有命，提升到應然的價值，做更深一層的分判，盡其道則得其正，桎梏而死則不得其正。

此外，面對生死，說「殀壽不貳，修身以俟之，所以立命也」，不在實然層次去討論如何避開死亡的問題，轉而在應然層次做一存在的抉擇，要修養自身，盡其為人之道，讓此生做一翻轉，不是死亡來終結我的一生，而是我自身來挺立人活一生的尊嚴與榮耀。

從人間有緣而緣起不定來說，孟子教導我們要以「心」知言，知天下的大是大非，堅守理之所當然的本分，就可以在緣起不定中，去定住老是不定的緣；再從人物有命而天生命定來說，孟子指引我們要以「心」養氣，以理之所當然的義做為養分，養成沛然莫之能禦的浩然正氣，直下承擔人間的道義，就可以在天生命定中，去運轉看似已定的命。

孟子以「知言」與「養氣」的修養工夫，一者「命」要得其「正」，二者「命」要有以「立」，而「正命」與「立命」的人文奮鬥，就以理義為價值內涵，將「命」從實然的層次，升越至應然的層次，再從有限中活出無限。從孔子到孟子，從「知命」到「立命」，已由消極轉向積極，充分反映出由春秋走向戰國的重大變局。在天下理序已完全崩潰，亟需建構一套新的價值體系，讓天下人可以在安身中立命。

莊子可「安命」

第四個是與孟子年代接近，將道家思想推向另一高峰的莊子出場。道家思想的開創者是老子，他不說天生命定，而說天生本真，命定在此反而可以保有天真；他也不說緣起不定，而說緣起總在自然中，不定反而可以給出天生自然的自在空間。

莊子承老子之後，老子看重政治，講無為而治；莊子回歸人生，講無用之用。而在人生問題的體會上，莊子反而貼近了孔子。孔子說：「死生有命」，莊子也說：「死生，命也。」孔子說：「斯人而斯疾，命矣夫！」莊子也在一段寓言說：「吾思夫使我至此極者而弗得也。父母豈欲吾貧哉，天無私覆，地無私載，天地豈私貧我哉，求其為之者而不得也，然而至此極者，命也夫！」（〈大宗師〉）在飢寒交迫與病苦中問人生到了活不下去的困境，是誰逼出來的？不會是父母，也不可能是天地，那這一困境之所從來，只剩下一個沒有理由的理由，那就是「命」吧！

此外，他在〈人間世〉有一段重大的宣告：「天下有大戒二：其一命也，其一義也。子之愛親，命也，不可解於心；臣之事君，義也，無適而非君，無所逃於天地之間。」人物活在人間，有兩大難關等著我們，一是「子之愛親」的「命」關，一是「臣之事君」的「義」關。自我的「命」關，難在「不可解於心」；天下的「義」關，難在「無適而非君，無所逃於天地之間」。

愛親之命，是與生俱來的，且從天下兒女的「心」生發認定的，當然不可解，認了自家心中的愛，等同認了身為人子的命。此既解不開，又何需解！事君之義，是在人間發生的，不論身在何處，國家權力總是無所不在，若未盡臣下當盡之義，天地再寬廣，也無自家立身之地，當然無所逃。此既逃不了，又何必逃！直下承擔就是了。

最後，莊子加上一句：「知其不可奈何，而安之若命，德之至也。」不論身為人子的命，還是為人臣下的義，都沒有選擇的空間，你不能讓它不發生，又對它無可奈何，也就把事君之義當做愛親之命一起認了吧，把人間緣起不定的義視同人物天生命定般，打從心坎裡一起認了吧！說「德之至」，意謂這是修養工夫的極致！莊子說是在心上做齋戒工夫（心齋），心知不起執著，人物的命與人間的義，都得到了釋放，吾心就在愛親與事君中「安」，那是不求安的安，放下了「不得已」的命，也解消「無奈何」的義，不求解也不用逃，那不安也安了！

這就是一代大哲莊子面對「命」與「義」之不安也可以安的大智慧。

荀子論「制天命」

第五位該請消化老莊又走離老莊，而另開新路的大儒荀子出場了。荀子「天行有常」的自然義，與心虛靜以知道的認知義，都承自老莊，只是「天」失去其形上性格，落在陰陽氣化中；而「心」之虛靜，也不再是超越的觀照，而落在平對的認知。故「天行有常」的現象自然，成了被治的對象，而「心」之虛靜認知，成了能治的主體。此開展出諸子百家間僅見之以認知心建構禮義法度，而將天地萬物與天下人民納入體制中運作的客觀思考。

老子「道法自然」，道不離它自己永遠如此的理則，也就是它是它自己存在的理由，如同孔子的「仁者安仁」，「仁」就是它自己存在的理由。「然」是生命的美好，說「自然」意謂「然」從自己來，這樣的「然」才有必然性，「然」從外在來稱之為「他然」，「然」落在外在的因緣條件中，終究落空，佛門就說是「緣起性空」。「緣起」依外緣而起現，就是「他然」。此所以老子認定天生自然就是真實而美好，後天人為在執著造作之下，本真失落而美好不再。

荀子卻站在老莊的對立面，〈性惡篇〉開宗明義就說：「人之性惡，其善者偽也。」此上下兩句，「性」與「偽」對顯，天生而有的是「性」，後起人為的是「偽」，意謂人天生而有的性，是沒有善可說的；人間所有的善，都是人為制作出來的。關鍵在「偽」的解讀，老莊解為人為造作，荀子讀回「制禮作樂」的人為制作，造作失真，而制作創新，荀子在此走離老莊，而另開新路。

荀子說：「聖人化性而起偽，偽起而生禮義，禮義生而制法度。」聖人以後起人為的「偽」，來化成天生本有的「性」，此起偽以化性，正與「天地生之，聖人成之」的「天生人成」兩相呼應。且天生在「天有其時，地有其財」，人成在「人有其治」，天時地財的現象自然，是被治的對象；人為的虛靜知道，才是能治的主體。能治在「偽起而生禮義，禮義生而制法度」，故所謂「人治」，就是通過「偽起」之人為制作的禮法制度，來治理天下。

佛門說緣起，又從緣起說性空，僅是負面的消極觀點；荀子說偽起，偽起正所以化性，已走向正面的積極觀點。就「緣命之間」來看，人間有緣的後起人為，若通過人為制作，建構客觀的體制規範，也可以安頓人物有命的天生命定，這或許是「有善緣的人可以扭轉命」的當代新解。

荀子最後說：「人之命在天，國之命在禮」，人物有命是天生而有，靠天職天功來生養；而家國天下的人間有緣，不能老在緣起不定中，而要偽起而制作禮義法度，來定住緣起不定的人間。故「人之命」在「天生」，「國之命」在「人成」。

荀子如何說命，歸結在「制天命而用之」。就荀子來說，天是現象自然，等同天氣天象；「制」在「偽起」的人為制作，建構禮義法度，藉以治理天時地財的存在資藉，「而用之」意謂做公平合理的分配，為全民所分享共用，所以說一國的命脈就在客觀的禮義法度。這樣的話，「人間有緣」在「不定」中可以定，「人物有命」在「命定」中也可以扭轉。這就是大儒荀子給出的大突破。

他的弟子韓非，是法家思想的集大成。韓非子有云：「智，性也；壽，命也。性命者，非所學於人也。」從非所學於人來看，智的心性與壽的氣命，都是天生命定；不過韓非師從荀子，以心的虛靜認知去建構法制，以治理萬民，並將心的虛靜轉向術用，用以統御群臣。

所以，韓非子又說：「法術不可一無，皆帝王之具也。」二者皆由後起人為的「起偽」，制作法度，並運用治術，以富國強兵。其後通過秦皇李斯之手，完成一統天下的大業。從事功來看，他似乎越過了他的老師，不過整個治國平天下的大方向，是他的老師開創出來的，不走孔孟老莊之主體修養以開發智慧的老路，而走出荀韓之客觀體制以治理天下的新路。

荀韓終結了戰國亂局，這是他們師生倆共同的大突破，何止是一己的「善緣」與「好命」而已！他們「定」全天下的「緣」，「改」全天下的「命」！

書籍介紹

本文摘錄自《緣命之間》，遠流出版

作者：王邦雄

說解佛學的達觀智慧

詮釋儒家的價值理念

豁顯道家的生命哲學

儒道兩家講「命」，佛門說「緣」，當「理」已解開，生命就得到了釋放。

一本最理想的人生書：化解生命存在的執著困苦，指點人生未來的希望所在

人生在世有兩大關卡，是很難通過又不得不通過的，一是我們存在的形軀，一是我們生活的人間世。儒家要我們認真的「過」，道家要我們達觀的「忘」，我們一方面在緣與命之中，一方面在緣與命之外，在緣與命之中，所以我們要去投入去擔當，在緣與命之外，所以我們要去通過去化解。兩者的會通結合，才是人生的真相，才是處世的妙諦。

全書主題環繞人生問題而展開，以「緣」與「命」為題，以解明「人」是有命，「生」是有緣的，人生的圓滿與否，端看我們如何去面對擔當，如何去處理化解了。

王邦雄教授以深厚的文學及哲學素養，本著對人間社會的關懷及真切的存在感受，用平實近人的筆觸，飽含智慧的內涵，為大家說緣解命；從生命的傷痛勘入，更能觸動讀者心靈。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九