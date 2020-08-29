《零風險健身！全彩圖解肌力伸展解剖全書》：預防大腿後側肌肉拉傷，運動前後該如何伸展？
我們想讓你知道的是
長時間久坐少動會導致大腿後側肌肉因缺乏活動而鬆軟無力，也容易堆積多餘的脂肪，形成所謂的橘皮組織。為了使大腿結實有力並且對抗橘皮組織，訓練大腿後側的伸展運動是很重要的。
文：榮皮耶．克雷蒙梭、菲德烈克．德拉維耶、麥克．甘迪
大腿後側是臀部曲線的延伸。長時間久坐少動會導致大腿後側肌肉因缺乏活動而鬆軟無力，也容易堆積多餘的脂肪，形成所謂的橘皮組織。
所以為了使大腿結實有力並且對抗橘皮組織，訓練大腿後側的伸展運動是很重要的。
預防大腿後側肌肉拉傷
運動員對於大腿後側肌肉拉傷早已司空見慣，尤其是需要以不規律方式衝刺的項目，例如足球、橄欖球、揮拍類運動、滑冰、田徑等等。
為了預防運動傷害，進行大腿訓練之前，應先做溫和的伸展動作，使大腿後側的肌肉確實暖身。另外，運動前伸展可以加大動作的幅度，使動作更順暢（尤其衝刺時需要大跨步）。
站立伸展單邊的大腿後側練習
練習這個動作，可以伸展到大腿後側、臀部和小腿肚。
- 雙手叉腰站立，一腳向前踏一步。
- 上半身向前傾，和前面那隻腳形成直角，頭則順著身體的方向，以免拉扯到頸椎。
- 前面那隻腳的腳尖盡可能抬高，腳跟貼在地上，使小腿肚也得以伸展，同時鍛鍊平衡感。
- 維持這個姿勢三十到四十秒，同時緩慢規律的呼吸。再換另一邊重複這個動作。
進階變化式
- 先從站姿開始，一隻腳向前踏出。
- 上半身向前傾與地面平行，頭順著身體的方向，以免拉扯到頸椎。
- 前面那隻腳的腳尖盡可能抬高，腳跟則貼在地上。
- 雙手放在膝蓋上方的大腿上，以加強伸展。
- 維持這個姿勢三十再到四十秒，同時緩慢規律的呼吸。再換另一邊重複這個動作。當你的身體越往前傾，伸展的強度越高。
雙手貼地高難度進階變化式
- 先從站姿開始，一隻腳向前踏出一步。
- 雙腿伸直，上半身盡可能靠近前面那條腿。
- 雙手平貼在前腳兩側的地上，腳尖要抬高，腳跟則貼在地上。
- 維持這個姿勢三十到四十秒，同時緩慢規律的呼吸。再換另一邊重複這個動作。此動作可以伸展到大腿後側、背部與小腿肚。
雙手貼地極高難度進階變化式
- 先從站姿開始，一隻腳向前踏出一步。
- 雙腿伸直，上半身盡可能靠近前面那條腿。
- 雙手平貼在前腳後側的地上，離腳跟越遠越好，前腳的腳尖要抬高，腳跟則貼在地上。
- 維持這個姿勢三十秒，同時緩慢規律的呼吸。再換另一邊重複這個動作。此動作可以伸展到大腿後側、小腿肚和下背部，並訓練腕屈肌的柔軟度。
雙手放膝高難度進階變化式
- 站立，一隻腳向前跨一大步，腿部不可彎曲，腳尖抬高，腳跟貼在地上。
- 上半身向前傾，頭順著身體的方向，以免拉扯到頸椎，雙手放在膝蓋上方的大腿上。
- 另一隻腳彎曲成直角，促使大腿後側的肌肉支援更多的力量，臀部的肌肉也會出力。
- 維持這個姿勢三十秒，同時緩慢規律的呼吸。再換另一邊重複相同動作。
搭配長凳的變化式
- 站在長凳前，一條腿抬高不要彎曲，腳跟靠在長凳上。
- 上半身向前傾大約四十五度，頭順著身體的方向，雙手放在膝蓋上方。
- 維持這個姿勢三十秒，同時緩慢規律的呼吸。再換另一邊重複相同動作。此動作可以伸展到大腿後側、背部、臀部和小腿肚。
搭配長凳的進階變化式
- 站在長凳前，一條腿抬高不要彎曲，腳跟靠在長凳上。
- 上半身向前傾，雙手搭在腳兩側的長凳上。
- 維持這個姿勢三十秒，同時緩慢規律的呼吸。換另一邊重複相同動作，可以伸展到大腿後側、臀部、背部和小腿肚。
書籍介紹
本文摘錄自《零風險健身！全彩圖解肌力伸展解剖全書》，方言文化出版
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作者：榮皮耶．克雷蒙梭、菲德烈克．德拉維耶、麥克．甘迪
譯者：彭小芬
《零風險健身！全彩圖解肌力伸展解剖全書》作者，同時是世界級權威健身專家暨暢銷書作家榮皮耶．克雷蒙梭、菲德烈克．德拉維耶和麥克．甘迪皆表示，若想要真正消除身體長期緊繃、僵硬所導致的疼痛，以及解決情緒、壓力等困擾，必須先學會「自主性伸展」。如此一來，你能藉此認識、找回對自我身心的掌控權，同時啟動體內自癒能量，進而達到強化筋骨、肌肉等效果。
因此，這三位專家特別針對人體12種肌肉部位，規劃170種溫和伸展運動，並輔以超過400張的真人示範圖、肌肉解剖圖，教大家如何徒手或善用周邊器具，輕鬆延展全身，鍛鍊深層核心肌群。
透過圖文說明，你將能精準掌握每個動作的正確執行位置及可訓練的肌肉部位，進而達到強化肌力、提升柔軟度、鞏固脊骨、鬆筋解痛等效果。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航