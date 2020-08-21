《街角遇見哲學》：「鐘錶」是魔鬼的傑作，還是純淨理性的樂園？

文：馬丁．勃克哈特（Martin Burckhardt）

鐘錶：理性的樂園或魔鬼的傑作？

有個理論說，人類的所有發明都是身體部位的外延。根據這個理論，鐵鎚就差不多是延長的手臂，叉子是指甲的延伸，馬匹是尚未完全成熟的汽車。無論如何，這個想法對某些人而言並不只是理論上誘人，還發展成生命規劃，甚至變成貨真價實的恐怖統治。好比有個女性朋友的父親，他宣稱自己腦子裡有個時鐘，每天早晨五點四十五分準時起床，用早餐，然後讓所有家人（還有屋子裡所有的客人）準時在十一點十五分吃午餐。他內在鐘錶的強迫性質或許變成通用法律，但上述理論卻有著嚴重的構思錯誤，一如從馬匹後方牽轡，完全搞錯方向。

在時間被放置到齒輪裝置內部之前，沒有人想過要制定絕對度量衡。於是中古世紀的一個鐘點在夏天長達兩小時，冬天只相當於一個半小時。時間流逝，就像沙粒在沙鐘裡，水在水鐘裡流逝。時間從所有生活真實面被解離出來，甚至開始獨立於任何世界之外而滴答作響（就像種平行現實），對時鐘出現之前的世界而言是那樣不可思議，正如生物學家想像某些種族的女性不因男性受孕，而是被惡魔播種懷胎一樣。但正是這種解離，或者有人會說，時鐘發明以前，我們以日月星辰轉動等等來劃分時間，直到現代才以機械運作而制定的時、分、秒來劃分時間。

但是，時鐘進入腦海之際，文化發生了什麼事？和家族獨夫的相似處的確無法否認，只不過哲學不以小家庭為滿足，而是立刻升級到宇宙統治的面向。自此之後，大自然被看作是活生生的齒輪儀器，而不再是一個複雜的生活空間。與此一致，笛卡兒（René Descartes）也提出「動物是機器」的論述——透露人們不再從身體，而是從機械出發想像。

鐘錶於十七世紀浮現在哲學家腦海那一刻，比鐘錶本身整整晚了幾世紀，由此可知機械鐘錶的歷史主要是個偉大的自欺時刻。事實上時鐘就像字母，都從歷史陰暗面升起，那一段被稱為黑暗中古世紀的時期。十二世紀某個時候，時鐘出現了，但是沒有發明人。即使有，時鐘發明的歷史也比較帶著童話色彩，其中的主要人物是葛培特．歐里亞克（Gerbert von Aurillac），也就是後來的教宗思維二世（Sylvester II, 950-1003）。

據稱這個葛培特驚人的聰慧要歸功於一個阿拉伯魔法師，不僅被他引領進入星象學的神祕，而且在兩年之後就能理解鳥的鳴唱和飛翔。葛培特的老師薩拉森應該是個慷慨的人，他把所有的書都留給葛培特，除了一本出於謹慎而且帶點忌妒而私藏著。受到環繞這本書的祕密所激發，葛培特取得這本書並且逃走；他的老師發現書遺失，隨即追上，並從星象（就像衛星照片一樣）得知背叛學生所在地點。在這個情況下，葛培特獲得魔鬼的協助，從追獵者手下被救出，但是要以永恆忠誠讚美為代價。

這魔鬼的門徒回到法國之後，就開設了幾個學校，製作奇妙的東西來提高他的聲名：一個星盤，一只精巧的鐘錶，以及一部液壓管風琴，被風或是沸水所推動，進而發出旋律。為了自己，他完成了一個塑像的頭部，能在特定的星象下知道所有問題的答案。這顆頭只有在被詢問的時候才說話，它對野心勃勃的葛培特提出的問題——他是否能成為教宗——給予肯定的答案。

此外葛培特還想知道，他在耶路撒冷舉行彌撒之前是否會死去，這個問題等於問自己是否永生不死（因為沒有任何事能讓他前往耶路撒冷）。因為那顆頭給他否定的答案，葛培特打錯了算盤，忽略了在羅馬有座耶路撒冷教堂。最後當他在該處作彌撒，他預感死亡將近，為了贖罪就割掉舌頭，砍斷雙手。從此以後，每當教宗將死，葛培特的骨頭總是發出聲響。

歷史上的葛培特．歐里亞克的確是個學者，發明許多奇妙的機械器具，更新音樂的符號系統，想將零的概念引入數學，但是他和魔鬼締約的故事，就和他據說曾建立的祕密團體一般不可能。然而這個想法如此令後世動搖，十七世紀的時候還把這位教宗的遺骨挖出——沒有任何殘缺，而是完整的骨骸。所有這些聳動和陰謀故事所反映的是隨著齒輪器械帶來的怪異感，沒有生命的東西，完全不藉助人力，怎會自行作動？

這種恐怖呈現在湯馬斯．阿奎那（Thomas von Aquin，也就是那聞名的中古世紀哲學家）所寫的一篇軼聞當中：他有一天敲著老師亞伯特．馬格努斯（Albertus Magnus, 1193-1280）的門，但是來開門的不是老師本人，而是個像人一樣四處張望的齒輪機械人——驚訝的阿奎那用他的手杖敲垮這個奇妙的機械。很久之後才流傳的布拉格傀儡故事，傀儡不受創造者的制止，三兩下把所有東西都打壞，也可以回溯至這股驚嚇。

因此和鐘錶相連結的事物非常矛盾，某個人視之為魔鬼的傑作，另一個人可能覺得那是純淨理性的樂園。不管是把鐘錶妖魔化，或者完全視之為純淨理性的產物，都必須提出一個問題，也就是這個自動機械何以能勾起這般的幻想力（拉鍊相較之下尚未讓人苦苦思索）。這個問題讓人檢視鐘錶的特殊之處，使它和其他技術成就產生基本差異。

如果只說起機械鐘錶，就太膚淺了，鐘錶其實只是齒輪機械的特殊案例，齒輪機械則能用在各種可想像的東西上，可以用在樂器、玩具或是研磨機上。更普遍來說，齒輪機械是種萬用機械，原則上能涵蓋所有可想像而尚未發明的東西。史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）對他的蘋果電腦所說的話，也適用於鐘錶：「電腦是解答，我們需要的是問題。」

因為可以期待運用這種機器解答世界謎題，十四世紀於史特拉斯堡和帕多瓦所建造的巨大時鐘具有宇宙特性，它不僅指出時間，還指示星球的位置。作為時鐘的一種，後來的教堂時鐘頂多也只是齒輪機械的不完整運用，只是能操縱人偶、鐘響音樂和日曆的齒輪設計。因為齒輪機械是種全才機械（就像我們今日的電腦），它從一開始就被理解為普遍秩序原則也就不足為奇。甚至可以說，中古世紀的思想家把親愛的上帝重新培訓成鐘錶匠，畢竟從那時起，任何上帝存在的舉證都會提及齒輪機械的卓越。

不過從齒輪機械受重視的程度倒是可以確認，中古世紀用於證明上帝榮光的一切，後來都被用來把上帝「讚到九霄雲外」——讓上帝只留在天堂，人間事務一概與上帝無關，因為如果大自然是部機器，而心只是一塊肌肉，少個上帝又何妨？

書籍介紹

本文摘錄自《街角遇見哲學：從ABC到DNA，生活中35個改變現實的偉大思想》，遠流出版

作者：馬丁．勃克哈特（Martin Burckhardt）

譯者：麥德文

思想之所以能對我們施展力量，乃是因為思想只存在我們的想像之中。事實上的確沒有比我們的想像更強大的力量。——馬丁．勃克哈特（Martin Burckhardt）

哲學無所不在——尤其在我們的日常生活當中

每當我們走過學校，望向時鐘，或是遇到警察，都會覺得理所當然。但是這一切如何出現在這世界上？它們都是哲學點子。

馬丁．勃克哈特述說它們的歷史，證明哲學不是枯燥的理論，以及難以理解的思想實驗。我們隨時會碰上其中最好的點子，於是得知錢幣的前身是肉叉，十字架原來曾是備受譏嘲的象徵，還有民主和字母之間的關連。作者清楚又帶有娛樂性地呈現，哲學如何左右我們的日常生活。

本書針對我們習以為常卻從不曾思考其來源的事物，介紹它們的思想緣起及發展歷程，就像是一種導航系統，從古希臘到現代，以歷史順序有條不紊地介紹這些偉大而且改變現實的思想。每個思想主題篇幅適中、筆調輕盈，閱讀起來妙趣橫生，輕鬆但是內涵豐富。此外，每一篇還有簡短的相關史實或報章資料，可能是補充，也可能是不同方向卻相關的小知識，和正文相互輝映，提供讀者擴展思考的空間。

這些思想猶如穿了隱形的斗篷，不僅隱身不見，甚至讓人不知道自己正有所思，這正是思想的力量。這本書要說的就是這個力量的故事。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九