泰國反政府訴求升級：除了解散國會，也要求限制王權回歸真正的君主立憲制

自7月中旬開始爆發的泰國學潮，主要訴求包括解散國會和修改軍方制定的憲法，而學運團體在8月10日發表宣言，要求取消泰王免控權、要求泰王不得干涉政治，以及取消《刑法》第112條-「冒犯君主罪」（Lèse majesté），而泰國官方也警告抗議者，如果抗議者冒犯君主制，將面臨起訴。

近日發生於泰國的學潮是起於7月18日，《中央社》報導，當時學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）號召了2000多名民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議，並提出了解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法等三大訴求，成了2014年泰國軍事政變以來最大規模的抗議行動，而且至今在泰國各地仍有由高中生、大學生發起的抗議活動。

8月10日這天，「保皇派」與支持民主改革的組織在泰國國會前集會，現場約有200名警方在現場維持秩序，以避免雙方爆發衝突。《泰國公共電視台》報導，泰國數位經濟與社會部部長Buddhipongse Punnakan警告，儘管雙方陣營享有言論自由，但必須遵守法律，尤其是在社交媒體上勿發表冒犯君主制的言論，否則將被依法處理。

就在10日當晚，在泰國法政大學集會的各學生團體發表了聯合宣言，正式提出了限制泰國王室權力的10項訴求，因此學潮的訴求從針對軍人背景的總理帕拉育（港譯「巴育」）政府，延伸至限制王權。

以下為法政大學集會聯合宣言的10大訴求，中文翻譯獲泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน授權刊登：

【法政大學集會聯合宣言 第一版】



致所有人民。自從人民黨革命（1932年）改變政體以來，所有人民都希望我們的國家，能擁有以國王為超然於政治之元首的，真正的君主立憲政體，但情況卻並非如此。由於國王仍有權力干涉政治，因此，當每次有政變發生並推翻了真正經民主程序選出的政府時， 國王都賦予政變領導人頭銜，承認了每次政變的法律效力。



不僅如此，還調動軍隊，挪用大量的預算於王室自己的花費，此外，還使用超出法律的權力修改經公投制定的憲法，藉此居住於王國之外卻不用設立攝政。



由於獨裁政府會不可避免地置於王室的陰影之下，且藉王室之名來為自己獲取利益，這些人之間存在互利的關係，這種情況牴觸了君主立憲政體的原則，沒有任何民主國家會有這樣的情形。



所有人民應知道，我們國家的國王沒有超然於政治，反而一直是所有政治問題的根本原因，不僅拋下作為人民精神領袖的職責，還用人民的稅金在國外享樂，而人民卻正生活在水深火熱之中，甚至還與推翻民選政府的政變集團有密切的關係。



很明顯地，如果沒有修正體制，讓王室與人民站在一起，人民勢必會對王室失去信仰，因此法政大學集會聯合呼籲，就以下幾點修正王室的問題。



一、取消憲法第6條關於任何人均不得控訴國王的規定，並增加條文令國會議員得問責於國王，如同人民黨版本的憲法曾有制訂的。



二、取消刑法112條，令人民得表達自己對國王的看法，赦免所有因批評國王而獲罪的人。



三、取消2018年版的王室資產處理辦法，並清楚規範劃分出應屬於財政部管轄的王室資產以及屬於王室自身的資產。



四、根據國家經濟狀況適度刪減用於王室的預算。



五、取消王室下轄的某些職責單位，例如王室安全衛隊，令其改由其他單位管轄，並取消不需要存在的單位，例如樞密院。



六、取消所有以王室為名義的捐款活動，令王室的所有財務狀況均可獲得檢驗。



七、取消王室公開對政治發表意見的權力。



八、取消所有單方面美化王室的宣傳或教育活動。



九、調查所有因批評王室或涉及王室而喪命的相關人士的案件真相。



十、不得再以王室權力肯認任何政變行動。



以上的訴求並非是要廢除王室，而是希望王室能夠在民主制度下繼續作為國民的精神象徵而存在。王室要能在當前的世界中存續，必須對政治沒有任何權力，並獲管控且得受問責，且不能成為人民的負擔，如此才是具有普世價值的君主立憲制度。

擔任人權律師的阿農（Arnon Nampha），也是7月18日開始的學潮運動中領導人，他和異議人士帕努彭（Panupong Jadnok），由於曾在一場抗議中主張改革王室，因此在稍早前的8月7日遭到警方逮捕。兩人的罪名同樣是觸犯刑法116條的煽動罪、違反緊急狀態禁止大型集會的規定，以及阻礙交通等7條罪名。不過警方否認他們被逮捕的原因與王室有關。阿農和帕努彭被逮捕後的隔日，就獲得保釋，並繼續參與8月10日晚上在法政大學的集會。

BenarNews報導，法政大學的集會聚集了5,000人，阿農在台上告訴與會者：「國王對政治的任何參與都應受到強烈質疑。」

阿農接受BenarNews訪問時表示，他之所以說出泰國君主制的問題，是因為示威者應該利用這個話題，而他能代表示威者們在法律框架內恭敬地發言，以期許君主制能更民主化。

此外，學運團體也宣布將在8月12日泰國王后生日再度召開集會，以及在8月16日舉行大型集會。

Photo Credit：AP/達志影像 泰國人權律師Arnon Nampha在法政大學集會上演說。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範