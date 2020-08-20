《巴菲特的投資原則》：如果你的投資方法在三或五年內輸給大盤，最好考慮「認輸」

文：傑瑞米・米勒（Jeremy Miller）

績效衡量：3-五年表現打敗大盤

對巴菲特來說，適當衡量主動式投資的績效是至關緊要的事，他原先提出的八條投資原則中，有兩條在談這個問題。巴菲特認為拙劣的績效衡量是危險的投資過失。他以兩條基本原則釐清（a）衡量的方法，也就是衡量相對於大盤的表現；以及（b）衡量的時間長短，這決定至少要看多久的績效表現。

有一件事對我選擇合夥人以及我與合夥人隨後的關係非常重要，那便是我們必須使用相同的績效衡量標準。如果我的表現不好，我預期合夥人會贖回資金；事實上，我也應該為自己的資金尋找新的投資管道。如果我的表現很好，我可以確信自己很出色，也確信可以適應這種情況。

如前所述，拜複利的威力所賜，投資績效即使只是小幅超越大盤，假以時日也能帶給投資人巨大的好處。但是，如果你的投資方法讓你在三或五年內輸給大盤，你最好停下來，認真考慮「認輸」（巴菲特的說法），改買指數基金。身為投資人，了解自己表現的唯一方法，就是建立一套適當的績效衡量方法來應用，而巴菲特恰恰提供這套方法：

基本原則第四條：我們的表現好不好，不是看這一年是賺錢還是虧損，而是以道瓊工業指數反映的股市大盤或主要投資公司的表現為基準。如果我們的表現優於這些比較基準，無論賺賠都算是表現良好。如果表現不如這些比較基準，那我們應該被丟雞蛋。 基本原則第五條：要評斷投資績效，我認為最好是看五年的數字，不然至少也要看三年的數字。我們的表現無疑有時會不如道瓊指數，而且可能明顯比不上。如果有三年以上的投資績效不如大盤，那我們全都應該替資金另尋出路，除非那三年的股市是多頭行情，而且市場在投機資金推動下大幅上漲。

這兩條簡單的原則對現在的投資人仍完全適用。第一條原則衡量每年相對於大盤的表現，而一年下來是賺是賠不是問題。我們關心的是一年的表現是否優於市場平均水準。因為股市一般趨勢是上漲，如果能在大盤下跌時虧損少一點，並在大盤上漲時賺多一點，你的表現就會非常出色。投資人追求的是長期而言打敗大盤，盡可能年年打敗大盤，至於一年下來是賺是賠則順其自然。

巴菲特的第二條原則指出，投資的相對表現至少要用三年來衡量，能看五年更好。而無論什麼原因，如果三到五年的投資績效輸給大盤，投資人應該考慮替資金另尋出路。畢竟如果表現不如大盤，為什麼還要白費力氣？

巴菲特堅持所有合夥人必須同意這種測量方式；所有人都必須接受以至少三年相對於大盤的表現來衡量投資績效，他才會開始運用他們的資金。他持續教導之後的新合夥人認識這些標準，也常在信中重複說明。

巴菲特並未堅稱自己的標準最好，也沒說其他標準比較差，他只是說這是他的標準，並明確表示，不認同這些標準的人就不應該成為合夥人。如果他達成設定的目標，他希望獲得適當的讚美；如果他做不到，他預期合夥人會贖回資金。這給我們的教訓是：在開始投資前，請務必建立適當的績效衡量標準，以免大家誤解哪些是傑出表現，因為如巴菲特指出，你不希望在期待得到熱烈掌聲時被丟雞蛋。

如果所有專業投資經理人嚴格遵循巴菲特的標準，你會目睹華爾街提早退休的熱潮。巴菲特在波克夏哈薩威至今仍以五年的相對績效衡量自己的表現。這一直是非常高的標準，至今未變。所有投資人都需要一套衡量績效的標準。如果你能設計出更好的標準，那很好，但請務必事先設計。

比大盤高10個百分點

巴菲特替合夥事業設定的績效目標無法輕易達成。他先說明自己希望避免三到五年的相對滾動報酬輸給大盤，然後提出每年要高出道瓊指數10個百分點的績效目標，他認為這是投資人可以達到的最佳表現，而他希望能做到。因此，如果道瓊指數一年跌了5％，他希望投資報酬率是5％。你可能想知道為什麼目標是比大盤高出10個百分點，老實說我並不清楚。不過，我並沒有花很多時間思考這個問題，如果我們的表現長期都比大盤稍好一些，就應該非常滿足了。去探究績效最多可以比大盤好多少，未免有些本末倒置。

巴菲特雖然不知道股市某一年的表現，但他認為平均每年會有5–7％的報酬。比大盤高出10個百分點意味他設定的年化報酬率目標是15–17％。投入10萬元，年化報酬率15％，10年後會成長到40.5萬元，20年後會成長到160萬元，這無疑是驚人的好成績。

巴菲特對投資績效的評論幾乎都是以相對績效為基礎。他有次的解釋就像是在跟高爾夫球夥伴講話：

如果有一年虧損15％，而大盤指數跌30％，我會認為這比我們和大盤指數同樣漲20％的表現還好。一段期間下來，一定會有多頭行情和空頭行情，因為行情出現的次序而興奮或沮喪是毫無意義的。重要的還是打敗市場；標準桿三桿的球洞打了四桿，不如標準桿五桿的球洞打了五桿，而如果你假設不會遇到一定比例的標準桿三桿和標準桿五桿的球洞，那是不切實際的。

巴菲特教導投資人這麼看投資績效：如果大盤下跌，而你的虧損少一些，那就算是表現良好，反之亦然。你的表現哪怕只比市場平均水準好一點，無論是在上漲還是下跌的年份打敗大盤，表現都非常好。

雖然巴菲特合夥事業不曾有一年虧損，甚至不曾有一年表現不如大盤，他還是要投資人對這兩種情況有心理準備。

巴菲特合夥事業會有這麼傑出的績效，靠的是他的投資技術、管理少量資金的優勢、與市場契合的投資風格，以及運氣。不過掌管波克夏之後，巴菲特曾有少數年份表現不如大盤，也曾有數年出現虧損，儘管並不嚴重。

以長期績效衡量

任何投資方式都不大可能提供長期穩定的績效，投資人不應對此有過高的期望。一切事物莫不是興衰有時。巴菲特知道自己的相對績效很可能會顯著波動，因此提醒合夥人，在操盤不好的時候，他的績效可能低於大盤多達10個百分點，而如果「一切順利」，他的績效可能超越大盤多達25個百分點。

因為一年的績效可能大幅波動，巴菲特認為投資人必須衡量連續幾年的表現：至少要看三年的表現，能看五年則好得多。而且最好是在大盤相對平靜的一段時間評估，因為這時相對不受投機狂熱影響。他教導並提醒投資人，一年的相對績效很大程度上也取決於運氣，它取決於短期市場波動的「投票機器」性質；如果把評估績效的時間拉長，就會變得愈來愈像個「體重計」。

巴菲特也教導投資人，評估多年的績效必須注意很重要的一點：在市場經歷多頭投機走勢的末期，他的績效很可能輸給大盤。他到現在仍一再重申這點。

在巴菲特合夥事業的最後幾年裡，我們看到股市正經歷1970年代初期暴跌之前的「狂飆」時期，數檔「績效基金」（performance fund）的績效大幅領先巴菲特合夥事業。較近年的例子，是網路股泡沫在2000年代初破滅之前，許多人覺得巴菲特和波克夏哈薩威與市場「脫節」。投機熱潮驅動的市場狂熱導致股價嚴重脫離經濟基本面。視市場為「投票機器」的人在這種環境下表現出色，而巴菲特和其他視市場為「體重計」的投資人則會顯得跟不上市場。

因為巴菲特的價值導向投資方式本質上是穩健的，他教導合夥人期望在大盤下跌時得到較好的相對績效。再說一次，他完全不介意投資組合的市值跟隨大盤下跌，但他希望跌幅能比大盤輕一些。今日採取這些原則的投資人也應該抱持這種期望。巴菲特的投資方法和買進的證券類型，使得最出色的績效往往在大盤下跌時出現。他1962年這麼告訴合夥人：

道瓊指數下跌賦予我們表現出眾、累積百分比優勢的機會；這種優勢加上大盤上漲時不低於平均水準的表現，將賦予我們相當滿意的長期績效。我們的目標是道瓊指數每下跌1％，我們僅下跌0.5％；如果能達成這目標，我們的股票投資方式將比幾乎所有其他方式穩健得多。

巴菲特提醒投資人，投資原則不該改變，這也包括衡量績效的原則。在同業幾乎不衡量績效的時候，他堅持要對主動式投資經理人衡量最少三年的績效。到了1960年代末，同業已經從不衡量績效變成太頻繁衡量績效，他還是倡導至少看三年的績效，但許多同業每分鐘都在看績效，這與完全不衡量績效一樣有害。

巴菲特衡量績效的方法與其他核心原則一致。如果我們的第一原則是股市不是很有效率，那我們不應該太在意短期績效，因為這與第一原則不一致。市場的短期波動根本不值得重視。我們應該重視的是過去（至少）三年的績效數字，因為市場至少要三年才能變得比較有效率，能看五年的績效更好。評估主動式投資經理人的表現，最好是看一個完整的市場週期（從大盤低點到下一次低點，或從高點到下一次高點）。

巴菲特教導我們，無論市場其他人如何改變績效衡量標準，無論他們衡量太少還是太頻繁，永遠都不要改變我們的衡量標準。市場改變時，投資原則應該不變，永遠不應該因為市場波動改變投資原則。

巴菲特相信能以相當大幅的優勢打敗大盤，除非在多頭投機市場。他教導我們設立明確、一致的衡量方式，以便公平、準確地監測和評斷投資績效。他事先清楚說明投資人應該追求什麼目標，鼓勵我們定期應用事先確立的標準檢視。

如今股票投資的績效衡量方式已經走了樣，因為alpha值、beta值、夏普比率（Sharpe ratio）和崔納比率（Treynor ratio）等術語而變得混亂，衡量績效其實不必這麼複雜。投資人如果決定採取主動式投資，只需要事先想清楚該用什麼績效衡量標準，然後堅持採行。無論是自己操盤還是委託給專業人士，都應該監測過去三到五年的投資績效。如果績效持續輸給大盤，而且不是在多頭投機走勢時，就該認真考慮是否該改變投資方式，長期輸給大盤的代價實在太大了。

因此，選擇投資經理人非常重要，必須了解誘因如何有力地影響投資經理人的行為。下一章會說明巴菲特合夥事業的結構設計，我們會看到投資人與投資經理人的潛在衝突，這種潛在衝突必須盡可能減少。

書籍介紹

本文摘錄自《巴菲特的投資原則：股神唯一授權，寫給合夥人的備忘錄（增訂版）》，天下雜誌出版

作者：傑瑞米・米勒（Jeremy Miller）

譯者：許瑞宋

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巴菲特授權，讀懂股神投資的選擇，資金少也能逐步累積財富

巴菲特在波克夏給股東會的信公開推薦：「米勒對巴菲特合夥事業做了出色的研究和調查，並且詳細解釋波克夏是如何發展至今。如果你對投資理論與實務深感興趣，你會喜歡這本書。」

獨家收錄1956-1969年巴菲特經營合夥事業時期信件中文版

從績效最好的時期學習

出任波克夏哈薩威董事長之前、聚集親友資金創立合夥事業的14年間是巴菲特操盤績效最好的時期，合夥人的平均年化報酬率高達23.8％，合夥事業資產從1萬美元增加至1億美元，巴菲特也成為大富豪，資產超過2000萬美元。

掌握投資基本原則與策略選擇

這段期間巴菲特隔半年至一年寫信給合夥人分享投資決策，第一封信特別提到投資的「基本原則」，教育合夥人正確看待投資。之後的信件更說明不同時期的操盤策略，這習慣延續至經營波克夏哈薩威期間每年寫給股東會的信。

最適合少量資金投資人累積財富的方式

本書經過巴菲特許可，首次整理出版1956-1969年寫給合夥人的33封信，這些信展現巴菲特一以貫之的投資理念，包括反向分散投資策略、追求複利，以及打敗大盤的要求。這些信記錄巴菲特年輕時期利用少量資金、透過高複利累積財富的過程，以及日漸成熟的長期價值投資策略，為日後成為世界首富奠定基礎。

三大投資策略公開

巴菲特在信中詳細說明早期的三大投資操作，每個人都可以學習、複製：

低估型投資：用質化與量化條件尋找價值被嚴重低估的公司，在股價偏低的時候買進，漲回實質價值時賣出。

套利型投資：尋找併購交易公開但尚未完成的公司，以低風險的方式進行穩賺不賠的套利。

控制型投資：利用資產負債表來計算公司價值，在股價偏低時取得公司控股權，要求經營高層改造企業，實現企業價值。

這是巴菲特早期的投資策略， 60年來他以同樣的原則創造出傲視市場的績效。讀著這些信，就好像聽見價值投資大師在耳邊說：「這就是投資的方法，我就是這麼做的，這是我走過的路。現在來看看你們是否能跟隨我走這條路。」

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航